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Наконец-то началась та прекрасная пора, когда мы начинаем всё чаще и чаще прокручивать в голове такие любимые новогодние песенки, в каждом торговом центре готовятся наряжать елку, а в супермаркетах поселяется стойкий запах мандарин. А это значит, что затейливые хозяюшки уже должны подыскивать идеи интересных угощений для своей копилочки праздничных блюд.

Хотим вас немного вдохновить, поэтому собрали фото очень милых и необычных праздничных канапе, возможно, какой-то из вариантов приглянется и вам.

Канапе на праздник

  1. Обожаемые всеми «Рыбки в пруду» прекрасно впишутся в нарядную картину праздничных закусок.

    канапе со шпротами снимок

  2. Крекеры с паштетом, перепелиными яйцами и миниатюрными черри — небанально и по-настоящему вкусно!

    канапе с паштетом фото

  3. Лучший вариант для любителей сельди.

    канапе с селедкой изображение

  4. Съедобная шапка Деда Мороза.

    канапе с клубникой фото

  5. Самые милые сапожки из всех, что вам встречались.

    новогодняя закуска снимок

  6. Яркий и полезный десерт для деток.

    канапе с бананом снимок

  7. Смотрится очень стильно и аппетитно!

    канапе на новый год изображение

  8. Простое, но в то же время очень нарядное сочетание.

    канапе с ветчиной фото

  9. Канапе с вяленым мясом, оливками, перцем чили и томатной намазкой — закуска для гурманов.

    оригинальные канапе снимок

  10. Вот так обычное угощение под пенное можно превратить в изюминку праздничного стола.

    сырные шарики на шпажках фото

  11. Похоже на елочку, правда?

    канапе на новый год фото

  12. Превосходное сочетание: красная рыба, творожная намазка и перепелиное яйцо.

    канапе с лососем изображение

  13. Так красная рыбка выглядит еще привлекательней.

    канапе с красной рыбой фото

  14. Вот как можно есть бургеры и не поправляться.

    маленькие бургеры для вечеринки