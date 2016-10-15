Соус, от которого трещит за ушами

Это у мужчин. У женщин — просто замирает сердце.

Есть этот соус можно ложками, мисками и тазиками, настолько он вкусен, нежен и пикантен, а поскольку готовится он проще простого — то и перспектива поедания тазиками очень даже недалеко.

На юге Италии этот соус подают перед горячим к вину — пара подсушенных тостов и соус алиоли помогают посетителям кафе и ресторанов дождаться обеда в хорошем настроении.

Итак, дрожащими от нетерпения руками беремся за дело.

Нам понадобится: стакан растительного масла (лучше всего – рафинированного оливкового, в очень крайнем случае – рафинированного подсолнечного, и ни в коем случае – никакого нерафинированного, ни экстра вирджн оливкового, ни тем более любого другого), одно сырое яйцо, 3-4 зубчика чеснока, щепотка соли и погружной блендер.

В блендере — главная особенность приготовления этого соуса.

Это должна быть насадка, в которой измельчающий нож закрыт сверху такой крыльчаткой, чехлом — этот небольшой технологический секрет есть непременное условие приготовления. Чаще всего погружные блендеры оснащены именно такой насадкой, так что у большинства хозяек проблем не возникнет.

Чеснок чистим, нарезаем кусочками, бросаем в стакан блендера, добавляем яйцо и соль.

Теперь аккуратно выливаем масло. Вводим в стакан насадку блендера и прижимаем ко дну яйцо. Включаем блендер, держим его неподвижно, и ждем, пока из-под крыльчатки начинает ползти светлая кремовая эмульсия.

Вот теперь можно потихоньку перемещать блендер туда-сюда в стакане и забирать под крыльчатку следующие порции масла. Взбиваем дол получения однородной массы. Храним в холодильнике неделю.

Но неделю вы не выдержите. Уже назавтра начнете готовить снова. Проверено.

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