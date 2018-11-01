Мцхетури гвезели — рецепт грузинских пирожков с мясом. В данном рецепте вы узнаете, как сделать приготовить популярное грузинское блюдо Мцхетские пирожки. Начинка для таких дрожжевых пирожков может быть самой разной — из говяжьего фарша, из картофеля, грибов, сыра, свиных или говяжьих потрохов. В данной версии у нас гвезели со смешанным фаршем — из свинины и говяины.
Ингредиенты (приблизительно на 10 больших гвезели):
тесто :
- 1 кг муки (800 гр для теста и 200 грамм для присыпки),
- 1 яйцо,
- 400 мл теплой воды,
- 25 грамм сухих активных дрожжей
- 1 ч.л. соли;
начинка:
- 500 грамм смешанного фарша — говядина/свинина,
- 100 грамм риса,
- соль,
- 1 ч.л. черного молотого перца,
- 1 ч.л. уцхо сунели (сушеного голубого Пажитника),
- 2 луковицы,
- 1 яйцо,
- свежая зелень петрушки — по желанию.
дополнительно: 500 мл растительного масла — для жарки.
Приготовление (тесто): в миску просеять 800 грамм муки, добавить 25 грамм сухих дрожжей, 1/2 чайной ложки соли и 1 яйцо. Добавить 400 мл теплой воды.
Замесить тесто.
Накрыть тесто полиэтиленовой пленкой и поставить на 1 час в теплое место.
Затем добавить 200 грамм муки и замесить, тесто должно быть достаточно упругим и крепким. Рабочую поверхность стола присыпать мукой, тесто разделить на небольшие кусочки.
Как приготовить начинку. Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого цвета.
В отдельную сковороду переложить мясной фарш, добавить черный перец и уцхо сунели. Добавить 40 мл растительного масла и поджарить, при частом помешивании, 6-7 минут
Рис отварить с добавлением 1 ч.л. соли. Готовый рис соединить с мясным фаршем, добавить 1 яйцо.
Тщательно перемешать.
Каждый кусочек теста раскатать в тонкую лепешку.
В центр лепешки положить начинку, залепить по краям и сформировать пирожок.
В сковороду налить растительное масло, масла должно быть достаточно, на 1 см в высоту. Жарить пирожки в кипящем масле до золотистого цвета.
Мцхетури гвезели готовы! Подавать в горячем виде. Приятного аппетита!
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