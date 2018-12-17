БУДЕТ ВКУСНО!

130 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо за интересные рецепты, надо попробовать их приготовить!!!Как быстро и вкус...
  • Тамара Аристархова
    Большое спасибо за Прекрасные/ Вкусные рецепты! ! !15 рецептов самых...
  • Любовь Малова
    Морковь и шафран в дюшбара никто не кладет,это автор что то попутал.Кладут сары-кек,но никак не шафран. Дюшбара долж...Ароматное, вкусно...

Рыбный салат в шариках — Золотая закуска к Новому году!

Я долго думал — что бы вам предложить для новогоднего стола. И решил, что надо начать с закуски. Так как вы у меня очень занятые люди и на готовку времени у вас нет, то сделаем мы сегодня суперпростое и быстрое блюдо из горбуши горячего копчения. 

Золотая закуска

Ингредиенты:

  • горбуша горячего копчения;
  • творожный сыр;
  • петрушка;
  • горчица;
  • оливки без косточки;
  • кедровые орешки.

Приготовление:

  • С рыбы снимаем филе и вытаскиваем кости. Перекладываем в миску.
  • Режем мелко петрушку и добавляем к рыбе.
  • Кладем 1 ч. ложку дижонской горчицы. И творожный сыр. Все перемешиваем.
  • На сковороде обжариваем кедровые орехи. Мнем их, но не очень мелко.

Собираем шарики

  • Делаем из нашего фарша оладушек, в центр кладем оливку и закручиваем его в шарик.
  • Прокатываем его в панировке из ореха. 
  • Закуска готова.

Закуска на Новый год 2019
Закуска на Новый год 2019

С наступающим Новым годом!!!

Ссылка на первоисточник
Вкусные новостиновогодние рецептыЗакускикулинария
15
Обсудить
Салат Канадский Кранч. Вы полюбите этот салат с первого кусочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат Канадский Кранч. Вы полюбите этот салат с первого кусочка

Читать
Индейку не запекаем, а жарим словно стейк: готовится ровно 3 минуты и получается как из ресторана
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Индейку не запекаем, а жарим словно стейк: готовится ровно 3 минуты и получается как из ресторана

Натерли сыр с луком и накрываем тестом: пирог за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Натерли сыр с луком и накрываем тестом: пирог за 10 минут

1
Кекс на сливках
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Кекс на сливках

Свекла: интересные факты и вкусные блюда
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Свекла: интересные факты и вкусные блюда

Нежный «Медовый торт» с вареной сгущенкой. Простой рецепт торта.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Нежный «Медовый торт» с вареной сгущенкой. Простой рецепт торта.

Шикарная закуска из сала! На одном кусочке не остановиться!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шикарная закуска из сала! На одном кусочке не остановиться!

Цветаевский яблочный пирог с меренгой (безе). Вкусный, нежный, как торт!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Цветаевский яблочный пирог с меренгой (безе). Вкусный, нежный, как торт!

Витаминный салат из свеклы: легкий, вкусный и простой в приготовлении!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Витаминный салат из свеклы: легкий, вкусный и простой в приготовлении!

3 отличных блюда из хека
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

3 отличных блюда из хека

Басма по-узбекски из баранины (в казане)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Басма по-узбекски из баранины (в казане)

Жареная шурпа по-узбекски
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Жареная шурпа по-узбекски

Шоколадный кекс за 3 минуты: готовим в микроволновке
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Шоколадный кекс за 3 минуты: готовим в микроволновке

Манник с ягодами и сметанным кремом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Манник с ягодами и сметанным кремом

Sixty Four - ресторан с русской душой... очень роскошной
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

Sixty Four - ресторан с русской душой... очень роскошной

Рецепт творожного печенья "Поцелуйчики"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рецепт творожного печенья "Поцелуйчики"

Благодаря этим советам твои ГОЛУБЦЫ БУДУТ ИДЕАЛЬНЫМИ!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Благодаря этим советам твои ГОЛУБЦЫ БУДУТ ИДЕАЛЬНЫМИ!

ПЕЧЕНЬЕ СО СМЕТАНОЙ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

ПЕЧЕНЬЕ СО СМЕТАНОЙ

Слоеный салат с курицей «Зеленый браслет»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Слоеный салат с курицей «Зеленый браслет»

Рецепт для ценителей овощных блюд: кабачки с помидором и сыром в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Рецепт для ценителей овощных блюд: кабачки с помидором и сыром в духовке

Фаршированные шампиньоны: отличная закуска на праздничный стол
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Фаршированные шампиньоны: отличная закуска на праздничный стол

Запеканка творожная с изюмом без муки: Вкусно и просто
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Запеканка творожная с изюмом без муки: Вкусно и просто

Бисквит на лимонаде. Простой способ приготовить пышный и ароматный бисквит
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Бисквит на лимонаде. Простой способ приготовить пышный и ароматный бисквит

Не жду, когда поднимется тесто, сразу готовлю. Пышные, как пух: моментальные пирожки
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Не жду, когда поднимется тесто, сразу готовлю. Пышные, как пух: моментальные пирожки

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара

Скумбрия с зелёным луком по-корейски
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Скумбрия с зелёным луком по-корейски

Даже соус вымакивают! Селедку готовлю только так и не покупаю готовую
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Даже соус вымакивают! Селедку готовлю только так и не покупаю готовую

Зашла к подруге и увидела, как она в полную кастрюлю окрошки наливает квас, чтоб настоялась
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Зашла к подруге и увидела, как она в полную кастрюлю окрошки наливает квас, чтоб настоялась

Мороженое «Пломбир» за 5 минут (+ время на заморозку)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Мороженое «Пломбир» за 5 минут (+ время на заморозку)

Держим себя в форме: как приготовить диетическую шаурму с курицей?
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕБЁНОК.РУ

Держим себя в форме: как приготовить диетическую шаурму с курицей?

Таратушки на кефире
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Таратушки на кефире

Национальное казахское блюдо, которое способно храниться до 8 лет, омолаживать кожу и укреплять иммунитет
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Национальное казахское блюдо, которое способно храниться до 8 лет, омолаживать кожу и укреплять иммунитет

Куриный рулет в желе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Куриный рулет в желе

Рыбка красная соленая
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Рыбка красная соленая

Ягoдный пиpoг -пеpевеpтыш
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Ягoдный пиpoг -пеpевеpтыш

Подруга накормила «Дачным» салатом с капустой: взяла на заметку и приготовила дома (родные оценили, готовится быстро)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Подруга накормила «Дачным» салатом с капустой: взяла на заметку и приготовила дома (родные оценили, готовится быстро)

Картина дня

наверх