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Хе из щуки с луком

Хе из щуки с луком
Ингредиенты
 

щука 800 г

уксусная эссенция 1 ст.л.

соль 2 ст.л.

сахар 1 ст.л.

масло подсолнечное 3 ст.л.

лук (репчатый) 3 шт.

чеснок (зубчик) 5 шт.

перец черный 1 ч.л.

перец красный 1 ч.л.

кориандр 1 по вкусу

лавровый лист 2 шт.

 
Процесс приготовления

Щуку почистить, тщательно вымыть, разделать на филе, по возможности максимально освобождая мясо от костей.

Хе из щуки с луком

Нарезать филе кусочками толщиной не более 5 мм, добавить уксусную эссенцию и все тщательно смешать, затем туда же добавить лук, нарезанный полукольцами, чеснок, натертый на мелкой терке, соль, сахар, специи и снова все перемешать. Дать постоять 30-40 минут.

Хе из щуки с луком

Подсолнечное масло прокалить на сковороде и добавить в рыбу, все помешать и поставить в холодильник на 2-3 часа.

Хе из щуки с луком

Вкусная закуска готова. Храниться она может в холодильнике 5-7 дней, с каждым разом становясь все вкуснее и вкуснее. Приятного аппетита!

Хе из щуки с луком
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