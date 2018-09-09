БУДЕТ ВКУСНО!

129 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Сухова17 января, 17:12
    В апельсиновом не хужеКурица в разы вку...
  • Валентина Шашерина17 января, 10:12
    Думаю, без гранатовых зерен вполне можно обойтись, а так- интересно, обязательно приготовлю.Грузинский свекол...
  • aleksey Дедушка17 января, 7:33
    Вали всё в кучу - будет салат-шедевр. Кулинары .....Салаты для мужчин...

Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу. В них содержится много витаминов и микроэлементов, которых не хватает в холодное время года. Кроме того, это отличный способ удивить гостей и домочадцев, так как яблоки в маринаде – довольно редкое блюдо. Однако есть очень много способов его приготовления. Рассмотрим самые вкусные рецепты с пошаговой инструкцией и картинками.

маринованные яблоки

Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу.

Классическая рецептура

Данный рецепт является классикой маринования яблок. В нем нет большого количества ингредиентов, но он очень вкусный и точно порадует домочадцев.

Ингредиенты:

  • Яблоки – восемь штук. Лучше выбирать среднего размера, чтобы пролазили в горлышко банки.
  • Сахар – два граненых стакана.
  • Уксус – половина граненого стакана.
  • Гвоздика – пять-шесть штучек.
  • Перец душистый – одна маленькая ложка горошин.
  • Корица – по вкусу.

Рецепт:

  1. При покупке фруктов нужно обратить внимание на отсутствие черных пятен и червоточин на них.
  2. Яблоки внимательно промыть и каждое проткнуть вилкой по несколько раз с разных сторон, чтобы при мариновании из них выходил сок.
  3. В большой варочной емкости вскипятить воду.
    Снять с конфорки и положить в нее яблоки целиком.
  4. Дождаться полного остывания воды.
  5. Расфасовать фрукт по обработанным паром банкам.
  6. Воду, в которой они лежали, заново нагреть добавить специи и пряности.
  7. Остудить ее до 55 градусов и влить уксус.
  8. Полученный маринад разлить в банки и закатать.

Перевернуть дном вверх и закутать в одеяло на пару дней.

Маринованные яблоки (видео)

Маринованные яблоки с арбузом на зиму

Яблоки и арбузы отлично сочетаются друг с другом. Они богаты витаминами, которых порой так не хватает организму. Кроме того, такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.

Ингредиенты:

  • яблоки – пять-шесть штук;
  • арбуз – несколько ломтиков;
  • соль – две большие ложки;
  • сахар – три больших ложки.

Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.

Рецепт:

  1. Яблоки нужно промыть, разрезать на четыре части и удалить семена.
  2. Арбуз ополоснуть водой и порезать на небольшие дольки, такие, чтобы проходили в горлышко банки.
  3. Банки обдать паром для стерилизации.
  4. Сложить в них ягоды и фрукты.
  5. Вскипятить кастрюлю воды. Всыпать в нее соль и сахар.
  6. Полученный маринад разлить горячим по банкам.

Закатать, перевернуть кверху дном и укутать в одеяло.

Рецепт с добавлением винограда

Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки. Данный рецепт является десертом, у которого богатый кисло-сладкий вкус. Его отлично дополняют пряности, такие как гвоздика и корица. Они сделают вкус фруктов интересным и помогут согреться в зимний вечер.

Ингредиенты:

  • яблоки – двенадцать штук;
  • виноград – три килограмма;
  • сахар – два граненых стакана;
  • соль – половина граненого стакана;
  • столовый уксус 6% — полтора граненого стакана;
  • пряности – по вкусу (к данному блюду отлично подойдут кардамон, корица и гвоздика).

Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки.

Рецепт:

  1. Промыть все фрукты.
  2. Вскипятить воду и сложить в нее яблоки на несколько минут.
  3. Дать остыть.
  4. Банки нужно обработать паром.
  5. Положить в них виноград и яблоки.
  6. Яблочную воду довести до бурления еще раз. Добавить специи, пряности и уксус.
  7. Полученный маринад влить во фруктовые банки.

Закатать, перевернуть дном вверх и укрыть одеялом.

С брусникой и грушей 

Брусника богата витамином С, который необходим для поддержания иммунитета. Ее кислый вкус идеально сочетается со сладкими грушами и яблоками. А пряная корица и гвоздика дополнят и обогатят фруктово-ягодную композицию.

Ингредиенты:

  • яблоки – четыре-пять штук;
  • груша северянка – пять штук;
  • брусника – один стакан;
  • уксус из винограда 6% — один граненый стакан (заменить и на яблочный);
  • сахар – чуть больше половины граненого стакана;
  • соль – одна маленькая ложка;
  • корица, гвоздика, лавр и перец – по вкусу. 

Рецепт:

  1. Бруснику перебрать и промыть ледяной водой.
  2. Отмыть яблоки и груши. Разделить каждый плод на четыре части и избавить от сердцевидки.
  3. Вскипятить несколько литров воды и опустить в нее фрукты. Дождаться их полного остывания.
  4. В заранее обработанные паром банки переложить фрукты и ягоды.
  5. Фруктовую воду вскипятить заново. Добавить специи и пряности. Тонкой струйкой аккуратно влить уксус.
  6. Полученный маринад влить к фруктово-ягодной смеси.

Закатать, перевернуть кверху дном и закутать на пару дней.

С лимоном и календулой 

Лимон и календула объединяются в прекрасный цитрусово-цветочный аромат и создают летнее настроение. А также отлично дополняют основной ингредиент. Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок. Получится очень вкусно и красиво.

Ингредиенты:

  • яблоки – пять-шесть штук;
  • лимон – одна половинка;
  • сахар – один граненый стакан;
  • календула – несколько засушенных цветков.

Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок.

Приготовление лакомства:

  1. Яблоки нужно промыть.
  2. Лимон нарезать тонкими кружками.
  3. Банку обработать паром. Выложить в нее подготовленные фрукты.
  4. Вскипятить воду. Добавить в нее сахар и довести его до полного растворения. Прибавить к полученному сиропу цветки календулы.
  5. Влить сладкий маринад в банки с фруктами.
  6. Закатать, перевернуть и накрыть теплым одеялом.

С перцем и чесноком 

Такое сочетание только на первый взгляд кажется нестандартным. На самом деле красные болгарские перцы прекрасно дополнят яблоки. А чеснок придаст блюду яркий аромат. При желании можно добавить свежего красного перца чили.

Ингредиенты:

  • яблоки – двенадцать штук;
  • сладкий перец – две-три штуки;
  • петрушка – один пучок;
  • столовый уксус 6% – половина граненого стакана;
  • соль – две-три больших ложки;
  • сахар – одна большая ложка;
  • лавр – пара листочков;
  • черный перец – несколько горошин;
  • гвоздика – две-три штучки.

Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Такое сочетание только с виду кажется нестандартным.

Рецепт:

  1. Нужно старательно промыть яблоки и избавить их от сердцевидки.
  2. Перец промыть. Очистить от хвостиков и семян. Разрезать на несколько частей.
  3. Промытую петрушку мелко нарезать.
  4. Все вышеперечисленное переложить в кастрюлю и залить водой.
  5. Овощную смесь довести до кипения и добавить к ней специи и пряности.
  6. Медленно и аккуратно влить уксус и варить еще несколько минут.
  7. Вареные фрукты и овощи расфасовать по заранее обработанным паром банкам. Туда же залить оставшийся маринад.
  8. Банки закупорить и укутать под одеяло.

Заготовка без стерилизации в домашних условиях

Перечень ингредиентов:

  • яблоки – восемь штук;
  • сахар – два граненых стакана;
  • корица и гвоздика – по вкусу.

Рецепт:

  1. Фрукты нужно промыть и внимательно осмотреть. Убрать все червоточины и перезревшие места. Каждый плод разделить на четыре части и избавить от семян.
  2. Следом готовится сироп. Для этого берется вода или яблочный сок и ставится на медленный огонь. В него понемногу всыпать сахар и при этом помешивать. Держать на плите до тех пор, пока жидкость не станет вязкой.
  3. Фруктовые дольки переложить в загустевший сироп и размешать. Варить около пяти минут.
  4. Аккуратно вынуть фрукт из сиропа и переместить его в банку.
  5. Сразу же залить горячим сиропом.

Закатать и оставить остывать на пару дней.

Маринад с яблочным уксусом

Данный маринад имеет яркий насыщенный вкус и свежий аромат, который будет отлично сочетаться с яблоками и другими фруктами.

Ингредиенты:

  • яблочный уксус – один граненый стакан;
  • вода – три граненых стакана;
  • зелень (укроп, сельдерей, петрушка) – две-три больших ложки;
  • цедра лимона – половина большой ложки;
  • ягоды можжевельника – одна-две маленьких ложки;
  • лук – одна-две маленького размера;
  • черный перец – несколько горошин;
  • горчица – два-три зернышка;
  • гвоздика – две-три штучки;
  • лавр – один-два листочка.

Рецепт:

  1. Лук нужно нашинковать тонкими колечками.
  2. Вскипятить воду и добавить в нее специи, пряности и лук. Варить в течение пяти минут.
  3. После охладить.
  4. Маринад готов.

Такой маринад отлично подойдет для консервирования яблок. Все его ингредиенты дополняют друг друга и прекрасно сбалансируют яблочную сладость.

Для маринования яблок в этом маринаде нужно:

  1. Взять шесть-восемь яблок. Предпочтителен сорт антоновка, так как он не слишком сладкий. Каждый плод нужно промыть, очистить от семян и разделить на несколько частей.
  2. Фруктовые дольки переложить в горячий маринад и кипятить в течение пяти-десяти минут.
  3. После выловить их шумовкой и разложить по стрилизованным банкам.
  4. Влить горячий маринад в банки к фруктам.
  5. Законсервировать и укрыть одеялом.

Маринованные яблоки с корицей (видео)

Маринованные яблоки – это аппетитный и недорогой способ поддержания иммунитета и вкусного времяпрепровождения в зимнее время года. Рецептов множество, и каждая хозяйка наверняка найдет для себя что-то подходящее.

Ссылка на первоисточник
яблокизаготовкимаринованные яблокирецептыконсервируемкулинария
17
Обсудить

Картина дня

наверх