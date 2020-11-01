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Хлебные палочки из слоеного теста

Простейшая закуска из слоеного теста с солью и кунжутом будет очень кстати, когда вам нужно быстро приготовить закуску для большой компании.

Хлебные палочки из слоеного теста

Ингредиенты

  • Слоеное дрожжевое тесто
  • Соль
  • Кунжут

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто разморозить, слегка раскатать и нарезать полосками. 
  2. Свернуть полоски теста жгутами, переложить на застеленный пергаментной бумагой противень.
  3. Смазать водой или молоком, посыпать черным и белым кунжутом. По желанию посолить. 
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Как и с чем подавать

Подавать хлебные палочки вместе с кофе.

Приятного аппетита!

 

 

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