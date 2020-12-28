8 простых рецептов вкусного хлеба

Прямо сейчас FurnishHome приготовит вместе с вами вкуснейший хлеб, от которого невозможно будет оторваться.

Хлеб из мороженого

Ингредиенты

2 стакана мороженого

1,5 стакана самоподнимающейся муки

любые добавки на ваш вкус.

Способ приготовления:

1. Достаньте мороженое из морозилки и оставьте оттаивать до кремообразного состояния. Вы можете использовать мороженое с любым вкусом.

2. Разогрейте духовку до 180 ̊С

3. Добавьте в миску с мороженым муку. Если у вас нет самоподнимающейся муки, просто добавьте 1 ½ чайные ложки разрыхлителя в обычную муку.

4. Размешайте ингредиенты и выложите в форму для выпечки хлеба.

5. Поставьте в духовку на 40-45 минут.

Шоколадно-манговый хлеб

Ингредиенты

2 стакана цельнозерновой муки

2 стакана муки для выпечки

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка корицы

1/4 – 1/3 чашки коричного сахара

0,5 чашки теплой воды

2 чайных ложки сухих дрожжей

1 чашка пюре манго

5 столовых ложек топленого масла

¾ чашки шоколадных чипсов

Кондитерский сахар для обсыпки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешайте в миске муку, соль, корицу и сахар.

2. Сделайте углубление в середине, добавьте теплую воду и дрожжи. Взбейте и оставьте, пока дрожжи не начнут пениться.

3. Постепенно вмешайте пюре манго.

4. Добавьте топленое масло и размешайте в течение 2-3 минут.

5. Вмешайте шоколадные чипсы.

6. Достаньте тесто из миски, положите его в чистую миску, смазанную маслом, накройте и оставьте при комнатной температуре пока тесто не поднимется. Это может занять от 1,5 до 2,5 часов.

7. Сформируйте тесто в виде буханки и выложите на противень.

8. Снова накройте крышкой и оставьте на 45-60 минут. Разогрейте духовку до 220 ̊С.

9. Выпекать в течение 35-40 минут.

10. Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч 45 мин - 2 ч 45 мин на подготовку, 35-45 мин – на выпекание.

Хлеб с изюмом и корицей

Ингредиенты

Для теста:

1 2/3 чашки теплой воды

1 2/3 cups very warm water

1 пакет дрожжей

0,5 чашки сахара

1,5 чайной ложки соли

0,5 чашки растительного масла

3-4 чашки муки

Для начинки с корицей:

¼ чашки коричневого сахара

2 столовые ложки корицы

1 столовая ложка топленого сливочного масла

¼ чашки изюма.

Для обмазки:

4 чашки сахарной пудры

2 столовые ложки топленого сливочного масла

1/4 стакана сиропа

1/2 чайной ложки ванили

2-3 столовые ложки молока.

Способ приготовления:

1. Смешайте теплую воду и дрожжи в большой миске. Добавить сахар, соль, и растительное масло.

2. Добавьте муку. Замешивайте тесто в течение 4 минут, пока оно не станет эластичным. Продолжайте добавлять муку, чтобы тесто не было слишком липким.

3. Накройте тесто чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.

4. На поверхности, слегка посыпанной мукой, раскатайте тесто в большой прямоугольник толщиной 4 см, 12 см в ширину, 30 см в длину.

5. Смешайте коричневый сахар, корицу и сливочное масло в отдельной небольшой миске. Посыпьте мукой середину вашего теста, оставляя края чистыми.

6. Посыпьте тесто изюмом и плотно сверните, прижимая края.

7. Выложите тесто в большую форму для выпечки, сбрызнутую антипригарным спреем. Оставьте тесто подниматься на 45-60 минут до выпечки.

8. Разогрейте духовку до 180 ̊С.

9. Выпекайте хлеб в разогретой духовке в течение 40-45 минут, или пока хлеб не приобретет глубокий, золотисто-коричневый цвет.

10. Достаньте хлеб из духовки и дайте остыть в течение нескольких часов.

11. За это время вы можете приготовить обмазку. Смешайте и взбейте ингредиенты до образования густой массы. Обмажьте охлажденный хлеб и оставить еще на час.

Время приготовления: 4-4,5 часов на подготовку, 40-45 минут – на выпекание.

Банановый хлеб со сливочным сыром

Ингредиенты

Для хлеба:

1 большое яйцо

0,5 стакана коричневого сахара

1/4 стакана сахарного песка

1/4 чашки жидкого кокосового масла

1/4 стакана сметаны

2 чайные ложки экстракта ванили

1 стакан пюре из спелых бананов (2 больших банана)

1 стакан муки

0,5 чайной ложки разрыхлителя

0,5 чайной ложки пищевой соды

Щепотка соли по вкусу.

Для начинки со сливочным сыром:

1 большое яйцо

100 граммов сливочного сыра

¼ стакана сахарного песка

3 столовой ложки муки.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 ̊С. Сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем.

2. В большой миске смешайте яйцо, сахар, кокосовое масло, сметану, ваниль. Затем все взбейте. Добавьте бананы и еще раз перемешайте.

3. Добавьте 1 стакан муки, разрыхлитель, соду, соль по желанию, и размешайте.

4. Переложите примерно две трети теста в подготовленную форму, сверху слегка разгладив лопаткой.

5. Чтобы приготовить начинку, соедините все ингредиенты и взбейте в большой миске.

6. Вылейте смесь на хлеб, равномерно распределяя ее и разглаживая лопаткой.

7. Выложите сверху оставшееся тесто.

8. Выпекайте в течение 45-50 минут или пока верх не покроется золотистой корочкой и не поднимется.

9. Оставьте хлеб 15 минут остывать в форме, после чего выложите его на решетку для полного остывания перед нарезкой и сервировкой.

Время приготовления: 10 минут на подготовку, 45-50 минут на выпечку.

Хлеб с персиком и карамелью

Ингредиенты

Для теста:

1/4 стакана теплой воды

2 чайной ложки сухих дрожжей

4 столовые ложки растопленного сливочного масла

1/3 стакана молока

1 чайная ложка экстракта ванили

2 3/4 стакана муки

1/4 стакана сахара

0,5 чайной ложки соли

2 яйца

Для начинки:

3/4 стакана коричневого сахара

2 чайные ложки корицы

щепотка соли

3 столовые ложки растопленного сливочного масла

3-4 мелко нарезанных спелых персика.

Для глазури:

2 столовые ложки сливочного масла

0,5 стакана коричневого сахара

2 столовые ложки молока.

Способ приготовления:

1. Разведите дрожжи в теплой воде.

2. Растопите сливочное масло в микроволновке. Добавьте молоко и ваниль.

3. Выложите все в миску миксера, добавьте муку, сахар и соль.

4. Включите миксер на низкую скорость, добавьте яйца, затем постепенно добавляйте молоко, масло и экстракт ванили до образования густого теста.

5. Добавляйте муку столовой ложкой, пока тесто не перестанет прилипать к краям миски и не образует шар. Включите миксер на средней скорости и смешивайте в течение 3 минут.

6. Накройте крышкой и оставьте тесто подниматься в течение 90 минут.

7. Смешайте вместе ингредиенты для начинки: коричневый сахар, корицу и соль в небольшой миске.

8. Достаньте персики и растопите сливочное масло, смажьте форму для выпечки хлеба.

9. Выложите поднявшееся тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатайте из теста большой тонкий прямоугольник.

10. Смажьте тесто растопленным маслом и посыпьте смесью корицы и сахара.

11. С помощью ножа для пиццы разрежьте тесто на равные тонкие полоски по 8-10 см шириной. Посыпьте одну полоску мелконарезанными персиками.

Выложите следующую полоску поверх первой. Продолжайте чередовать, пока все полоски теста не будут выложены поверх друг друга.

12. Разрежьте на 4-6 одинаковых квадратов (около 10-12 см). Выложите их на смазанный противень. Накройте и оставьте подниматься в течение 30-45 минут. Разогрейте духовку до 180 ̊С.

13. Выпекайте хлеб в духовке на средней решетке в течение 40-45 минут или до появления золотистой корочки.

14. Оставьте хлеб остывать на решетке в течение 10 минут. Приготовьте в кастрюле глазурь из сливочного масла, коричневого сахара и молока. Доведите до кипения на среднем огне и варите 1 минуту.

15. Снимите хлеб вместе с пергаментной бумагой под ним. Сбрызните хлеб теплой карамельной глазурью.

Время приготовления: 2-2,5 часа на подготовку, 40-45 минут на выпекание.

Банановый хлеб

Ингредиенты:

1 1/4 стакана муки

2 больших яйца

1 стакан сахара

0,5 чайной ложки соли

1 чайная ложка соды

3 средних банана

8 столовых ложек сливочного масла или маргарина

1/3 стакана измельченных грецких орехов (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешайте вместе сахар и сливочное масло.

2. Разомните бананы и добавьте в смесь.

3. Взбейте и добавьте яйца.

4. Постепенно добавьте муку, соль и соду. Можно также добавить несколько грецких орехов.

5. Выложите тесто на противень.

6. Выпекайте при температуре 180 ̊С в течение 40-50 минут.

Время приготовления: 10-15 минут на подготовку, 40-50 минут на выпекание.

Хлеб с сыром и чесноком

Ингредиенты:

500 г муки грубого помола

1,5 чайной ложки быстродействующих дрожжей

1 чайная ложка соли

2 столовой ложки оливкового масла

1 столовая ложка прозрачного меда

2 измельченных зубчика чеснока

25г сливочного масла

100г тертого сыра чеддер

горсть листьев тимьяна.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, дрожжи и соль в большой миске.

2. Смешать 300 мл горячей воды с оливковым маслом и медом, затем залейте в сухую смесь, все время помешивая, чтобы тесто было мягким.

3. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность, затем вымесите в течение 5 минут, пока тесто не перестанет липнуть. При необходимости добавьте больше муки.

4. Раскатайте тесто в форме рулета.

5. Смешайте чеснок со сливочным маслом, затем смажьте тесто.

6. Посыпьте сыром и тимьяном.

7. Накройте хлеб слегка смазанной маслом пищевой пленкой, затем оставьте в подниматься теплом месте на 40 минут.

8. Нагрейте духовку до 200 ̊С. Снимите пищевую пленку, затем выпекайте хлеб в течение 30 минут до золотистого цвета.

9. Оставьте хлеб остывать в течение 10 минут, затем разрезать на кусочки и подать к столу.

Время приготовления: 20 минут на подготовку, 30 минут на выпечку.

Хлеб на закваске

Ингредиенты:

3 стакана муки

500 граммов несладкого греческого йогурта с живыми бактериями

0,5-1 стакан сметаны

1 чайная ложка соль по вкусу

1 чайная ложка сухих дрожжей.

Способ приготовления:

1. Смешайте в миксере муку, греческий йогурт, 1/2 стакана сметаны, соль, и дрожжи на низкой скорости в течение около 5-7 минут, или 10 минут вручную.

2. Добавляйте сметану, пока тесто не станет влажным.

3. Выложите тесто из миски миксера, сбрызните большую миску кондитерским спреем, скатайте тесто в шар, поместите его в миску, и слегка смажьте маслом.

Накройте миску и оставьте на 6-8 часов, пока тесто не удвоилось в размере.

4. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность и замесите в течение 2-3 минут.

5. Поместите тесто обратно в миску, накройте и оставьте на 1-2 часа.

6. Разогрейте духовку до 220 ̊С, поставьте сковороду с толстым дном в духовку и дайте ей нагреться в течение 45 минут.

7. Поместите бумагу для выпечки на сковороду – будьте осторожны, так как она будет очень горячей - и выложите тесто сверху. Накройте крышкой и выпекайте в течение 30 минут.

8. По истечении 30 минут раскройте хлеб и выпекайте еще в течение 5-10 минут.

9. Достаньте сковороду из духовки, и выложите из нее хлеб. Поместите его на решетку, чтобы дать полностью остыть.

Время приготовления: 10 минут на подготовку, не считая времени на подьем теста; 35-45 минут на выпекание.