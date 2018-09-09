Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу. В них содержится много витаминов и микроэлементов, которых не хватает в холодное время года. Кроме того, это отличный способ удивить гостей и домочадцев, так как яблоки в маринаде – довольно редкое блюдо. Однако есть очень много способов его приготовления. Рассмотрим самые вкусные рецепты с пошаговой инструкцией и картинками.

Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу.

Классическая рецептура

Данный рецепт является классикой маринования яблок. В нем нет большого количества ингредиентов, но он очень вкусный и точно порадует домочадцев.

Ингредиенты:

Яблоки – восемь штук. Лучше выбирать среднего размера, чтобы пролазили в горлышко банки.

Сахар – два граненых стакана.

Уксус – половина граненого стакана.

Гвоздика – пять-шесть штучек.

Перец душистый – одна маленькая ложка горошин.

Корица – по вкусу.

Рецепт:

При покупке фруктов нужно обратить внимание на отсутствие черных пятен и червоточин на них. Яблоки внимательно промыть и каждое проткнуть вилкой по несколько раз с разных сторон, чтобы при мариновании из них выходил сок. В большой варочной емкости вскипятить воду. Снять с конфорки и положить в нее яблоки целиком. Дождаться полного остывания воды. Расфасовать фрукт по обработанным паром банкам. Воду, в которой они лежали, заново нагреть добавить специи и пряности. Остудить ее до 55 градусов и влить уксус. Полученный маринад разлить в банки и закатать.

Перевернуть дном вверх и закутать в одеяло на пару дней.

Маринованные яблоки (видео)

Маринованные яблоки с арбузом на зиму

Яблоки и арбузы отлично сочетаются друг с другом. Они богаты витаминами, которых порой так не хватает организму. Кроме того, такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.

Ингредиенты:

яблоки – пять-шесть штук;

арбуз – несколько ломтиков;

соль – две большие ложки;

сахар – три больших ложки.

Такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.

Рецепт:

Яблоки нужно промыть, разрезать на четыре части и удалить семена. Арбуз ополоснуть водой и порезать на небольшие дольки, такие, чтобы проходили в горлышко банки. Банки обдать паром для стерилизации. Сложить в них ягоды и фрукты. Вскипятить кастрюлю воды. Всыпать в нее соль и сахар. Полученный маринад разлить горячим по банкам.

Закатать, перевернуть кверху дном и укутать в одеяло.

Рецепт с добавлением винограда

Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки. Данный рецепт является десертом, у которого богатый кисло-сладкий вкус. Его отлично дополняют пряности, такие как гвоздика и корица. Они сделают вкус фруктов интересным и помогут согреться в зимний вечер.

Ингредиенты:

яблоки – двенадцать штук;

виноград – три килограмма;

сахар – два граненых стакана;

соль – половина граненого стакана;

столовый уксус 6% — полтора граненого стакана;

пряности – по вкусу (к данному блюду отлично подойдут кардамон, корица и гвоздика).

Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки.

Рецепт:

Промыть все фрукты. Вскипятить воду и сложить в нее яблоки на несколько минут. Дать остыть. Банки нужно обработать паром. Положить в них виноград и яблоки. Яблочную воду довести до бурления еще раз. Добавить специи, пряности и уксус. Полученный маринад влить во фруктовые банки.

Закатать, перевернуть дном вверх и укрыть одеялом.

С брусникой и грушей

Брусника богата витамином С, который необходим для поддержания иммунитета. Ее кислый вкус идеально сочетается со сладкими грушами и яблоками. А пряная корица и гвоздика дополнят и обогатят фруктово-ягодную композицию.

Ингредиенты:

яблоки – четыре-пять штук;

груша северянка – пять штук;

брусника – один стакан;

уксус из винограда 6% — один граненый стакан (заменить и на яблочный);

сахар – чуть больше половины граненого стакана;

соль – одна маленькая ложка;

корица, гвоздика, лавр и перец – по вкусу.

Рецепт:

Бруснику перебрать и промыть ледяной водой. Отмыть яблоки и груши. Разделить каждый плод на четыре части и избавить от сердцевидки. Вскипятить несколько литров воды и опустить в нее фрукты. Дождаться их полного остывания. В заранее обработанные паром банки переложить фрукты и ягоды. Фруктовую воду вскипятить заново. Добавить специи и пряности. Тонкой струйкой аккуратно влить уксус. Полученный маринад влить к фруктово-ягодной смеси.

Закатать, перевернуть кверху дном и закутать на пару дней.

С лимоном и календулой

Лимон и календула объединяются в прекрасный цитрусово-цветочный аромат и создают летнее настроение. А также отлично дополняют основной ингредиент. Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок. Получится очень вкусно и красиво.

Ингредиенты:

яблоки – пять-шесть штук;

лимон – одна половинка;

сахар – один граненый стакан;

календула – несколько засушенных цветков.

Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок.

Приготовление лакомства:

Яблоки нужно промыть. Лимон нарезать тонкими кружками. Банку обработать паром. Выложить в нее подготовленные фрукты. Вскипятить воду. Добавить в нее сахар и довести его до полного растворения. Прибавить к полученному сиропу цветки календулы. Влить сладкий маринад в банки с фруктами. Закатать, перевернуть и накрыть теплым одеялом.

С перцем и чесноком

Такое сочетание только на первый взгляд кажется нестандартным. На самом деле красные болгарские перцы прекрасно дополнят яблоки. А чеснок придаст блюду яркий аромат. При желании можно добавить свежего красного перца чили.

Ингредиенты:

яблоки – двенадцать штук;

сладкий перец – две-три штуки;

петрушка – один пучок;

столовый уксус 6% – половина граненого стакана;

соль – две-три больших ложки;

сахар – одна большая ложка;

лавр – пара листочков;

черный перец – несколько горошин;

гвоздика – две-три штучки.

Такое сочетание только с виду кажется нестандартным.

Рецепт:

Нужно старательно промыть яблоки и избавить их от сердцевидки. Перец промыть. Очистить от хвостиков и семян. Разрезать на несколько частей. Промытую петрушку мелко нарезать. Все вышеперечисленное переложить в кастрюлю и залить водой. Овощную смесь довести до кипения и добавить к ней специи и пряности. Медленно и аккуратно влить уксус и варить еще несколько минут. Вареные фрукты и овощи расфасовать по заранее обработанным паром банкам. Туда же залить оставшийся маринад. Банки закупорить и укутать под одеяло.

Заготовка без стерилизации в домашних условиях

Перечень ингредиентов:

яблоки – восемь штук;

сахар – два граненых стакана;

корица и гвоздика – по вкусу.

Рецепт:

Фрукты нужно промыть и внимательно осмотреть. Убрать все червоточины и перезревшие места. Каждый плод разделить на четыре части и избавить от семян. Следом готовится сироп. Для этого берется вода или яблочный сок и ставится на медленный огонь. В него понемногу всыпать сахар и при этом помешивать. Держать на плите до тех пор, пока жидкость не станет вязкой. Фруктовые дольки переложить в загустевший сироп и размешать. Варить около пяти минут. Аккуратно вынуть фрукт из сиропа и переместить его в банку. Сразу же залить горячим сиропом.

Закатать и оставить остывать на пару дней.

Маринад с яблочным уксусом

Данный маринад имеет яркий насыщенный вкус и свежий аромат, который будет отлично сочетаться с яблоками и другими фруктами.

Ингредиенты:

яблочный уксус – один граненый стакан;

вода – три граненых стакана;

зелень (укроп, сельдерей, петрушка) – две-три больших ложки;

цедра лимона – половина большой ложки;

ягоды можжевельника – одна-две маленьких ложки;

лук – одна-две маленького размера;

черный перец – несколько горошин;

горчица – два-три зернышка;

гвоздика – две-три штучки;

лавр – один-два листочка.

Рецепт:

Лук нужно нашинковать тонкими колечками. Вскипятить воду и добавить в нее специи, пряности и лук. Варить в течение пяти минут. После охладить. Маринад готов.

Такой маринад отлично подойдет для консервирования яблок. Все его ингредиенты дополняют друг друга и прекрасно сбалансируют яблочную сладость.

Для маринования яблок в этом маринаде нужно:

Взять шесть-восемь яблок. Предпочтителен сорт антоновка, так как он не слишком сладкий. Каждый плод нужно промыть, очистить от семян и разделить на несколько частей. Фруктовые дольки переложить в горячий маринад и кипятить в течение пяти-десяти минут. После выловить их шумовкой и разложить по стрилизованным банкам. Влить горячий маринад в банки к фруктам. Законсервировать и укрыть одеялом.

Маринованные яблоки с корицей (видео)

Маринованные яблоки – это аппетитный и недорогой способ поддержания иммунитета и вкусного времяпрепровождения в зимнее время года. Рецептов множество, и каждая хозяйка наверняка найдет для себя что-то подходящее.