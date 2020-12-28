8 простых рецептов вкусного хлеба

Прямо сейчас FurnishHome приготовит вместе с вами вкуснейший хлеб, от которого невозможно будет оторваться.
Хлеб из мороженого
Ингредиенты
- 2 стакана мороженого
- 1,5 стакана самоподнимающейся муки
- любые добавки на ваш вкус.
Способ приготовления:
1. Достаньте мороженое из морозилки и оставьте оттаивать до кремообразного состояния. Вы можете использовать мороженое с любым вкусом.
2. Разогрейте духовку до 180 ̊С
3. Добавьте в миску с мороженым муку. Если у вас нет самоподнимающейся муки, просто добавьте 1 ½ чайные ложки разрыхлителя в обычную муку.
4. Размешайте ингредиенты и выложите в форму для выпечки хлеба.
5. Поставьте в духовку на 40-45 минут.
Шоколадно-манговый хлеб
Ингредиенты
- 2 стакана цельнозерновой муки
- 2 стакана муки для выпечки
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка корицы
- 1/4 – 1/3 чашки коричного сахара
- 0,5 чашки теплой воды
- 2 чайных ложки сухих дрожжей
- 1 чашка пюре манго
- 5 столовых ложек топленого масла
- ¾ чашки шоколадных чипсов
- Кондитерский сахар для обсыпки (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешайте в миске муку, соль, корицу и сахар.
2. Сделайте углубление в середине, добавьте теплую воду и дрожжи. Взбейте и оставьте, пока дрожжи не начнут пениться.
3. Постепенно вмешайте пюре манго.
4. Добавьте топленое масло и размешайте в течение 2-3 минут.
5. Вмешайте шоколадные чипсы.
6. Достаньте тесто из миски, положите его в чистую миску, смазанную маслом, накройте и оставьте при комнатной температуре пока тесто не поднимется. Это может занять от 1,5 до 2,5 часов.
7. Сформируйте тесто в виде буханки и выложите на противень.
8. Снова накройте крышкой и оставьте на 45-60 минут. Разогрейте духовку до 220 ̊С.
9. Выпекать в течение 35-40 минут.
10. Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч 45 мин - 2 ч 45 мин на подготовку, 35-45 мин – на выпекание.
Хлеб с изюмом и корицей
Ингредиенты
Для теста:
- 1 2/3 чашки теплой воды
- 1 2/3 cups very warm water
- 1 пакет дрожжей
- 0,5 чашки сахара
- 1,5 чайной ложки соли
- 0,5 чашки растительного масла
- 3-4 чашки муки
Для начинки с корицей:
- ¼ чашки коричневого сахара
- 2 столовые ложки корицы
- 1 столовая ложка топленого сливочного масла
- ¼ чашки изюма.
- Для обмазки:
- 4 чашки сахарной пудры
- 2 столовые ложки топленого сливочного масла
- 1/4 стакана сиропа
- 1/2 чайной ложки ванили
- 2-3 столовые ложки молока.
Способ приготовления:
1. Смешайте теплую воду и дрожжи в большой миске. Добавить сахар, соль, и растительное масло.
2. Добавьте муку. Замешивайте тесто в течение 4 минут, пока оно не станет эластичным. Продолжайте добавлять муку, чтобы тесто не было слишком липким.
3. Накройте тесто чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
4. На поверхности, слегка посыпанной мукой, раскатайте тесто в большой прямоугольник толщиной 4 см, 12 см в ширину, 30 см в длину.
5. Смешайте коричневый сахар, корицу и сливочное масло в отдельной небольшой миске. Посыпьте мукой середину вашего теста, оставляя края чистыми.
6. Посыпьте тесто изюмом и плотно сверните, прижимая края.
7. Выложите тесто в большую форму для выпечки, сбрызнутую антипригарным спреем. Оставьте тесто подниматься на 45-60 минут до выпечки.
8. Разогрейте духовку до 180 ̊С.
9. Выпекайте хлеб в разогретой духовке в течение 40-45 минут, или пока хлеб не приобретет глубокий, золотисто-коричневый цвет.
10. Достаньте хлеб из духовки и дайте остыть в течение нескольких часов.
11. За это время вы можете приготовить обмазку. Смешайте и взбейте ингредиенты до образования густой массы. Обмажьте охлажденный хлеб и оставить еще на час.
Время приготовления: 4-4,5 часов на подготовку, 40-45 минут – на выпекание.
Банановый хлеб со сливочным сыром
Ингредиенты
Для хлеба:
- 1 большое яйцо
- 0,5 стакана коричневого сахара
- 1/4 стакана сахарного песка
- 1/4 чашки жидкого кокосового масла
- 1/4 стакана сметаны
- 2 чайные ложки экстракта ванили
- 1 стакан пюре из спелых бананов (2 больших банана)
- 1 стакан муки
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя
- 0,5 чайной ложки пищевой соды
- Щепотка соли по вкусу.
Для начинки со сливочным сыром:
- 1 большое яйцо
- 100 граммов сливочного сыра
- ¼ стакана сахарного песка
- 3 столовой ложки муки.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 ̊С. Сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем.
2. В большой миске смешайте яйцо, сахар, кокосовое масло, сметану, ваниль. Затем все взбейте. Добавьте бананы и еще раз перемешайте.
3. Добавьте 1 стакан муки, разрыхлитель, соду, соль по желанию, и размешайте.
4. Переложите примерно две трети теста в подготовленную форму, сверху слегка разгладив лопаткой.
5. Чтобы приготовить начинку, соедините все ингредиенты и взбейте в большой миске.
6. Вылейте смесь на хлеб, равномерно распределяя ее и разглаживая лопаткой.
7. Выложите сверху оставшееся тесто.
8. Выпекайте в течение 45-50 минут или пока верх не покроется золотистой корочкой и не поднимется.
9. Оставьте хлеб 15 минут остывать в форме, после чего выложите его на решетку для полного остывания перед нарезкой и сервировкой.
Время приготовления: 10 минут на подготовку, 45-50 минут на выпечку.
Хлеб с персиком и карамелью
Ингредиенты
Для теста:
- 1/4 стакана теплой воды
- 2 чайной ложки сухих дрожжей
- 4 столовые ложки растопленного сливочного масла
- 1/3 стакана молока
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 2 3/4 стакана муки
- 1/4 стакана сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- 2 яйца
Для начинки:
- 3/4 стакана коричневого сахара
- 2 чайные ложки корицы
- щепотка соли
- 3 столовые ложки растопленного сливочного масла
- 3-4 мелко нарезанных спелых персика.
Для глазури:
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 0,5 стакана коричневого сахара
- 2 столовые ложки молока.
Способ приготовления:
1. Разведите дрожжи в теплой воде.
2. Растопите сливочное масло в микроволновке. Добавьте молоко и ваниль.
3. Выложите все в миску миксера, добавьте муку, сахар и соль.
4. Включите миксер на низкую скорость, добавьте яйца, затем постепенно добавляйте молоко, масло и экстракт ванили до образования густого теста.
5. Добавляйте муку столовой ложкой, пока тесто не перестанет прилипать к краям миски и не образует шар. Включите миксер на средней скорости и смешивайте в течение 3 минут.
6. Накройте крышкой и оставьте тесто подниматься в течение 90 минут.
7. Смешайте вместе ингредиенты для начинки: коричневый сахар, корицу и соль в небольшой миске.
8. Достаньте персики и растопите сливочное масло, смажьте форму для выпечки хлеба.
9. Выложите поднявшееся тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатайте из теста большой тонкий прямоугольник.
10. Смажьте тесто растопленным маслом и посыпьте смесью корицы и сахара.
11. С помощью ножа для пиццы разрежьте тесто на равные тонкие полоски по 8-10 см шириной. Посыпьте одну полоску мелконарезанными персиками.
Выложите следующую полоску поверх первой. Продолжайте чередовать, пока все полоски теста не будут выложены поверх друг друга.
12. Разрежьте на 4-6 одинаковых квадратов (около 10-12 см). Выложите их на смазанный противень. Накройте и оставьте подниматься в течение 30-45 минут. Разогрейте духовку до 180 ̊С.
13. Выпекайте хлеб в духовке на средней решетке в течение 40-45 минут или до появления золотистой корочки.
14. Оставьте хлеб остывать на решетке в течение 10 минут. Приготовьте в кастрюле глазурь из сливочного масла, коричневого сахара и молока. Доведите до кипения на среднем огне и варите 1 минуту.
15. Снимите хлеб вместе с пергаментной бумагой под ним. Сбрызните хлеб теплой карамельной глазурью.
Время приготовления: 2-2,5 часа на подготовку, 40-45 минут на выпекание.
Банановый хлеб
Ингредиенты:
- 1 1/4 стакана муки
- 2 больших яйца
- 1 стакан сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- 1 чайная ложка соды
- 3 средних банана
- 8 столовых ложек сливочного масла или маргарина
- 1/3 стакана измельченных грецких орехов (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешайте вместе сахар и сливочное масло.
2. Разомните бананы и добавьте в смесь.
3. Взбейте и добавьте яйца.
4. Постепенно добавьте муку, соль и соду. Можно также добавить несколько грецких орехов.
5. Выложите тесто на противень.
6. Выпекайте при температуре 180 ̊С в течение 40-50 минут.
Время приготовления: 10-15 минут на подготовку, 40-50 минут на выпекание.
Хлеб с сыром и чесноком
Ингредиенты:
- 500 г муки грубого помола
- 1,5 чайной ложки быстродействующих дрожжей
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовой ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка прозрачного меда
- 2 измельченных зубчика чеснока
- 25г сливочного масла
- 100г тертого сыра чеддер
- горсть листьев тимьяна.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, дрожжи и соль в большой миске.
2. Смешать 300 мл горячей воды с оливковым маслом и медом, затем залейте в сухую смесь, все время помешивая, чтобы тесто было мягким.
3. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность, затем вымесите в течение 5 минут, пока тесто не перестанет липнуть. При необходимости добавьте больше муки.
4. Раскатайте тесто в форме рулета.
5. Смешайте чеснок со сливочным маслом, затем смажьте тесто.
6. Посыпьте сыром и тимьяном.
7. Накройте хлеб слегка смазанной маслом пищевой пленкой, затем оставьте в подниматься теплом месте на 40 минут.
8. Нагрейте духовку до 200 ̊С. Снимите пищевую пленку, затем выпекайте хлеб в течение 30 минут до золотистого цвета.
9. Оставьте хлеб остывать в течение 10 минут, затем разрезать на кусочки и подать к столу.
Время приготовления: 20 минут на подготовку, 30 минут на выпечку.
Хлеб на закваске
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 500 граммов несладкого греческого йогурта с живыми бактериями
- 0,5-1 стакан сметаны
- 1 чайная ложка соль по вкусу
- 1 чайная ложка сухих дрожжей.
Способ приготовления:
1. Смешайте в миксере муку, греческий йогурт, 1/2 стакана сметаны, соль, и дрожжи на низкой скорости в течение около 5-7 минут, или 10 минут вручную.
2. Добавляйте сметану, пока тесто не станет влажным.
3. Выложите тесто из миски миксера, сбрызните большую миску кондитерским спреем, скатайте тесто в шар, поместите его в миску, и слегка смажьте маслом.
Накройте миску и оставьте на 6-8 часов, пока тесто не удвоилось в размере.
4. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность и замесите в течение 2-3 минут.
5. Поместите тесто обратно в миску, накройте и оставьте на 1-2 часа.
6. Разогрейте духовку до 220 ̊С, поставьте сковороду с толстым дном в духовку и дайте ей нагреться в течение 45 минут.
7. Поместите бумагу для выпечки на сковороду – будьте осторожны, так как она будет очень горячей - и выложите тесто сверху. Накройте крышкой и выпекайте в течение 30 минут.
8. По истечении 30 минут раскройте хлеб и выпекайте еще в течение 5-10 минут.
9. Достаньте сковороду из духовки, и выложите из нее хлеб. Поместите его на решетку, чтобы дать полностью остыть.
Время приготовления: 10 минут на подготовку, не считая времени на подьем теста; 35-45 минут на выпекание.
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