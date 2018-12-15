5 основных мясных блюд, которые должны быть на праздничном столе в год Свиньи

Праздничное меню на 2019 год. Новый год приближается, а ожидание грядущего праздника сопровождается составлением меню: от салатов до десертов с разноцветными напитками, что станут прекрасным украшением праздничного стола. И всё же, как бы нам не хотелось порадовать себя и близких любимыми вкусностями, следует вспомнить о том, что прежде всего стоит задобрить будущую хозяйку года, несущую благополучие и достаток в каждый дом. А, следовательно, необходимо приготовить хотя бы парочку основных блюд, которые в обязательном порядке должны быть на столе в год Свиньи. Новый год приближается, а ожидание грядущего праздника сопровождается составлением меню: от салатов до десертов с разноцветными напитками, что станут прекрасным украшением праздничного стола. И всё же, как бы нам не хотелось порадовать себя и близких любимыми вкусностями, следует вспомнить о том, что прежде всего стоит задобрить будущую хозяйку года, несущую благополучие и достаток в каждый дом. А, следовательно, необходимо приготовить хотя бы парочку основных блюд, которые в обязательном порядке должны быть на столе в год Свиньи.

1. Говядина в тесте

Сочная и аппетитная говядина в тесте.

Блюдо, перед которым сложно устоять.

2. Фаршированная виноградом курица

Мяса много не бывает.

Курица с виноградом и луком-шалот.

3. Гусь в яблоках

Ароматный и очень сочный гусь с яблоками.

Запечённый в духовке гусь.

4. Запечённая индейка

Запечённая индейка с апельсином и чесноком.

Индейка с ананасами и яблоками.

5. Рыба со шпинатом

Сёмга под соусом песто со шпинатом

Лосось со шпинатом в слоённом тесте.

Ингредиенты:• Говяжья вырезка – 1 кг;• Слоёное тесто – 500 г;• Грибы – 350 г;• Лук репчатый – 1 шт.;• Вино белое – 50 мл;• Масло растительное – 60 мл;• Горчица – 20 г;• Панировочные сухари – 25 г;• Яйца – 1 шт;• Соль, чёрный перец, петрушка по вкусу.Приготовление:• Грибы и лук мелко нарезать;• На разогретую сковороду с маслом отправляем лук, обжаривая до лёгкой золотистой корочки;• Добавляем к луку яйцо и жарим около четверти часа;• После добавляем вино и тушим до выпаривания жидкости;• К луку и грибам добавляем порубленную петрушку и панировочные сухари (перемешиваем);• Мясную вырезку промыть под проточной водой;• Тщательно осушить бумажными полотенцами;• Натереть специями;• Обжариваем говядину со всех сторон до золотистой корочки;• Смазываем горчицей;• Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-5 мм;• Выкладываем половину массы из грибов, лука и панировочных сухариков;• На овощную «подушку» кладём мясо и покрываем его оставшимися грибами;• Края теста обязательно хорошенько закрепляем;• Смазываем слегка взбитым яйцом;• Вилкой делаем несколько проколов, сквозь которые будет выходить пар;• Отправляем в духовку, прогретую предварительно до 190 градусов, на час;• Подаём к столу с овощами и зеленью.Ингредиенты:• Курица – 1 тушка весом около килограмма;• Виноград без косточек – 200 г;• Лимон – 1 шт;• Лук – 1 шт;• Оливковое масло – 50 мл;• Тимьян, розмарин и орегано – по несколько веточек;• Соль и перец по вкусу.Приготовление:• Потрошённую тушку натереть солью и чёрным перцем;• Выложить в форму для запекания брюшком вверх;• Лимон нарезать ломтиками;• Смешать его с виноградом и измельчёнными свежими травами;• Полученной смесью нафаршировать курицу;• Лук очистить, нарезать кольцами и выложить поверх птицы;• Полить маслом;• Запекать в предварительно прогретой до 180 градусов духовке в течение полутора часов.Ингредиенты:• Гусь – 1 тушка;• Чеснок – 1 головка;• Тимьян – 1 пучок;• Шалфей – 1 пучок;• Лук репчатый – 1 шт;• Вода – 500 мл;• Лук-шалот – 4 шт;• Яблоки (зелёное и красное) – по 1 шт;• Соль и чёрный перец по вкусу.Приготовление:• Отрезаем у гуся шею;• Удаляем потроха и максимально весь внутренний жир;• Хорошо промываем тушку и обтираем полотенцами;• Делаем в коже гуся несколько проколов, не задевая мясо;• Натираем внутри и снаружи специями;• Нарезаем яблоки кусочками, измельчаем лук и чеснок;• Смешиваем яблоки, лук, чеснок и травы;• Фаршируем получившейся смесью гуся;• Связываем лапы и кладём тушку в форму для запекания грудью вверх;• Наполняем форму водой;• Отправляем гуся в духовку, разогретую до 200 градусов, на 60 минут;• Каждые полчаса сливаем выделяющийся жир;• Спустя час понижаем температуру до 180 градусов и запекаем гуся ещё 60 минут.Ингредиенты:• Индейка – тушка весом около 8 кг.Для маринада:• Чеснок – 2 головки;• Масло оливковое – 30 мл;• Смесь прованских трав, измельченный мускатный орех,• Чёрный перец, соль.Для начинки:• Яблоки – 4 шт;• Консервированные ананасы – 300 г;• Сыр – 100 г;• Чеснок – 5 зубчиков;• Лимон – 1/2 шт;• Розмарин – пара веточек;• Прованские травы, мускатный орех;• Чёрный перец и соль по вкусу.Приготовление:1. Готовим маринад:• Смешиваем пропущенный через пресс чеснок с оливковым маслом и специями;• Оставляем на полчаса.2. Основная часть:• Индейку вымыть и обсушить бумажными полотенцами;• Хорошенько смазать тушку маринадом внутри и снаружи;• Поместить индейку в большой пакет, плотно его завязав, оставляем на 12 часов;• Яблоки разрезать на 8 частей;• Смешать с ананасами, измельчённым розмарином, очищенными зубчиками чеснока и ломтиками сыра;• Добавить сок лимона и специи;• Полученной смесью нафаршировать индейку;• Выложить тушку на противень, застланный фольгой (не забыть закрыть индейку фольгой);• Отправить в духовку, прогретую до 250 градусов;• Через полчаса температуру понизить до 180 градусов;• За полчаса до готовности температуру повысить до 200 градусов и открыть фольгу, чтобы кожа индейки аппетитно зарумянилась.Ингредиенты:• Красная рыба (форель, семга или лосось) – 1 кг;• Слоёное бездрожжевое тесто – 500 г;• Шпинат – 500 г;• Сметана – 50 г;• Масло оливковое – 30 мл;• Мускатный орех – 2 грамма;• Лимон – 1/2 шт;• Яйца – 1 шт;• Соль, специи для рыбы по вкусу.Приготовление:• Рыбу разделать;• Смешать шпинат, мускатный орех и оливковое масло;• Полученную смесь томить на медленном огне в течение 5-7 минут, пока шпинат не станет мягким;• Отжатый шпинат порубить и соединить со сметаной, и свежевыжатым лимонным соком;• Добавить специи по вкусу;• Раскатать тесто в прямоугольный пласт размером примерно 50х30 см и разрезать на пополам;• Один кусок теста выложить на застланный пергаментом для выпечки противень;• Поверх него выложить одну половину рыбного филе;• После сверху выложить начинку и накрыть рыбой;• Укрыть тестом и закрепить края, смазав взбитым яйцом;• После отправить в холодильник на четверть часа;• Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке полчаса.