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5 основных мясных блюд, которые должны быть на праздничном столе в год Свиньи

Праздничное меню на 2019 год.
Праздничное меню на 2019 год.
 
Новый год приближается, а ожидание грядущего праздника сопровождается составлением меню: от салатов до десертов с разноцветными напитками, что станут прекрасным украшением праздничного стола. И всё же, как бы нам не хотелось порадовать себя и близких любимыми вкусностями, следует вспомнить о том, что прежде всего стоит задобрить будущую хозяйку года, несущую благополучие и достаток в каждый дом. А, следовательно, необходимо приготовить хотя бы парочку основных блюд, которые в обязательном порядке должны быть на столе в год Свиньи.

1. Говядина в тесте

Сочная и аппетитная говядина в тесте.
Сочная и аппетитная говядина в тесте.

Ингредиенты:

• Говяжья вырезка – 1 кг; 
• Слоёное тесто – 500 г; 
• Грибы – 350 г; 
• Лук репчатый – 1 шт.; 
• Вино белое – 50 мл; 
• Масло растительное – 60 мл; 
• Горчица – 20 г; 
• Панировочные сухари – 25 г; 
• Яйца – 1 шт; 
• Соль, чёрный перец, петрушка по вкусу.
 
Блюдо, перед которым сложно устоять.
Блюдо, перед которым сложно устоять.

Приготовление: 

• Грибы и лук мелко нарезать; 
• На разогретую сковороду с маслом отправляем лук, обжаривая до лёгкой золотистой корочки;
• Добавляем к луку яйцо и жарим около четверти часа; 
• После добавляем вино и тушим до выпаривания жидкости;
• К луку и грибам добавляем порубленную петрушку и панировочные сухари (перемешиваем); 
• Мясную вырезку промыть под проточной водой;
• Тщательно осушить бумажными полотенцами;
• Натереть специями;
• Обжариваем говядину со всех сторон до золотистой корочки; 
• Смазываем горчицей;
• Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-5 мм; 
• Выкладываем половину массы из грибов, лука и панировочных сухариков; 
• На овощную «подушку» кладём мясо и покрываем его оставшимися грибами; 
• Края теста обязательно хорошенько закрепляем; 
• Смазываем слегка взбитым яйцом; 
• Вилкой делаем несколько проколов, сквозь которые будет выходить пар; 
• Отправляем в духовку, прогретую предварительно до 190 градусов, на час;
• Подаём к столу с овощами и зеленью.

2. Фаршированная виноградом курица

Мяса много не бывает.
Мяса много не бывает.

Ингредиенты:

• Курица – 1 тушка весом около килограмма; 
• Виноград без косточек – 200 г; 
• Лимон – 1 шт; 
• Лук – 1 шт; 
• Оливковое масло – 50 мл; 
• Тимьян, розмарин и орегано – по несколько веточек; 
• Соль и перец по вкусу.
 
Курица с виноградом и луком-шалот.
Курица с виноградом и луком-шалот.

Приготовление:

• Потрошённую тушку натереть солью и чёрным перцем; 
• Выложить в форму для запекания брюшком вверх; 
• Лимон нарезать ломтиками; 
• Смешать его с виноградом и измельчёнными свежими травами; 
• Полученной смесью нафаршировать курицу; 
• Лук очистить, нарезать кольцами и выложить поверх птицы; 
• Полить маслом; 
• Запекать в предварительно прогретой до 180 градусов духовке в течение полутора часов.

3. Гусь в яблоках

Ароматный и очень сочный гусь с яблоками.
Ароматный и очень сочный гусь с яблоками.

Ингредиенты:

• Гусь – 1 тушка; 
• Чеснок – 1 головка; 
• Тимьян – 1 пучок; 
• Шалфей – 1 пучок; 
• Лук репчатый – 1 шт; 
• Вода – 500 мл; 
• Лук-шалот – 4 шт; 
• Яблоки (зелёное и красное) – по 1 шт; 
• Соль и чёрный перец по вкусу.
 
Запечённый в духовке гусь.
Запечённый в духовке гусь.

Приготовление:

• Отрезаем у гуся шею; 
• Удаляем потроха и максимально весь внутренний жир;
• Хорошо промываем тушку и обтираем полотенцами; 
• Делаем в коже гуся несколько проколов, не задевая мясо;
• Натираем внутри и снаружи специями; 
• Нарезаем яблоки кусочками, измельчаем лук и чеснок;
• Смешиваем яблоки, лук, чеснок и травы; 
• Фаршируем получившейся смесью гуся; 
• Связываем лапы и кладём тушку в форму для запекания грудью вверх;
• Наполняем форму водой; 
• Отправляем гуся в духовку, разогретую до 200 градусов, на 60 минут; 
• Каждые полчаса сливаем выделяющийся жир; 
• Спустя час понижаем температуру до 180 градусов и запекаем гуся ещё 60 минут.

4. Запечённая индейка

Запечённая индейка с апельсином и чесноком.
Запечённая индейка с апельсином и чесноком.

Ингредиенты:

• Индейка – тушка весом около 8 кг. 

Для маринада: 

• Чеснок – 2 головки; 
• Масло оливковое – 30 мл; 
• Смесь прованских трав, измельченный мускатный орех, 
• Чёрный перец, соль. 

Для начинки: 

• Яблоки – 4 шт; 
• Консервированные ананасы – 300 г; 
• Сыр – 100 г; 
• Чеснок – 5 зубчиков; 
• Лимон – 1/2 шт; 
• Розмарин – пара веточек; 
• Прованские травы, мускатный орех; 
• Чёрный перец и соль по вкусу.
 
Индейка с ананасами и яблоками.
Индейка с ананасами и яблоками.

Приготовление:

1. Готовим маринад:

• Смешиваем пропущенный через пресс чеснок с оливковым маслом и специями; 
• Оставляем на полчаса. 

2. Основная часть:

• Индейку вымыть и обсушить бумажными полотенцами;
• Хорошенько смазать тушку маринадом внутри и снаружи; 
• Поместить индейку в большой пакет, плотно его завязав, оставляем на 12 часов; 
• Яблоки разрезать на 8 частей;
• Смешать с ананасами, измельчённым розмарином, очищенными зубчиками чеснока и ломтиками сыра;
• Добавить сок лимона и специи;
• Полученной смесью нафаршировать индейку;
• Выложить тушку на противень, застланный фольгой (не забыть закрыть индейку фольгой); 
• Отправить в духовку, прогретую до 250 градусов;
• Через полчаса температуру понизить до 180 градусов; 
• За полчаса до готовности температуру повысить до 200 градусов и открыть фольгу, чтобы кожа индейки аппетитно зарумянилась.

5. Рыба со шпинатом

Сёмга под соусом песто со шпинатом
Сёмга под соусом песто со шпинатом

Ингредиенты: 

• Красная рыба (форель, семга или лосось) – 1 кг; 
• Слоёное бездрожжевое тесто – 500 г; 
• Шпинат – 500 г; 
• Сметана – 50 г; 
• Масло оливковое – 30 мл; 
• Мускатный орех – 2 грамма; 
• Лимон – 1/2 шт; 
• Яйца – 1 шт; 
• Соль, специи для рыбы по вкусу.
 
Лосось со шпинатом в слоённом тесте.
Лосось со шпинатом в слоённом тесте.

Приготовление:

• Рыбу разделать;
• Смешать шпинат, мускатный орех и оливковое масло;
• Полученную смесь томить на медленном огне в течение 5-7 минут, пока шпинат не станет мягким;
• Отжатый шпинат порубить и соединить со сметаной, и свежевыжатым лимонным соком; 
• Добавить специи по вкусу; 
• Раскатать тесто в прямоугольный пласт размером примерно 50х30 см и разрезать на пополам;
• Один кусок теста выложить на застланный пергаментом для выпечки противень;
• Поверх него выложить одну половину рыбного филе;
• После сверху выложить начинку и накрыть рыбой;
• Укрыть тестом и закрепить края, смазав взбитым яйцом;
• После отправить в холодильник на четверть часа;
• Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке полчаса.
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