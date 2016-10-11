Салат "ShabuShabu" — знаменитое японское блюдо!

Этот рецепт - одна из вариаций знаменитого японского блюда "ShabuShabu" .

Кто не знает объясню - "ShabuShabu" это тончайшие кусочки мяса (говядины, свинины, есть даже с крабами), которые опускают в кипящую воду буквально на несколько секунд и едят с кунжутным соусом или понзу

Шабу-шабу



Уже много раз готовила, и кого только не угощала – всем нравится. Салат с ярким незабываемым вкусом, лёгкий в приготовлении, сытный и оригинальный. Никого не оставит равнодушным.

Продукты:

говядина или телятина 400 г

лук 1 шт. (лучше синий)

помидор 2-3 шт.

салат большой пучок

чеснок 2-3 зубчика

рыбный соус «Нам пла» 2 ст. л.

лайм 1 шт.

лимон 0,5 шт.

сахар 1 ч. л.

сушенный кальмар 2 ст. л.

сладкий чили соус 1-2 ч. л.

растительное масло 2 ст. л.

Приготовление:

Сначала замаринуем лук. В оригинале лук должен быть синий, но и с белым получается не хуже. Лук нарезать тонкими полукольцами, присыпать сахаром и немного помять рукой.



Залить лук соком лайма. У меня лайм был неполноценный, я добавляла ещё сок половинки лимона.



Теперь займёмся мясом. Его лучше немного подморозить, чтобы можно было нарезать тончайшими лепестками 1 мм (поперёк волокон)



Достаточно большую кастрюлю с водой доводим до кипения. В кипящую воду опускаем по одной пластинке мяса, чтобы вода не переставала кипеть.



Буквально на несколько секунд, пока мясо не поменяет цвет (можно считать до 10-15-и)



Мясо выкладываем на тарелку.



Приготовленное таким способом мясо становится очень нежным.



Готовим соус. Очень мелко нарезать кальмаров. В оригинале должны быть сушенные креветки. Я пробовала с ними тоже. С кальмарами мне понравилось больше.



Мелко режем чеснок.



Слегка обжариваем его на растительном масле (до появления запаха).



В отдельной мисочке смешиваем рыбный соус, чеснок вместе с маслом в котором его обжаривали, сладкий соус чили.



Туда же отправляем измельчённых кальмаров. Перемешиваем.



В глубокую посуду выкладываем мясо, лук вместе с маринадом и соус.



Аккуратно, но тщательно перемешиваем. Я не дожидалась полного остывания мяса. Так продукты лучше взаимопропитываются.



На широкую тарелку выкладываем листья салата и затем, поочерёдно, дольки помидоров и мясо с луком.



Приятного аппетита!

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