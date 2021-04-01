Диетические котлеты из киноа и моркови

Что такое киноа?Можно подумать,что это крупа,но,ближайшим родственником этих семян являются шпинат и свекла.А еще это один из самых чистых,с точки зрения генетических опытов,продукт.Стоит полюбить его
Ингредиенты
- Киноа - 150 гр
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Укроп - 1-2 веточки
- Яйцо - 1 шт.
- Масло оливковое - 1-2 ст.ложки
- Соль - по вкусу
- Сок лимона - 1 ч.ложка
Пошаговый рецепт
Подготовим необходимые ингредиенты.
Киноа тщательно промываем под проточной водой, пока вода в миске не будет оставаться прозрачной. Замочим киноа на 2 часа в прохладной воде.
Морковь тщательно промоем и очистим от кожуры.
Натрем морковь на средней терке.
Лук также очистим и нарежем, как можно мельче и тоньше.
Соединим лук и морковь, слегка присолим.
Веточки укропа промоем и просушим, измельчим.
Добавим укроп к подготовленным овощам, сбрызнем лимонным соком.
После положенного времени сольем киноа в сито, чтобы вся вода стекла.
Добавляем киноа в миску с другими ингредиентами, перемешиваем.
Разбиваем в миску яйцо и замешиваем его прямо руками, так оно лучше перемешается и станет более олнородным.
Формируем котлетки и выкладываем их на смазанный пергамент.Выпекаем котлеты в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 25 минут.Ориентироваться можно по появившейся румяной корочке. Подаем на стол горячими, хотя они вкусны и в охлажденном виде.
Приятного аппетита!
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