Пирожки как пух + необычная начинка

Эти необычные пирожки так и манят, чтобы их попробовать! Мягкие и пышные, с аппетитной нестандартной начинкой, вкуснейшие пирожки как пух точно понравятся всей вашей семье.

Ингредиенты для пирожков:

Теплое молоко —150 мл;

Теплая вода — 150 мл;

Соль — 1,5 ч. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Сухие свежие дрожжи — 1 ч. л.;

Растопленное слив. масло или маргарин — 150 гр;

Мука — 650 г;

Начинка: 1 репчатый лук, 150 гр фарша, отварной рис 5 ст. л., соль и специи по вкусу.

Приступаем к приготовлению:

1. Замешать мягкое, липнущее к рукам тесто из теплой воды, молока, соли, сахара, сухих дрожжей, растопленного слив. масла или маргарина и муки. Переложить в посуду, смазанную растительным маслом, накрыть и оставить для расстойки на 15 минут.

2. Тем временем приготовить начинку: отварить рис и пожарить фарш с луком. Посолить и дать остыть.

3. Тесто разделить на шарики равного размера (получается около 20 шт).

4. Каждый шарик пальцами размять, немного растянуть, положить начинку, закрыть пирожок.

5. Обязательно оставить на вторую расстойку перед жаркой на 15 минут! Прикрыть пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.

6. Жарить на небольшом (ниже среднего) огне в достаточном количестве растительного масла с двух сторон.

Жарятся пирожки мгновенно.

Аппетитные, румяные, очень пышные пирожки с необычной начинкой улетят со стола первыми!

Подробнее о том, как приготовить пышные пирожки с необычной начинкой, смотрите в видео ниже: