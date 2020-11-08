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Лучший рецепт салата к картофельному пюре!

Самый простой, но в тоже время очень полезный салат из редьки, лука, укропа и петрушки, заправленный растительным маслом будет прекрасным дополнением к картофельному пюре.

Лучший рецепт салата к картофельному пюре!

Время подготовки Время приготовления Порции
15-20 минут 10-15 минут 3-4 порции

Ингредиенты

  • Редька - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Масло растительное - 3 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Укроп - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу

Способ приготовления

  1. Редьку очистите от кожуры, промойте холодной водой, натрите на терке.
  2. Посолите, дайте постоять, затем отожмите от излиш­него сока.
  3. Лук очистите, промойте, тонко нарежьте и перемешайте с редькой.
  4. Полейте растительным маслом, выложите горкой на блюдо, посыпьте мелкорубленой зеленью укропа и петрушки.

Как и с чем подавать

Подавайте блюдо вместе с картофельным пюре.

Приятного аппетита!

 

 

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