Не овсянкой единой. 5 оригинальных каш на завтрак

Начинаем день с тарелки сытной каши, с орехами, тыквой, ягодами и даже крем-брюле. Представляем интересные рецепты.

То, что каша — лучшее начало дня, уверены все, кто не считает таковым яйца. Но мы не будем вдаваться в спор поклонников сложных углеводов и протеинов, а просто предложим 5 интересных рецептов каш для завтрака.

Полезные советы для приготовления каш:

Пшено и киноа нужно обязательно мыть, иначе они дадут горечь. Пшено хорошо еще ополоснуть кипятком, когда отмыли до прозрачной воды.

Вкуснее всего кашу варить в кастрюле с толстым дном и тяжелой крышкой, которую в процессе варки вы почти не будете поднимать.

Любая крупа сильно выигрывает от прокаливания, это процесс обжаривания на сухой сковороде, без масла.

Крупа, залитая водой в соотношении 1:2, дает рассыпчатую кашу, если налить воды больше — получается размазня.

Рису требуется меньше воды, чем другим крупам, на 1 стакан риса — 1,5 стакана воды.

Манную крупу надо засыпать в кипящую жидкость, помешивая. Иначе получится ком.

Каша рисовая с тыквой и орехами

Фото: рестораны Хищnik стейкs&burgers

Автор — Александр Грицай, бренд-шеф ресторана Хищnik стейкs&burgers

400 мл молока

400 мл воды

80 г риса

200 г тыквы

1 ч. л. соли

л. соли 30 г меда

20 г сливочного масла

Корица

20 г грецких орехов

10 г кедровых орехов

2 г цедры апельсина

Шаг 1. Налить в сотейник молоко и воду, добавить сливочное масло и соль и поставить на огонь.

Шаг 2. Рис промыть в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и добавить в сотейник.

Шаг 3. Тыкву очистить и нарезать кубиком 1×1см.

Шаг 4. После закипания молока продолжать варить 15 минут, помешивая.

Шаг 5. Добавить тыкву и варить еще 10 минут, до готовности тыквы.

Шаг 6. Добавить мёд, орехи и корицу.

Шаг 7. При подаче украсить цедрой апельсина.

Каша пшенная с яйцом пашот

Фото: Пресс-служба кафе-пекарни «Хлебная лавка»

Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»

50 г пшенной крупы

200 мл воды

150 мл молока

Соль и сахар

25 г сыра пармезан

15 г сыра чеддер

1 яйцо

Шаг 1. Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко, соль, сахар по вкусу.

Шаг 2. Добавить тёртый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тёртым пармезаном.

Шаг 3. Приготовить яйцо пашот: посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты.

Шаг 4. Выложить на кашу, украсить листиком базилика.

Манная каша с ягодами

Фото: Пресс-служба ресторана Brasserie Мост

Автор — Жан-Люк Молль, шеф-повар ресторана Brasserie МОСТ

200 мл молока

40 г манной крупы

100 мл воды

Соль и сахар

Сливочное масло

Ягоды по 10 граммов

Клубника

Ежевика

Малина

Черника

Шаг 1. Воду поставить на огонь и довести до кипения, добавить крупу и варить в течение пяти минут.

Шаг 2. Добавить молоко, соль, сахар и масло по вкусу.

Шаг 3. Сверху украсить свежими ягодами и листиком мяты.

Пшенная каша с тыквой и орехами

Фото: Ресторан Seven

Рецепт Дмитрия Шуршакова, шеф-повара ресторана SEVEN

60 г пшена

50 г молоко

50 мл воды

40 г тыквы

30-40 г ореховой (лучше фундучной) посты

Соль и сахар по половине чайной ложки

Шаг 1. Отварить пшено в воде

Шаг 2. Добавить молоко, орехи, тыкву, соль и сахар.

Шаг 3. Выпариваем до консистенции каши.

Киноа с крем-брюле

Фото: Ресторан "Воронеж"

Рецепт Максима Тарусина, шеф-повара ресторана «Воронеж»

150 г отварной киноа

150 мл кокосового молока

50 г крем-брюле

7 г топленого масла

10 г сахара

Соль

Для крем-брюле (на порцию — 50 граммов)

2 яйца

9 желтков

190 мл лимонного сока

640 мл сливок 35 %

160 г сахара

Шаг 1. Готовим крем-брюле: Добавляем сахар в сливки и греем до растворения сахара.

Шаг 2. В яйца вливаем лимонный сок, соединяем со сливками и ставим в духовой шкаф при температуре 170 градусов без конвекции на 1 час 20 минут.

Шаг 3. В кокосовое молоко добавить отваренную киноа (варится в воде примерно 17 минут).

Шаг 4. Довести до кипения, добавить соль-сахар.

Шаг 5. Подавать кашу с крем-брюле и сливочным маслом.

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