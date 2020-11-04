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Пирожки как пух + необычная начинка

Эти необычные пирожки так и манят, чтобы их попробовать! Мягкие и пышные, с аппетитной нестандартной начинкой, вкуснейшие пирожки как пух точно понравятся всей вашей семье.

Пирожки как пух + необычная начинка

Ингредиенты для пирожков:

  • Теплое молоко —150 мл;
  • Теплая вода — 150 мл;
  • Соль — 1,5 ч. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Сухие свежие дрожжи — 1 ч. л.;
  • Растопленное слив. масло или маргарин — 150 гр;
  • Мука — 650 г;
  • Начинка: 1 репчатый лук, 150 гр фарша, отварной рис 5 ст. л., соль и специи по вкусу.

Приступаем к приготовлению:

1. Замешать мягкое, липнущее к рукам тесто из теплой воды, молока, соли, сахара, сухих дрожжей, растопленного слив. масла или маргарина и муки. Переложить в посуду, смазанную растительным маслом, накрыть и оставить для расстойки на 15 минут.

Пирожки как пух + необычная начинка

2. Тем временем приготовить начинку: отварить рис и пожарить фарш с луком. Посолить и дать остыть.

Пирожки как пух + необычная начинка

3. Тесто разделить на шарики равного размера (получается около 20 шт).

Пирожки как пух + необычная начинка

4. Каждый шарик пальцами размять, немного растянуть, положить начинку, закрыть пирожок.

Пирожки как пух + необычная начинка

5. Обязательно оставить на вторую расстойку перед жаркой на 15 минут! Прикрыть пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Пирожки как пух + необычная начинка

6. Жарить на небольшом (ниже среднего) огне в достаточном количестве растительного масла с двух сторон.

Жарятся пирожки мгновенно.

Пирожки как пух + необычная начинка

Аппетитные, румяные, очень пышные пирожки с необычной начинкой улетят со стола первыми!

Пирожки как пух + необычная начинка

Подробнее о том, как приготовить пышные пирожки с необычной начинкой, смотрите в видео ниже:

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выпечка
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