Хлебные палочки из слоеного теста

Простейшая закуска из слоеного теста с солью и кунжутом будет очень кстати, когда вам нужно быстро приготовить закуску для большой компании.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто

Соль

Кунжут

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозить, слегка раскатать и нарезать полосками. Свернуть полоски теста жгутами, переложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать водой или молоком, посыпать черным и белым кунжутом. По желанию посолить. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, до золотистого цвета. Перед подачей остудить.

Как и с чем подавать

Подавать хлебные палочки вместе с кофе.

Приятного аппетита!