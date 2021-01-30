Печёная картошка "Как на костре"

Фото печёной картошки "Как на костре"
Если вдруг захотелось печёной картошки но пикника пока не намечается, то этот рецепт для вас! Готовится она в духовке, но по внешнему виду, вкусу, текстуре и даже запаху практически ничем не отличается от картошки запеченной в золе костра. Хоть роль "золы" здесь выполняет соль с мукой.
Приготовим?
Ингредиенты рецепта печёной картошки "Как на костре"
Что понадобится:
- Картофель-10-11 шт. (желательно не очень крупный и одинакового размера)
- Мука-3 ст. л.
- Соль-2 ст. л.
- Вода
Как приготовить печёную картошку "Как на костре", пошаговый рецепт с фото
Продукты..
Всю картошку замачиваем в воде
В пакете смешиваем муку с солью. Закладываем в него мокрую картошку. Закрываем пакет и несколько раз хорошо встряхиваем его чтобы каждая картофелина покрылась панировкой.
Выкладываем картошку на решетку или противень. Выпекаем в разогретой до 220 градусов духовке около часа. Время зависит от характеристики конкретной духовки и величины картофеля.
В любом случае рекомендую проверить готовность с помощью зубочистки. Кожура должна стать хрупкой, а середина мягкой.
Подаем в теплом виде с чем угодно: сл. маслом, сметаной, крем-чизом, йогуртом и т.д.
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