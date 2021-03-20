Среди всей выпечки больше всего люблю пироги. Из огромного количества рецептов можно найти как простые и быстрые, так и замысловатые, больше напоминающие торт. А недавно я нашла золотую середину. Татарский трехслойный пирог состоит из песочного теста и начинки. Но может дать фору любому десерту. В чём же секрет?

Дело в том, что национальная татарская выпечка соединила в себе сразу три вкусных начинки. Каждая из них отделена тонким слоем теста, так что вы смело можете заменить наполнитель. Это может быть чернослив, варенье или свежие ягоды. Знаю, что вы любите экспериментировать. Только следите, чтобы начинка не была слишком жидкой.

Ингредиенты

Пшеничная мука 500 г Сливочное масло 200 г Соль 1 щеп. Сахар 260 г Разрыхлитель 1 ч. л. Молоко 150 мл Курага 250 г Лимон 2 шт. Грецкие орехи 200 г

Приготовление

Вымойте лимоны, разрежьте на небольшие кусочки и пропустите через мясорубку. В полученную массу добавьте 100 г сахара и 3 ст. л. без горки муки, перемешайте. Очень мелко порежьте орехи и смешайте с 100 г сахара. Курагу пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Перетрите руками в крошку 450 г муки и холодное сливочное масло. Всыпьте соль, сахар и разрыхлитель, перемешайте. Сделайте в смеси углубление, влейте молоко и замесите тесто. Разделите тесто пополам. Выложите одну половину на припорошенный мукой стол и раскатайте в тонкий пласт. Поместите его в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментной бумагой, и сформируйте бортики. На основу выложите ореховую начинку, оставив 1–2 ст. л. на посыпку. Меньший кусок теста разделите на 3 равных части и раскатайте каждую в пласт. Накройте начинку одним листом, сделайте бортики и хорошо соедините листы теста между собой. Затем выложите курагу и накройте ее листом теста с бортиками. Снова скрепите края. Сверху распределите лимонную начинку и накройте последним пластом. Запечатайте края пирога и посыпьте его орехами. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 50 минут. Дайте выпечке полностью остыть в форме и только тогда нарезайте.

Первым в глаза бросается потрясающий вид трехслойного пирога в разрезе. Хочется любоваться этой красотой, но желание попробовать аппетитную выпечку всё же сильнее. С каждым кусочком вкусы плавно перетекают из одного в другой, смешиваются и дарят незабываемое наслаждение. Попробовав этот песочный пирог однажды, вы захотите готовить его вновь и вновь.