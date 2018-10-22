Капустная начинка для пирогов и пирожков. Слоёный рулет с этой начинкой

Капуста получается вкусная, нежная, не переваренная, не пережаренная, красивая белая.
И после выпечки пирогов капуста не теряет своих качеств, не превращается в кашу и имеет тот же приятный белый цвет.
И, самое главное, во всяком случае для меня, что эту капусту можно замораживать, и после разморозки она не теряет своих вкусовых качеств.
Я всегда готовлю эту начинку впрок, побольше, замораживаю, а потом, как надумаю пирожков нажарить или напечь - у меня уже начинка готовая! Очень удобно!
Размораживаю обычно с вечера, просто достаю из морозилки и ставлю на нижнюю полку в холодильнике, можно и в микроволновке разморозить.
Изумительные жареные пирожки получаются с этой начинкой! Тесто вкусных пирожков дам как-нибудь позже, а сегодня - просто рулет из слоеного теста с капустой.
, чтобы при откусывании пирога капуста не тянулась "длинной ниткой".
Капустная начинка для пирогов и пирожков.
Что нужно:
Вилок капусты - 1 шт.(около трёх килограммов)
Лук репчатый (крупный) - 3-4 шт.
Яйца варёные - 5шт.
Сливочное масло - 100гр.
Оливковое (растительное) - 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу.
Сахар - пара щепоток.
Укроп свежий - небольшой пучок,
Лук зеленый - небольшой пучок.
Как делать:
Капусту тонко нашинковать руками, или нарезать в кухонном комбайне.
Капусту режем длиной, примерно, 2-3 см.
Репчатый лук нарезать полукольцами.
В большом сотейнике нагреть оливковое масло, положить нарезанный лук, присыпать парой щепоток сахара, посолить немного и тушить на небольшом огне до мягкости и прозрачности.
Нашинкованную капусту положить в большую кастрюлю, полностью залить крутым кипятком, посолить хорошо, на сильном огне дать закипеть и проварить 5 минут.
Затем, сразу же слить капусту в дуршлаг и промыть под холодной водой. Я варила капусту в кастрюле для варки макаронных изделий, очень удобно.
После того, как промыли капусту, хорошо(!) отжать её руками от лишней влаги, и переложить в сотейник с пасированным луком. Перемешать капусту с луком, добавить сливочное масло, нарезанное кубиками.
Сотейник поставить на огонь, и прогреть капусту до полного растворения сливочного масла.
Выключить огонь, дать капусте остыть(!) полностью. К остывшей капусте добавить нарезанную зелень, и яйца (нарезанные кубиками). Капусту хорошо посолить и приправить черным перцем по вкусу.
Всё! Начинка готова! Начинаем печь пироги!!!))
Рулет из слоеного теста с капустной начинкой.
Что нужно:
Слоёное бездрожжевое тесто - 500 гр.,
Капустная начинка
растительное масло - для смазывания теста,
панировочные сухари - для посыпки теста,
масло сливочное - 60 гр.,
яйцо - для смазывания рулетов,
кунжут (черный, белый) - для посыпки
Как делать:
Из 500 гр. теста получается два рулета.
Тесто разморозить, разделить на 2 равные части.
Каждую часть тонко раскатать в прямоугольник, стороной 35 на 50 см.
Раскатанное тесто переложить на кухонную х/б салфетку.
Тесто смазать (кисточкой) растительным маслом, сверху посыпать панировочными сухарями. Выложить капустную начинку на 2/3 части теста, отступая от бокового края по 5 см. Сверху начинки разбросать кусочки сливочного масла, примерно по 30 гр на каждый рулет.
Боковые края теста завернуть внутрь, и сворачиваем рулет, при помощи салфетки, с узкой стороны теста.
Рулет положить швом вниз на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Смазать сверху взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
Выпекать в нагретой духовке в 180 гр., примерно, 25-30 минут (до золотистой корочки).
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