Простое жаркое с курицей и нутом

Если с вечера не полениться и потратить несколько минут на необременительную подготовку, скажем, завтрашнего блюда, абсолютно примитивного в исполнении, оно, это блюдо, явится вам в совершенно иной ипостаси, которую примитивной уже не назовешь. Такой заблаговременный подход применяется к большинству многокомпонентных блюд, сотворяемых на скорую руку из того, что удалось нашарить по сусекам. Смотрите как всё просто, если в качестве ведущих компонентов для банального жаркого взять курицу или какие-то её определенные части, вроде голеней, крылышек или бёдрышек (600-700 гр) и, например, нут — граммов 150-200 (в сухом виде).

С предварительной подготовкой нута, допустим, понятно. Его по-любому, если он используется, следует замочить в воде с добавлением чайной ложки соды на 10-12 часов. Иначе ни в жизнь не сварится. А коли так, то почему бы заодно на такое же время не замариновать курятину? Ведь в готовом блюде она будет уже совершенно иной, нежели бы закладывалась в первозданном виде!

Куски курицы можно замариновать, как кому нравится. Я же предпочитаю то, что обычно неплохо сочетается с курятиной, когда готовят фаршированные куриные бедрышки — рубленый чеснок с добавлением соли по вкусу, свежемолотого черного перца, щепотки сахара и лимонного сока.

Пара телодвижений с перемешиванием, потом под крышку и — в прохладное место до следующего дня.

А вот уж когда этот день настал, можно начинать. Но не с курицы, а с выдержанного в воде нута, предварительно его ещё раз промыв: в кастрюльку с подсоленной водой — пусть варится до полной готовности.

Тем временем в 50 мл слегка разогретого растительного масла следует распустить 50-70 граммов сливочного.

И когда смесь масел хорошо (но не сильно) прогреется, добавить в него и слегка обжарить несколько порезанных зубцов чеснока.

Затем добавить пару головок тонко нарезанного лука, спассеровав его вместе с чесноком до полупрозрачного состояния.

Этот приём совершенствует смесь масел по вкусовым качествам, что непременно отразится на блюде в целом. Теперь можно закладывать куски курицы, которые мариновались накануне.

Время от времени помешивая содержимое посуды, чтобы ничего в ней не пригорало, а продолжало слегка и равномерно обжариваться, следует довести, главным образом лук, до золотистого цвета…

…и, добавив затем три-четыре мелко нарезанных помидора, продолжить, помешивая, обжарку до карамелизации помидоров.

Обычно процесс карамелизации начинается после выпаривания сока помидоров — этот момент, в общем поймать несложно, особенно, когда начинает меняться цвет поджарки, приобретая радикальные оранжевые тона. Вот тогда на поджарку можно влить кипяток — столько, чтобы он хотя бы на пару сантиметров был выше самой обжарки. Таким образом, начнет формироваться соус, которому нужно дать слегка покипеть в течение 15-20 минут.

Остается только скорректировать соус на соль и добавить отваренный нут, тщательно перемешав его с другими компонентами блюда.

Ещё пять-семь минут, чтобы нут хорошенько обволокло соусом, и — готово!