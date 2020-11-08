Лучший рецепт салата к картофельному пюре!

Самый простой, но в тоже время очень полезный салат из редьки, лука, укропа и петрушки, заправленный растительным маслом будет прекрасным дополнением к картофельному пюре.

Время подготовки Время приготовления Порции 15-20 минут 10-15 минут 3-4 порции

Ингредиенты

Редька - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Укроп - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Способ приготовления

Редьку очистите от кожуры, промойте холодной водой, натрите на терке. Посолите, дайте постоять, затем отожмите от излиш­него сока. Лук очистите, промойте, тонко нарежьте и перемешайте с редькой. Полейте растительным маслом, выложите горкой на блюдо, посыпьте мелкорубленой зеленью укропа и петрушки.

Как и с чем подавать

Подавайте блюдо вместе с картофельным пюре.

Приятного аппетита!