5 основных мясных блюд, которые должны быть на праздничном столе в год Свиньи

Праздничное меню на 2019 год.
1. Говядина в тесте
Сочная и аппетитная говядина в тесте.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка – 1 кг;
• Слоёное тесто – 500 г;
• Грибы – 350 г;
• Лук репчатый – 1 шт.;
• Вино белое – 50 мл;
• Масло растительное – 60 мл;
• Горчица – 20 г;
• Панировочные сухари – 25 г;
• Яйца – 1 шт;
• Соль, чёрный перец, петрушка по вкусу.
Блюдо, перед которым сложно устоять.
Приготовление:
• Грибы и лук мелко нарезать;
• На разогретую сковороду с маслом отправляем лук, обжаривая до лёгкой золотистой корочки;
• Добавляем к луку яйцо и жарим около четверти часа;
• После добавляем вино и тушим до выпаривания жидкости;
• К луку и грибам добавляем порубленную петрушку и панировочные сухари (перемешиваем);
• Мясную вырезку промыть под проточной водой;
• Тщательно осушить бумажными полотенцами;
• Натереть специями;
• Обжариваем говядину со всех сторон до золотистой корочки;
• Смазываем горчицей;
• Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-5 мм;
• Выкладываем половину массы из грибов, лука и панировочных сухариков;
• На овощную «подушку» кладём мясо и покрываем его оставшимися грибами;
• Края теста обязательно хорошенько закрепляем;
• Смазываем слегка взбитым яйцом;
• Вилкой делаем несколько проколов, сквозь которые будет выходить пар;
• Отправляем в духовку, прогретую предварительно до 190 градусов, на час;
• Подаём к столу с овощами и зеленью.
2. Фаршированная виноградом курица
Мяса много не бывает.
Ингредиенты:
• Курица – 1 тушка весом около килограмма;
• Виноград без косточек – 200 г;
• Лимон – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Оливковое масло – 50 мл;
• Тимьян, розмарин и орегано – по несколько веточек;
• Соль и перец по вкусу.
Курица с виноградом и луком-шалот.
Приготовление:
• Потрошённую тушку натереть солью и чёрным перцем;
• Выложить в форму для запекания брюшком вверх;
• Лимон нарезать ломтиками;
• Смешать его с виноградом и измельчёнными свежими травами;
• Полученной смесью нафаршировать курицу;
• Лук очистить, нарезать кольцами и выложить поверх птицы;
• Полить маслом;
• Запекать в предварительно прогретой до 180 градусов духовке в течение полутора часов.
3. Гусь в яблоках
Ароматный и очень сочный гусь с яблоками.
Ингредиенты:
• Гусь – 1 тушка;
• Чеснок – 1 головка;
• Тимьян – 1 пучок;
• Шалфей – 1 пучок;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Вода – 500 мл;
• Лук-шалот – 4 шт;
• Яблоки (зелёное и красное) – по 1 шт;
• Соль и чёрный перец по вкусу.
Запечённый в духовке гусь.
Приготовление:
• Отрезаем у гуся шею;
• Удаляем потроха и максимально весь внутренний жир;
• Хорошо промываем тушку и обтираем полотенцами;
• Делаем в коже гуся несколько проколов, не задевая мясо;
• Натираем внутри и снаружи специями;
• Нарезаем яблоки кусочками, измельчаем лук и чеснок;
• Смешиваем яблоки, лук, чеснок и травы;
• Фаршируем получившейся смесью гуся;
• Связываем лапы и кладём тушку в форму для запекания грудью вверх;
• Наполняем форму водой;
• Отправляем гуся в духовку, разогретую до 200 градусов, на 60 минут;
• Каждые полчаса сливаем выделяющийся жир;
• Спустя час понижаем температуру до 180 градусов и запекаем гуся ещё 60 минут.
4. Запечённая индейка
Запечённая индейка с апельсином и чесноком.
Ингредиенты:
• Индейка – тушка весом около 8 кг.
Для маринада:
• Чеснок – 2 головки;
• Масло оливковое – 30 мл;
• Смесь прованских трав, измельченный мускатный орех,
• Чёрный перец, соль.
Для начинки:
• Яблоки – 4 шт;
• Консервированные ананасы – 300 г;
• Сыр – 100 г;
• Чеснок – 5 зубчиков;
• Лимон – 1/2 шт;
• Розмарин – пара веточек;
• Прованские травы, мускатный орех;
• Чёрный перец и соль по вкусу.
Индейка с ананасами и яблоками.
Приготовление:
1. Готовим маринад:
• Смешиваем пропущенный через пресс чеснок с оливковым маслом и специями;
• Оставляем на полчаса.
2. Основная часть:
• Индейку вымыть и обсушить бумажными полотенцами;
• Хорошенько смазать тушку маринадом внутри и снаружи;
• Поместить индейку в большой пакет, плотно его завязав, оставляем на 12 часов;
• Яблоки разрезать на 8 частей;
• Смешать с ананасами, измельчённым розмарином, очищенными зубчиками чеснока и ломтиками сыра;
• Добавить сок лимона и специи;
• Полученной смесью нафаршировать индейку;
• Выложить тушку на противень, застланный фольгой (не забыть закрыть индейку фольгой);
• Отправить в духовку, прогретую до 250 градусов;
• Через полчаса температуру понизить до 180 градусов;
• За полчаса до готовности температуру повысить до 200 градусов и открыть фольгу, чтобы кожа индейки аппетитно зарумянилась.
5. Рыба со шпинатом
Сёмга под соусом песто со шпинатом
Ингредиенты:
• Красная рыба (форель, семга или лосось) – 1 кг;
• Слоёное бездрожжевое тесто – 500 г;
• Шпинат – 500 г;
• Сметана – 50 г;
• Масло оливковое – 30 мл;
• Мускатный орех – 2 грамма;
• Лимон – 1/2 шт;
• Яйца – 1 шт;
• Соль, специи для рыбы по вкусу.
Лосось со шпинатом в слоённом тесте.
Приготовление:
• Рыбу разделать;
• Смешать шпинат, мускатный орех и оливковое масло;
• Полученную смесь томить на медленном огне в течение 5-7 минут, пока шпинат не станет мягким;
• Отжатый шпинат порубить и соединить со сметаной, и свежевыжатым лимонным соком;
• Добавить специи по вкусу;
• Раскатать тесто в прямоугольный пласт размером примерно 50х30 см и разрезать на пополам;
• Один кусок теста выложить на застланный пергаментом для выпечки противень;
• Поверх него выложить одну половину рыбного филе;
• После сверху выложить начинку и накрыть рыбой;
• Укрыть тестом и закрепить края, смазав взбитым яйцом;
• После отправить в холодильник на четверть часа;
• Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке полчаса.
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