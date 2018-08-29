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Не овсянкой единой. 5 оригинальных каш на завтрак

Не овсянкой единой. 5 оригинальных каш на завтрак

Начинаем день с тарелки сытной каши, с орехами, тыквой, ягодами и даже крем-брюле. Представляем интересные рецепты.

То, что каша — лучшее начало дня, уверены все, кто не считает таковым яйца. Но мы не будем вдаваться в спор поклонников сложных углеводов и протеинов, а просто предложим 5 интересных рецептов каш для завтрака.

Полезные советы для приготовления каш:

Пшено и киноа нужно обязательно мыть, иначе они дадут горечь. Пшено хорошо еще ополоснуть кипятком, когда отмыли до прозрачной воды.

Вкуснее всего кашу варить в кастрюле с толстым дном и тяжелой крышкой, которую в процессе варки вы почти не будете поднимать.

Любая крупа сильно выигрывает от прокаливания, это процесс обжаривания на сухой сковороде, без масла.

Крупа, залитая водой в соотношении 1:2, дает рассыпчатую кашу, если налить воды больше — получается размазня.

Рису требуется меньше воды, чем другим крупам, на 1 стакан риса — 1,5 стакана воды.

Манную крупу надо засыпать в кипящую жидкость, помешивая. Иначе получится ком.

Каша рисовая с тыквой и орехами

Каша рисовая с тыквой и орехами

Фото: рестораны Хищnik стейкs&burgers

Автор — Александр Грицай, бренд-шеф ресторана Хищnik стейкs&burgers

  • 400 мл молока
  • 400 мл воды
  • 80 г риса
  • 200 г тыквы
  • 1 ч.
    л. соли
  • 30 г меда
  • 20 г сливочного масла
  • Корица
  • 20 г грецких орехов
  • 10 г кедровых орехов
  • 2 г цедры апельсина

Шаг 1. Налить в сотейник молоко и воду, добавить сливочное масло и соль и поставить на огонь. 

Шаг 2. Рис промыть в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, и добавить в сотейник. 

Шаг 3. Тыкву очистить и нарезать кубиком 1×1см. 

Шаг 4. После закипания молока продолжать варить 15 минут, помешивая. 

Шаг 5. Добавить тыкву и варить еще 10 минут, до готовности тыквы.

Шаг 6. Добавить мёд, орехи и корицу.

Шаг 7. При подаче украсить цедрой апельсина. 

Каша пшенная с яйцом пашот

Каша пшенная с яйцом пашот

Фото: Пресс-служба кафе-пекарни «Хлебная лавка»

Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»

  • 50 г пшенной крупы
  • 200 мл воды
  • 150 мл молока
  • Соль и сахар
  • 25 г сыра пармезан
  • 15 г сыра чеддер
  • 1 яйцо

Шаг 1. Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко, соль, сахар по вкусу.

Шаг 2. Добавить тёртый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тёртым пармезаном.

Шаг 3. Приготовить яйцо пашот: посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты.

Шаг 4. Выложить на кашу, украсить листиком базилика.

Манная каша с ягодами

Манная каша с ягодами

Фото: Пресс-служба ресторана Brasserie Мост

Автор — Жан-Люк Молль, шеф-повар ресторана Brasserie МОСТ

  • 200 мл молока
  • 40 г манной крупы
  • 100 мл воды
  • Соль и сахар
  • Сливочное масло
  • Ягоды по 10 граммов
  • Клубника
  • Ежевика
  • Малина
  • Черника

Шаг 1. Воду поставить на огонь и довести до кипения, добавить крупу и варить в течение пяти минут. 

Шаг 2. Добавить молоко, соль, сахар и масло по вкусу. 

Шаг 3. Сверху украсить свежими ягодами и листиком мяты.

Пшенная каша с тыквой и орехами

Пшенная каша с тыквой и орехами

Фото: Ресторан Seven

Рецепт Дмитрия Шуршакова, шеф-повара ресторана SEVEN

  • 60 г пшена
  • 50 г молоко
  • 50 мл воды
  • 40 г тыквы
  • 30-40 г ореховой (лучше фундучной) посты
  • Соль и сахар по половине чайной ложки

Шаг 1. Отварить пшено в воде

Шаг 2. Добавить молоко, орехи, тыкву, соль и сахар.

Шаг 3. Выпариваем до консистенции каши.

Киноа с крем-брюле

Киноа с крем-брюле

Фото: Ресторан "Воронеж"

Рецепт Максима Тарусина, шеф-повара ресторана «Воронеж»

  • 150 г отварной киноа
  • 150 мл кокосового молока
  • 50 г крем-брюле
  • 7 г топленого масла
  • 10 г сахара
  • Соль

Для крем-брюле (на порцию — 50 граммов)

  • 2 яйца
  • 9 желтков
  • 190 мл лимонного сока
  • 640 мл сливок 35 %
  • 160 г сахара

Шаг 1. Готовим крем-брюле: Добавляем сахар в сливки и греем до растворения сахара.

Шаг 2. В яйца вливаем лимонный сок, соединяем со сливками и ставим в духовой шкаф при температуре 170 градусов без конвекции на 1 час 20 минут.

Шаг 3. В кокосовое молоко добавить отваренную киноа (варится в воде примерно 17 минут). 

Шаг 4. Довести до кипения, добавить соль-сахар.

Шаг 5. Подавать кашу с крем-брюле и сливочным маслом.

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