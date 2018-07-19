Варенье из апельсиновых корок «Завитушки»

​​​​​​​Для любителей цитрусовых цукатов и, для тех у кого есть время и терпение! Сам рецепт немного изменен, но суть его не поменялась. Цвет и вкус потрясающий у этого варенья, в общем смотрите сами…

Сформированные в виде спиральки апельсиновые корки смотрятся потрясающе в выпечке да и просто в прозрачной баночке или розетке, поданной на стол. И разумеется варенье само по себе тоже очень вкусное!

На банку 300 мл:

— 3 шт. апельсина

— 300 мл воды

— 300 гр сахара

— 50 мл лимонного сока

— При желании можно добавить имбирь — 10 г

Апельсины тщательно вымыть и обдать кипятком, чтобы смыть слой консервантов с поверхности. Разрезать вдоль на 4 части, каждую из частей еще пополам. Мякоть удалить, а затем разрезать каждую дольку кожуры еще пополам, в итоге получаются довольно тонкие полоски.

Полоски кожуры поместить в глубокую миску и залить полностью водой. Вымачиваем 3 дня, регулярно меняя воду (примерно 4-5 раз в день).

Затем с каждой полосочки ножом удалить альбедо (белую часть с внутренней стороны кожуры). Свернуть каждую полоску в спиральку и насадить на нитку как бусы. Есть вариант не удалять альбедо, если апельсин тонкошкурый. В этом случае спиральки свернуть до вымачивания и залить водой уже готовые бусы.

После вымачивания цедру проварить 3-4 раза по 15-20 минут, каждый раз выливая воду. После каждого проваривания бусы из цедры обдать холодной водой.

В широкой кастрюле сварить сироп из воды и сахара, положить в него подготовленные бусы, довести до кипения и варить на медленном огне 20-30 минут, после чего выключить и дать остыть.

Повторить процесс еще раз, но при этом после закипания добавить лимонный сок.

После того как варенье остынет, вынуть бусы и удалить нитки. Перелить в банку и хранить в холодильнике.