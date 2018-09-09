Маринованные яблоки: 7 волшебно-вкусных рецептов

Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу. В них содержится много витаминов и микроэлементов, которых не хватает в холодное время года. Кроме того, это отличный способ удивить гостей и домочадцев, так как яблоки в маринаде – довольно редкое блюдо. Однако есть очень много способов его приготовления. Рассмотрим самые вкусные рецепты с пошаговой инструкцией и картинками.
Маринованные яблоки – это отличное дополнение к любому блюду и зимнему столу.
Классическая рецептура
Данный рецепт является классикой маринования яблок. В нем нет большого количества ингредиентов, но он очень вкусный и точно порадует домочадцев.
Ингредиенты:
- Яблоки – восемь штук. Лучше выбирать среднего размера, чтобы пролазили в горлышко банки.
- Сахар – два граненых стакана.
- Уксус – половина граненого стакана.
- Гвоздика – пять-шесть штучек.
- Перец душистый – одна маленькая ложка горошин.
- Корица – по вкусу.
Рецепт:
- При покупке фруктов нужно обратить внимание на отсутствие черных пятен и червоточин на них.
- Яблоки внимательно промыть и каждое проткнуть вилкой по несколько раз с разных сторон, чтобы при мариновании из них выходил сок.
- В большой варочной емкости вскипятить воду. Снять с конфорки и положить в нее яблоки целиком.
- Дождаться полного остывания воды.
- Расфасовать фрукт по обработанным паром банкам.
- Воду, в которой они лежали, заново нагреть добавить специи и пряности.
- Остудить ее до 55 градусов и влить уксус.
- Полученный маринад разлить в банки и закатать.
Перевернуть дном вверх и закутать в одеяло на пару дней.
Маринованные яблоки (видео)
Маринованные яблоки с арбузом на зиму
Яблоки и арбузы отлично сочетаются друг с другом. Они богаты витаминами, которых порой так не хватает организму. Кроме того, такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.
Ингредиенты:
- яблоки – пять-шесть штук;
- арбуз – несколько ломтиков;
- соль – две большие ложки;
- сахар – три больших ложки.
Такое блюдо даст возможность побаловать себя полезными фруктами и вкусными ягодами в зимнее время.
Рецепт:
- Яблоки нужно промыть, разрезать на четыре части и удалить семена.
- Арбуз ополоснуть водой и порезать на небольшие дольки, такие, чтобы проходили в горлышко банки.
- Банки обдать паром для стерилизации.
- Сложить в них ягоды и фрукты.
- Вскипятить кастрюлю воды. Всыпать в нее соль и сахар.
- Полученный маринад разлить горячим по банкам.
Закатать, перевернуть кверху дном и укутать в одеяло.
Рецепт с добавлением винограда
Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки. Данный рецепт является десертом, у которого богатый кисло-сладкий вкус. Его отлично дополняют пряности, такие как гвоздика и корица. Они сделают вкус фруктов интересным и помогут согреться в зимний вечер.
Ингредиенты:
- яблоки – двенадцать штук;
- виноград – три килограмма;
- сахар – два граненых стакана;
- соль – половина граненого стакана;
- столовый уксус 6% — полтора граненого стакана;
- пряности – по вкусу (к данному блюду отлично подойдут кардамон, корица и гвоздика).
Количество ингредиентов рассчитано на три трехлитровых банки.
Рецепт:
- Промыть все фрукты.
- Вскипятить воду и сложить в нее яблоки на несколько минут.
- Дать остыть.
- Банки нужно обработать паром.
- Положить в них виноград и яблоки.
- Яблочную воду довести до бурления еще раз. Добавить специи, пряности и уксус.
- Полученный маринад влить во фруктовые банки.
Закатать, перевернуть дном вверх и укрыть одеялом.
С брусникой и грушей
Брусника богата витамином С, который необходим для поддержания иммунитета. Ее кислый вкус идеально сочетается со сладкими грушами и яблоками. А пряная корица и гвоздика дополнят и обогатят фруктово-ягодную композицию.
Ингредиенты:
- яблоки – четыре-пять штук;
- груша северянка – пять штук;
- брусника – один стакан;
- уксус из винограда 6% — один граненый стакан (заменить и на яблочный);
- сахар – чуть больше половины граненого стакана;
- соль – одна маленькая ложка;
- корица, гвоздика, лавр и перец – по вкусу.
Рецепт:
- Бруснику перебрать и промыть ледяной водой.
- Отмыть яблоки и груши. Разделить каждый плод на четыре части и избавить от сердцевидки.
- Вскипятить несколько литров воды и опустить в нее фрукты. Дождаться их полного остывания.
- В заранее обработанные паром банки переложить фрукты и ягоды.
- Фруктовую воду вскипятить заново. Добавить специи и пряности. Тонкой струйкой аккуратно влить уксус.
- Полученный маринад влить к фруктово-ягодной смеси.
Закатать, перевернуть кверху дном и закутать на пару дней.
С лимоном и календулой
Лимон и календула объединяются в прекрасный цитрусово-цветочный аромат и создают летнее настроение. А также отлично дополняют основной ингредиент. Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок. Получится очень вкусно и красиво.
Ингредиенты:
- яблоки – пять-шесть штук;
- лимон – одна половинка;
- сахар – один граненый стакан;
- календула – несколько засушенных цветков.
Для придания блюду красок можно сделать цветной микс из желтых и зеленых яблок.
Приготовление лакомства:
- Яблоки нужно промыть.
- Лимон нарезать тонкими кружками.
- Банку обработать паром. Выложить в нее подготовленные фрукты.
- Вскипятить воду. Добавить в нее сахар и довести его до полного растворения. Прибавить к полученному сиропу цветки календулы.
- Влить сладкий маринад в банки с фруктами.
- Закатать, перевернуть и накрыть теплым одеялом.
С перцем и чесноком
Такое сочетание только на первый взгляд кажется нестандартным. На самом деле красные болгарские перцы прекрасно дополнят яблоки. А чеснок придаст блюду яркий аромат. При желании можно добавить свежего красного перца чили.
Ингредиенты:
- яблоки – двенадцать штук;
- сладкий перец – две-три штуки;
- петрушка – один пучок;
- столовый уксус 6% – половина граненого стакана;
- соль – две-три больших ложки;
- сахар – одна большая ложка;
- лавр – пара листочков;
- черный перец – несколько горошин;
- гвоздика – две-три штучки.
Такое сочетание только с виду кажется нестандартным.
Рецепт:
- Нужно старательно промыть яблоки и избавить их от сердцевидки.
- Перец промыть. Очистить от хвостиков и семян. Разрезать на несколько частей.
- Промытую петрушку мелко нарезать.
- Все вышеперечисленное переложить в кастрюлю и залить водой.
- Овощную смесь довести до кипения и добавить к ней специи и пряности.
- Медленно и аккуратно влить уксус и варить еще несколько минут.
- Вареные фрукты и овощи расфасовать по заранее обработанным паром банкам. Туда же залить оставшийся маринад.
- Банки закупорить и укутать под одеяло.
Заготовка без стерилизации в домашних условиях
Перечень ингредиентов:
- яблоки – восемь штук;
- сахар – два граненых стакана;
- корица и гвоздика – по вкусу.
Рецепт:
- Фрукты нужно промыть и внимательно осмотреть. Убрать все червоточины и перезревшие места. Каждый плод разделить на четыре части и избавить от семян.
- Следом готовится сироп. Для этого берется вода или яблочный сок и ставится на медленный огонь. В него понемногу всыпать сахар и при этом помешивать. Держать на плите до тех пор, пока жидкость не станет вязкой.
- Фруктовые дольки переложить в загустевший сироп и размешать. Варить около пяти минут.
- Аккуратно вынуть фрукт из сиропа и переместить его в банку.
- Сразу же залить горячим сиропом.
Закатать и оставить остывать на пару дней.
Маринад с яблочным уксусом
Данный маринад имеет яркий насыщенный вкус и свежий аромат, который будет отлично сочетаться с яблоками и другими фруктами.
Ингредиенты:
- яблочный уксус – один граненый стакан;
- вода – три граненых стакана;
- зелень (укроп, сельдерей, петрушка) – две-три больших ложки;
- цедра лимона – половина большой ложки;
- ягоды можжевельника – одна-две маленьких ложки;
- лук – одна-две маленького размера;
- черный перец – несколько горошин;
- горчица – два-три зернышка;
- гвоздика – две-три штучки;
- лавр – один-два листочка.
Рецепт:
- Лук нужно нашинковать тонкими колечками.
- Вскипятить воду и добавить в нее специи, пряности и лук. Варить в течение пяти минут.
- После охладить.
- Маринад готов.
Такой маринад отлично подойдет для консервирования яблок. Все его ингредиенты дополняют друг друга и прекрасно сбалансируют яблочную сладость.
Для маринования яблок в этом маринаде нужно:
- Взять шесть-восемь яблок. Предпочтителен сорт антоновка, так как он не слишком сладкий. Каждый плод нужно промыть, очистить от семян и разделить на несколько частей.
- Фруктовые дольки переложить в горячий маринад и кипятить в течение пяти-десяти минут.
- После выловить их шумовкой и разложить по стрилизованным банкам.
- Влить горячий маринад в банки к фруктам.
- Законсервировать и укрыть одеялом.
Маринованные яблоки с корицей (видео)
Маринованные яблоки – это аппетитный и недорогой способ поддержания иммунитета и вкусного времяпрепровождения в зимнее время года. Рецептов множество, и каждая хозяйка наверняка найдет для себя что-то подходящее.
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