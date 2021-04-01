Диетические котлеты из киноа и моркови

Что такое киноа?Можно подумать,что это крупа,но,ближайшим родственником этих семян являются шпинат и свекла.А еще это один из самых чистых,с точки зрения генетических опытов,продукт.Стоит полюбить его

Ингредиенты

Киноа - 150 гр

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Укроп - 1-2 веточки

Яйцо - 1 шт.

Масло оливковое - 1-2 ст.ложки

Соль - по вкусу

Сок лимона - 1 ч.ложка

Пошаговый рецепт

Подготовим необходимые ингредиенты.

Киноа тщательно промываем под проточной водой, пока вода в миске не будет оставаться прозрачной. Замочим киноа на 2 часа в прохладной воде.

Морковь тщательно промоем и очистим от кожуры.

Натрем морковь на средней терке.

Лук также очистим и нарежем, как можно мельче и тоньше.

Соединим лук и морковь, слегка присолим.

Веточки укропа промоем и просушим, измельчим.

Добавим укроп к подготовленным овощам, сбрызнем лимонным соком.

После положенного времени сольем киноа в сито, чтобы вся вода стекла.

Добавляем киноа в миску с другими ингредиентами, перемешиваем.

Разбиваем в миску яйцо и замешиваем его прямо руками, так оно лучше перемешается и станет более олнородным.

Формируем котлетки и выкладываем их на смазанный пергамент.Выпекаем котлеты в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 25 минут.

Ориентироваться можно по появившейся румяной корочке. Подаем на стол горячими, хотя они вкусны и в охлажденном виде.Приятного аппетита!