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Диетические котлеты из киноа и моркови

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Что такое киноа?Можно подумать,что это крупа,но,ближайшим родственником этих семян являются шпинат и свекла.А еще это один из самых чистых,с точки зрения генетических опытов,продукт.Стоит полюбить его

 Ингредиенты

  • Киноа - 150 гр
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Укроп - 1-2 веточки
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло оливковое - 1-2 ст.ложки
  • Соль - по вкусу
  • Сок лимона - 1 ч.ложка

 

Пошаговый рецепт

Диетические котлеты из киноа и моркови

Подготовим необходимые ингредиенты.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Киноа тщательно промываем под проточной водой, пока вода в миске не будет оставаться прозрачной. Замочим киноа на 2 часа в прохладной воде.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Морковь тщательно промоем и очистим от кожуры.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Натрем морковь на средней терке.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Лук также очистим и нарежем, как можно мельче и тоньше.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Соединим лук и морковь, слегка присолим.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Веточки укропа промоем и просушим, измельчим.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Добавим укроп к подготовленным овощам, сбрызнем лимонным соком.

Диетические котлеты из киноа и моркови

После положенного времени сольем киноа в сито, чтобы вся вода стекла.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Добавляем киноа в миску с другими ингредиентами, перемешиваем.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Разбиваем в миску яйцо и замешиваем его прямо руками, так оно лучше перемешается и станет более олнородным.

Диетические котлеты из киноа и моркови

Формируем котлетки и выкладываем их на смазанный пергамент.Выпекаем котлеты в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 25 минут.

Ориентироваться можно по появившейся румяной корочке. Подаем на стол горячими, хотя они вкусны и в охлажденном виде.
Приятного аппетита!

 

 

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