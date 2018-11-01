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Мцхетури гвезели — рецепт грузинских пирожков

Мцхетури гвезели — рецепт грузинских пирожков с мясом. В данном рецепте вы узнаете, как сделать приготовить популярное грузинское блюдо Мцхетские пирожки.  Начинка для таких дрожжевых пирожков может быть самой разной — из говяжьего фарша, из картофеля, грибов, сыра, свиных или говяжьих потрохов. В данной версии у нас гвезели со смешанным фаршем — из свинины и говяины.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (9)

Ингредиенты (приблизительно на 10 больших гвезели):

тесто :

  • 1 кг муки (800 гр для теста и 200 грамм для присыпки),
  • 1 яйцо,
  • 400 мл теплой воды,
  • 25 грамм сухих активных дрожжей
  • 1 ч.л. соли;

начинка: 

  • 500 грамм смешанного фарша — говядина/свинина,
  • 100 грамм риса,
  • соль,
  • 1 ч.л. черного молотого перца,
  • 1 ч.л. уцхо сунели (сушеного голубого Пажитника),
  • 2 луковицы,
  • 1 яйцо,
  • свежая зелень петрушки — по желанию.

дополнительно: 500 мл растительного масла — для жарки.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (7)

Приготовление (тесто):  в миску просеять 800 грамм муки, добавить 25 грамм сухих дрожжей, 1/2 чайной ложки соли и 1 яйцо. Добавить 400 мл теплой воды.

Мцхетури гвезели — рецепт грузинских пирожков

Замесить тесто.

Тесто для грузинских пирожков

Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и поставить на 1 час в теплое место.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (11)

Затем добавить 200 грамм муки и замесить, тесто должно быть достаточно упругим и крепким. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, тесто разделить на небольшие кусочки.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (5)

Как приготовить начинку. Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого цвета.

Лобио с гранатовым соком (7)

В отдельную сковороду переложить мясной фарш, добавить черный перец и уцхо сунели. Добавить 40 мл растительного масла и поджарить, при частом помешивании, 6-7 минут

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (4)

Рис отварить с добавлением 1 ч.л. соли. Готовый рис соединить с мясным фаршем, добавить 1 яйцо.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (3)

Тщательно перемешать.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (8)

Каждый кусочек теста раскатать в тонкую лепешку.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (10)

В центр лепешки положить начинку, залепить по краям и сформировать пирожок.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (2)

В сковороду налить растительное масло, масла должно быть достаточно, на 1 см в высоту. Жарить пирожки в кипящем масле до золотистого цвета.

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (6)

Мцхетури гвезели готовы! Подавать в горячем виде. Приятного аппетита!

Мцхетури гвезели - рецепт грузинских пирожков (1)

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