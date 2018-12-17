Рыбный салат в шариках — Золотая закуска к Новому году!

Я долго думал — что бы вам предложить для новогоднего стола. И решил, что надо начать с закуски. Так как вы у меня очень занятые люди и на готовку времени у вас нет, то сделаем мы сегодня суперпростое и быстрое блюдо из горбуши горячего копчения.
Ингредиенты:
- горбуша горячего копчения;
- творожный сыр;
- петрушка;
- горчица;
- оливки без косточки;
- кедровые орешки.
Приготовление:
- С рыбы снимаем филе и вытаскиваем кости. Перекладываем в миску.
- Режем мелко петрушку и добавляем к рыбе.
- Кладем 1 ч. ложку дижонской горчицы. И творожный сыр. Все перемешиваем.
- На сковороде обжариваем кедровые орехи. Мнем их, но не очень мелко.
Собираем шарики
- Делаем из нашего фарша оладушек, в центр кладем оливку и закручиваем его в шарик.
- Прокатываем его в панировке из ореха.
- Закуска готова.
Закуска на Новый год 2019
С наступающим Новым годом!!!
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