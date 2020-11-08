Лучший рецепт салата к картофельному пюре!

Самый простой, но в тоже время очень полезный салат из редьки, лука, укропа и петрушки, заправленный растительным маслом будет прекрасным дополнением к картофельному пюре.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|15-20 минут
|10-15 минут
|3-4 порции
Ингредиенты
- Редька - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Укроп - по вкусу
- Петрушка - по вкусу
Способ приготовления
- Редьку очистите от кожуры, промойте холодной водой, натрите на терке.
- Посолите, дайте постоять, затем отожмите от излишнего сока.
- Лук очистите, промойте, тонко нарежьте и перемешайте с редькой.
- Полейте растительным маслом, выложите горкой на блюдо, посыпьте мелкорубленой зеленью укропа и петрушки.
Как и с чем подавать
Подавайте блюдо вместе с картофельным пюре.
Приятного аппетита!
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