Не овсянкой единой. 5 оригинальных каш на завтрак

Начинаем день с тарелки сытной каши, с орехами, тыквой, ягодами и даже крем-брюле. Представляем интересные рецепты.
То, что каша — лучшее начало дня, уверены все, кто не считает таковым яйца. Но мы не будем вдаваться в спор поклонников сложных углеводов и протеинов, а просто предложим 5 интересных рецептов каш для завтрака.
Полезные советы для приготовления каш:
Пшено и киноа нужно обязательно мыть, иначе они дадут горечь. Пшено хорошо еще ополоснуть кипятком, когда отмыли до прозрачной воды.
Вкуснее всего кашу варить в кастрюле с толстым дном и тяжелой крышкой, которую в процессе варки вы почти не будете поднимать.
Любая крупа сильно выигрывает от прокаливания, это процесс обжаривания на сухой сковороде, без масла.
Крупа, залитая водой в соотношении 1:2, дает рассыпчатую кашу, если налить воды больше — получается размазня.
Рису требуется меньше воды, чем другим крупам, на 1 стакан риса — 1,5 стакана воды.
Манную крупу надо засыпать в кипящую жидкость, помешивая. Иначе получится ком.
Каша рисовая с тыквой и орехами
Фото: рестораны Хищnik стейкs&burgers
Автор — Александр Грицай, бренд-шеф ресторана Хищnik стейкs&burgers
- 400 мл молока
- 400 мл воды
- 80 г риса
- 200 г тыквы
- 1 ч.л. соли
- 30 г меда
- 20 г сливочного масла
- Корица
- 20 г грецких орехов
- 10 г кедровых орехов
- 2 г цедры апельсина
Шаг 1. Налить в сотейник молоко и воду, добавить сливочное масло и соль и поставить на огонь.
Шаг 2. Рис промыть в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и добавить в сотейник.
Шаг 3. Тыкву очистить и нарезать кубиком 1×1см.
Шаг 4. После закипания молока продолжать варить 15 минут, помешивая.
Шаг 5. Добавить тыкву и варить еще 10 минут, до готовности тыквы.
Шаг 6. Добавить мёд, орехи и корицу.
Шаг 7. При подаче украсить цедрой апельсина.
Каша пшенная с яйцом пашот
Фото: Пресс-служба кафе-пекарни «Хлебная лавка»
Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»
- 50 г пшенной крупы
- 200 мл воды
- 150 мл молока
- Соль и сахар
- 25 г сыра пармезан
- 15 г сыра чеддер
- 1 яйцо
Шаг 1. Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко, соль, сахар по вкусу.
Шаг 2. Добавить тёртый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тёртым пармезаном.
Шаг 3. Приготовить яйцо пашот: посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты.
Шаг 4. Выложить на кашу, украсить листиком базилика.
Манная каша с ягодами
Фото: Пресс-служба ресторана Brasserie Мост
Автор — Жан-Люк Молль, шеф-повар ресторана Brasserie МОСТ
- 200 мл молока
- 40 г манной крупы
- 100 мл воды
- Соль и сахар
- Сливочное масло
- Ягоды по 10 граммов
- Клубника
- Ежевика
- Малина
- Черника
Шаг 1. Воду поставить на огонь и довести до кипения, добавить крупу и варить в течение пяти минут.
Шаг 2. Добавить молоко, соль, сахар и масло по вкусу.
Шаг 3. Сверху украсить свежими ягодами и листиком мяты.
Пшенная каша с тыквой и орехами
Фото: Ресторан Seven
Рецепт Дмитрия Шуршакова, шеф-повара ресторана SEVEN
- 60 г пшена
- 50 г молоко
- 50 мл воды
- 40 г тыквы
- 30-40 г ореховой (лучше фундучной) посты
- Соль и сахар по половине чайной ложки
Шаг 1. Отварить пшено в воде
Шаг 2. Добавить молоко, орехи, тыкву, соль и сахар.
Шаг 3. Выпариваем до консистенции каши.
Киноа с крем-брюле
Фото: Ресторан "Воронеж"
Рецепт Максима Тарусина, шеф-повара ресторана «Воронеж»
- 150 г отварной киноа
- 150 мл кокосового молока
- 50 г крем-брюле
- 7 г топленого масла
- 10 г сахара
- Соль
Для крем-брюле (на порцию — 50 граммов)
- 2 яйца
- 9 желтков
- 190 мл лимонного сока
- 640 мл сливок 35 %
- 160 г сахара
Шаг 1. Готовим крем-брюле: Добавляем сахар в сливки и греем до растворения сахара.
Шаг 2. В яйца вливаем лимонный сок, соединяем со сливками и ставим в духовой шкаф при температуре 170 градусов без конвекции на 1 час 20 минут.
Шаг 3. В кокосовое молоко добавить отваренную киноа (варится в воде примерно 17 минут).
Шаг 4. Довести до кипения, добавить соль-сахар.
Шаг 5. Подавать кашу с крем-брюле и сливочным маслом.
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