Хе из щуки с луком

Нарезать филе кусочками толщиной не более 5 мм, добавить уксусную эссенцию и все тщательно смешать, затем туда же добавить лук, нарезанный полукольцами, чеснок, натертый на мелкой терке, соль, сахар, специи и снова все перемешать. Дать постоять 30-40 минут.