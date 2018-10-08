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Штрудель со сливой

Сливовый штрудель

Готовим штрудель со сливой, орехами, изюмом и корицей. Тончайшее тесто и ароматная начинка — идеальная домашняя выпечка для семейного чаепития!

Фирменное тесто для штруделя должно быть раскатано так тонко, чтобы через него можно было читать. Поэтому важно правильно сделать замес, насыпать столько муки и добавить ровно столько сливочного масла, чтобы тесто было эластичным и легко вытягивалось руками. Чтобы облегчить задачу, я замешиваю тесто с добавлением небольшого количества растопленного масла, а потом прослаиваю его дополнительной порцией жира. В итоге вытяжное тесто очень послушное, пласт получается большим и тонким, цельным и без разрывов. Штрудель получается слоистым и хрустящим.

Что касается начинки, то здесь главную роль играют сливы — спелые, упругие и ароматные. Компанию им составят орехи, подойдут грецкие или жареный арахис. Не обойтись без сухарей (частично можно заменить бисквитной крошкой), которые впитают в себя часть влаги, которая образуется при запекании, тем самым предотвращая разрыв тонких слоев теста. Выпекать штрудель со сливами нужно 40-45 минут и подавать обязательно в теплом виде, с ароматным чаем, сливочным кремом или с шариком мороженого.

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Общее время приготовления: 80 минут
Время приготовления: 40 минут
Выход: 6 порций

Ингредиенты

для теста

  • пшеничная мука – 200 г
  • соль – 1 щеп.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 2 ст. л.
  • вода – 50 мл
  • 9% уксус – 1 ч. л.

для начинки

  • сливы – 300 г (вес без косточки)
  • сахар – 5-6 ст. л.
  • изюм – 1/2 ст.
  • орехи грецкие или арахис – 1/2 ст.
  • молотая корица – 0,5 ч. л.
  • сухари молотые – 3 ст. л.
  • бисквитная крошка – 3 ст. л.

для смазывания и украшения

  • сливочное масло – 50 г
  • корица с сахаром – 2 ч. л.

Как приготовить сливовый штрудель

Готовим тесто для штруделя. В миску просеиваем муку, добавляем щепотку соли. По центру делаем углубление, вливаем теплую воду, разболтанное вилкой яйцо, уксус, а также 2 столовые ложки растопленного масла.

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Замешиваем мягкое тесто. Делим его на 4 части, разминаем руками в лепешки.

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Смазываем каждую лепешку растопленным маслом (1 ст. л.). И укладываем друг на друга в виде башенки. Миску прикрываем полотенцем и ставим в холодильник на 30-40 минут.

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Готовим начинку. На сухой сковороде подсушиваем сухари. Добавляем сливы (нарезать соломкой), сахар и корицу, изюм и орехи (измельчить в среднюю крошку). Держим на огне 2 минуты, снимаем с огня и остужаем.

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По истечении часа достаем тесто из холодильника. Силиконовый коврик или большое кухонное полотенце обильно присыпаем мукой, выкладываем тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатываем как можно тоньше, чтобы было прозрачным. Можно помогать себе руками — просовывать руку под тесто и с середины аккуратно тянуть на себя. Тесто должно быть раскатано очень тонко, почти до прозрачности.

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Смазываем раскатанное тесто сливочным маслом. Посыпаем бисквитной крошкой (она должна быть сухой, можно подсушить в духовке или на сковороде). Сверху выкладываем начинку, отступая от краев 4-5 см.

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Немного подворачиваем края, чтобы начинка не вытекала.

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Помогая себе силиконовым ковриком (или полотенцем), сворачиваем тесто в рулет — не переусердствуйте, не скручивайте слишком плотно, оставьте немного места в завитках, чтобы сиропу из слив было где кипеть и пузыриться, а тесто хорошо пропеклось. Каждый раз, скручивая штрудель, смазываем верхнюю часть теста кисточкой, смоченной в растопленное масло.

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И опять-таки с помощью коврика (полотенца) переносим изделие на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Снизу и сверху смазываем оставшимся сливочным маслом. Для украшения посыпаем рулет сахаром, смешанным с корицей, бисквитной крошкой или орехами. Делаем небольшие надрезы ножом или наколы вилкой для выхода пара.

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Запекаем штрудель со сливами в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, в течение 40-45 минут, до зарумянивания. Первые полчаса открывать дверку духовки нежелательно.

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Подавать десерт лучше всего в теплом виде. При желании можно присыпать сахарной пудрой или дополнить шариком ванильного мороженого. Приятного чаепития!

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