Рыбный салат в шариках — Золотая закуска к Новому году!

Я долго думал — что бы вам предложить для новогоднего стола. И решил, что надо начать с закуски. Так как вы у меня очень занятые люди и на готовку времени у вас нет, то сделаем мы сегодня суперпростое и быстрое блюдо из горбуши горячего копчения.





Ингредиенты:

горбуша горячего копчения;

творожный сыр;

петрушка;

горчица;

оливки без косточки;

кедровые орешки.

Приготовление:

С рыбы снимаем филе и вытаскиваем кости. Перекладываем в миску.

Режем мелко петрушку и добавляем к рыбе.

Кладем 1 ч. ложку дижонской горчицы. И творожный сыр. Все перемешиваем.

На сковороде обжариваем кедровые орехи. Мнем их, но не очень мелко.

Собираем шарики

Делаем из нашего фарша оладушек, в центр кладем оливку и закручиваем его в шарик.

Прокатываем его в панировке из ореха.

Закуска готова.



Закуска на Новый год 2019



С наступающим Новым годом!!!