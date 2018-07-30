

Предлагаю приготовить очень вкусный шоколадно-творожный пирог. В этом пироге я использовала два вида теста - пышное шоколадное и более плотное творожное. Сочетание творога и какао в выпечке - это всегда выигрышный вариант. Пирог получается не только очень вкусным, а еще и красивым.



Для приготовления пирога понадобится:

Для творожной части:

250 г творога;

1 яйцо;

2-3 ст. л. сахара;

1/2 пакетика ванильного сахара;

1 ч. л. картофельного крахмала.

Для шоколадной части:

1 яйцо;

1 стакан сахара;

1/2 пакетика ванильного сахара;

1 стакан кефира 2,5%;

2 стакана муки;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. какао;

2/3 стакана растительного масла без запаха;

*стакан 250 мл;

*от качества какао зависит цвет и вкус пирога. Я использовала сладкий детский растворимый напиток, поэтому уменьшала количество сахара в тесте;

*разъемная форма для выпечки d=25 см.

Для творожной части творог растереть с яйцом, сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.

Творог растереть с яйцом, сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.

Добавить крахмал, тщательно перемешать, чтобы не было комков.

Для шоколадной части яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.

Влить кефир, тщательно перемешать.

Всыпать муку с разрыхлителем, взбить в однородную массу.

Добавить какао, перемешать шоколадную массу пирога.

Влить растительное масло и перемешать. Тесто должно быть однородным и густым.



Форму для выпечки смазать маслом. Выложить сначала шоколадное тесто, разровнять. Затем хаотично разложить творожную массу и с помощью деревянной палочки круговыми движениями нарисовать произвольные узоры у будущего пирога.

Выпекать творожный пирог с какао в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверять зубочисткой.Выпекать творожный пирог с какао в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверять зубочисткой.



Приятного аппетита, радуйте своих близких!