Наконец-то началась та прекрасная пора, когда мы начинаем всё чаще и чаще прокручивать в голове такие любимые новогодние песенки, в каждом торговом центре готовятся наряжать елку, а в супермаркетах поселяется стойкий запах мандарин. А это значит, что затейливые хозяюшки уже должны подыскивать идеи интересных угощений для своей копилочки праздничных блюд.
Хотим вас немного вдохновить, поэтому собрали фото очень милых и необычных праздничных канапе, возможно, какой-то из вариантов приглянется и вам.
Канапе на праздник
- Обожаемые всеми «Рыбки в пруду» прекрасно впишутся в нарядную картину праздничных закусок.
- Крекеры с паштетом, перепелиными яйцами и миниатюрными черри — небанально и по-настоящему вкусно!
- Лучший вариант для любителей сельди.
- Съедобная шапка Деда Мороза.
- Самые милые сапожки из всех, что вам встречались.
- Яркий и полезный десерт для деток.
- Смотрится очень стильно и аппетитно!
- Простое, но в то же время очень нарядное сочетание.
- Канапе с вяленым мясом, оливками, перцем чили и томатной намазкой — закуска для гурманов.
- Вот так обычное угощение под пенное можно превратить в изюминку праздничного стола.
- Похоже на елочку, правда?
- Превосходное сочетание: красная рыба, творожная намазка и перепелиное яйцо.
- Так красная рыбка выглядит еще привлекательней.
- Вот как можно есть бургеры и не поправляться.
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