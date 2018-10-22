Капустная начинка для пирогов и пирожков. Слоёный рулет с этой начинкой

Капуста получается вкусная, нежная, не переваренная, не пережаренная, красивая белая.

И после выпечки пирогов капуста не теряет своих качеств, не превращается в кашу и имеет тот же приятный белый цвет.

И, самое главное, во всяком случае для меня, что эту капусту можно замораживать, и после разморозки она не теряет своих вкусовых качеств.

Я всегда готовлю эту начинку впрок, побольше, замораживаю, а потом, как надумаю пирожков нажарить или напечь - у меня уже начинка готовая! Очень удобно!

Размораживаю обычно с вечера, просто достаю из морозилки и ставлю на нижнюю полку в холодильнике, можно и в микроволновке разморозить.

Изумительные жареные пирожки получаются с этой начинкой! Тесто вкусных пирожков дам как-нибудь позже, а сегодня - просто рулет из слоеного теста с капустой.



Капустная начинка для пирогов и пирожков.



Что нужно:

Вилок капусты - 1 шт.(около трёх килограммов)

Лук репчатый (крупный) - 3-4 шт.

Яйца варёные - 5шт.

Сливочное масло - 100гр.

Оливковое (растительное) - 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Сахар - пара щепоток.

Укроп свежий - небольшой пучок,

Лук зеленый - небольшой пучок.



Как делать:

Капусту тонко нашинковать руками, или нарезать в кухонном комбайне.

Капусту режем длиной, примерно, 2-3 см.

, чтобы при откусывании пирога капуста не тянулась "длинной ниткой".Репчатый лук нарезать полукольцами.В большом сотейнике нагреть оливковое масло, положить нарезанный лук, присыпать парой щепоток сахара, посолить немного и тушить на небольшом огне до мягкости и прозрачности.

Нашинкованную капусту положить в большую кастрюлю, полностью залить крутым кипятком, посолить хорошо, на сильном огне дать закипеть и проварить 5 минут.

Затем, сразу же слить капусту в дуршлаг и промыть под холодной водой. Я варила капусту в кастрюле для варки макаронных изделий, очень удобно.

После того, как промыли капусту, хорошо(!) отжать её руками от лишней влаги, и переложить в сотейник с пасированным луком. Перемешать капусту с луком, добавить сливочное масло, нарезанное кубиками.

Сотейник поставить на огонь, и прогреть капусту до полного растворения сливочного масла.

Выключить огонь, дать капусте остыть(!) полностью. К остывшей капусте добавить нарезанную зелень, и яйца (нарезанные кубиками). Капусту хорошо посолить и приправить черным перцем по вкусу.

Всё! Начинка готова! Начинаем печь пироги!!!))



Рулет из слоеного теста с капустной начинкой .



Что нужно:

Слоёное бездрожжевое тесто - 500 гр.,

Капустная начинка

растительное масло - для смазывания теста,

панировочные сухари - для посыпки теста,

масло сливочное - 60 гр.,

яйцо - для смазывания рулетов,

кунжут (черный, белый) - для посыпки

Как делать:

Из 500 гр. теста получается два рулета.

Тесто разморозить, разделить на 2 равные части.

Каждую часть тонко раскатать в прямоугольник, стороной 35 на 50 см.

Раскатанное тесто переложить на кухонную х/б салфетку.

Тесто смазать (кисточкой) растительным маслом, сверху посыпать панировочными сухарями. Выложить капустную начинку на 2/3 части теста, отступая от бокового края по 5 см. Сверху начинки разбросать кусочки сливочного масла, примерно по 30 гр на каждый рулет.

Боковые края теста завернуть внутрь, и сворачиваем рулет, при помощи салфетки, с узкой стороны теста.

Рулет положить швом вниз на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Смазать сверху взбитым яйцом, посыпать кунжутом.

Выпекать в нагретой духовке в 180 гр., примерно, 25-30 минут (до золотистой корочки).



