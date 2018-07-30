Предлагаю приготовить очень вкусный шоколадно-творожный пирог. В этом пироге я использовала два вида теста - пышное шоколадное и более плотное творожное. Сочетание творога и какао в выпечке - это всегда выигрышный вариант. Пирог получается не только очень вкусным, а еще и красивым.
Для приготовления пирога понадобится:
Для творожной части:
250 г творога;
1 яйцо;
2-3 ст. л. сахара;
1/2 пакетика ванильного сахара;
1 ч. л. картофельного крахмала.
Для шоколадной части:
1 яйцо;
1 стакан сахара;
1/2 пакетика ванильного сахара;
1 стакан кефира 2,5%;
2 стакана муки;
1,5 ч. л. разрыхлителя;
2 ст. л. какао;
2/3 стакана растительного масла без запаха;
*стакан 250 мл;
*от качества какао зависит цвет и вкус пирога. Я использовала сладкий детский растворимый напиток, поэтому уменьшала количество сахара в тесте;
*разъемная форма для выпечки d=25 см.
Для творожной части творог растереть с яйцом, сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.
Творог растереть с яйцом, сахаром и ванильным сахаром в однородную массу.
Добавить крахмал, тщательно перемешать, чтобы не было комков.
Для шоколадной части яйцо взбить с сахаром и ванильным сахаром.
Влить кефир, тщательно перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем, взбить в однородную массу.
Добавить какао, перемешать шоколадную массу пирога.
Влить растительное масло и перемешать. Тесто должно быть однородным и густым.
Форму для выпечки смазать маслом. Выложить сначала шоколадное тесто, разровнять. Затем хаотично разложить творожную массу и с помощью деревянной палочки круговыми движениями нарисовать произвольные узоры у будущего пирога.
Выпекать творожный пирог с какао в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверять зубочисткой.Выпекать творожный пирог с какао в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверять зубочисткой.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!
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