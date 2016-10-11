Салат "ShabuShabu" — знаменитое японское блюдо!

Этот рецепт - одна из вариаций знаменитого японского блюда "ShabuShabu" .
Кто не знает объясню - "ShabuShabu" это тончайшие кусочки мяса (говядины, свинины, есть даже с крабами), которые опускают в кипящую воду буквально на несколько секунд и едят с кунжутным соусом или понзу
Шабу-шабу
Уже много раз готовила, и кого только не угощала – всем нравится. Салат с ярким незабываемым вкусом, лёгкий в приготовлении, сытный и оригинальный. Никого не оставит равнодушным.
Продукты:
говядина или телятина 400 г
лук 1 шт. (лучше синий)
помидор 2-3 шт.
салат большой пучок
чеснок 2-3 зубчика
рыбный соус «Нам пла» 2 ст. л.
лайм 1 шт.
лимон 0,5 шт.
сахар 1 ч. л.
сушенный кальмар 2 ст. л.
сладкий чили соус 1-2 ч. л.
растительное масло 2 ст. л.
Приготовление:
Сначала замаринуем лук. В оригинале лук должен быть синий, но и с белым получается не хуже. Лук нарезать тонкими полукольцами, присыпать сахаром и немного помять рукой.
Залить лук соком лайма. У меня лайм был неполноценный, я добавляла ещё сок половинки лимона.
Теперь займёмся мясом. Его лучше немного подморозить, чтобы можно было нарезать тончайшими лепестками 1 мм (поперёк волокон)
Достаточно большую кастрюлю с водой доводим до кипения. В кипящую воду опускаем по одной пластинке мяса, чтобы вода не переставала кипеть.
Буквально на несколько секунд, пока мясо не поменяет цвет (можно считать до 10-15-и)
Приготовленное таким способом мясо становится очень нежным.
Готовим соус. Очень мелко нарезать кальмаров. В оригинале должны быть сушенные креветки. Я пробовала с ними тоже. С кальмарами мне понравилось больше.
Мелко режем чеснок.
Слегка обжариваем его на растительном масле (до появления запаха).
В отдельной мисочке смешиваем рыбный соус, чеснок вместе с маслом в котором его обжаривали, сладкий соус чили.
Туда же отправляем измельчённых кальмаров. Перемешиваем.
В глубокую посуду выкладываем мясо, лук вместе с маринадом и соус.
Аккуратно, но тщательно перемешиваем. Я не дожидалась полного остывания мяса. Так продукты лучше взаимопропитываются.
На широкую тарелку выкладываем листья салата и затем, поочерёдно, дольки помидоров и мясо с луком.
Приятного аппетита!
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