Хлебные палочки из слоеного теста

Простейшая закуска из слоеного теста с солью и кунжутом будет очень кстати, когда вам нужно быстро приготовить закуску для большой компании.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто
- Соль
- Кунжут
Способ приготовления
- Слоеное тесто разморозить, слегка раскатать и нарезать полосками.
- Свернуть полоски теста жгутами, переложить на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Смазать водой или молоком, посыпать черным и белым кунжутом. По желанию посолить.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до золотистого цвета. Перед подачей остудить.
Как и с чем подавать
Подавать хлебные палочки вместе с кофе.
Приятного аппетита!
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