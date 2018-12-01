Наконец-то началась та прекрасная пора, когда мы начинаем всё чаще и чаще прокручивать в голове такие любимые новогодние песенки, в каждом торговом центре готовятся наряжать елку, а в супермаркетах поселяется стойкий запах мандарин. А это значит, что затейливые хозяюшки уже должны подыскивать идеи интересных угощений для своей копилочки праздничных блюд.

Хотим вас немного вдохновить, поэтому собрали фото очень милых и необычных праздничных канапе, возможно, какой-то из вариантов приглянется и вам.

Канапе на праздник