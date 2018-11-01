Хе из щуки с луком

щука 800 г
уксусная эссенция 1 ст.л.
соль 2 ст.л.
сахар 1 ст.л.
масло подсолнечное 3 ст.л.
лук (репчатый) 3 шт.
чеснок (зубчик) 5 шт.
перец черный 1 ч.л.
перец красный 1 ч.л.
кориандр 1 по вкусу
лавровый лист 2 шт.
Щуку почистить, тщательно вымыть, разделать на филе, по возможности максимально освобождая мясо от костей.
Нарезать филе кусочками толщиной не более 5 мм, добавить уксусную эссенцию и все тщательно смешать, затем туда же добавить лук, нарезанный полукольцами, чеснок, натертый на мелкой терке, соль, сахар, специи и снова все перемешать. Дать постоять 30-40 минут.
Подсолнечное масло прокалить на сковороде и добавить в рыбу, все помешать и поставить в холодильник на 2-3 часа.
Вкусная закуска готова. Храниться она может в холодильнике 5-7 дней, с каждым разом становясь все вкуснее и вкуснее. Приятного аппетита!
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