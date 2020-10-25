Как готовить рыбные котлеты из минтая (вкусные и сытные рецепты)

Минтай любят далеко не все. Многим не нравится его запах, некоторые предпочитают более жирные сорта рыб. Но опытные хозяйки знают, что это очень хороший бюджетный вариант для приготовления котлет. В нём мало костей, а если использовать готовое филе, процесс приготовления котлет займёт считаные минуты.

Рецепт очень вкусных котлет из минтая

На 4 порции потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 700 г

Лука репчатого — 75 г

Картофеля — 200 г.

Яиц — 2 шт.

Чеснока — 8 г

Майонеза — 10 г

Соли — по вкусу

Масла растительного — 80 г

Пошаговая инструкция:

1. Очищенные клубни и луковицу нарезать на четвертинки.

2. Чеснок очистить.

3. Пропустить все ингредиенты через мясорубку.

4. В измельчённую массу вбить яйца, приправить перцем и посолить.

5. Тщательно перемешать ингредиенты до однородности.

6. Полученную массу отбить. Такой прием сделает массу более однородной, вязкой и поможет избежать потери формы при обжаривании.

7. Сформовать небольшие котлеты.

8. Нагреть надплитную посуду для жарки (сковородку, сотейник) с добавлением масла.

9. Готовить изделия до равномерной светло-коричневой корочки с одной и другой сторон.

Рецепт с домашней подливкой

Особенность этого рецепта рыбных котлет из фарша минтая заключается в комбинированной тепловой обработке.

Изделия предварительно обжариваются, а после тушатся в томатной подливе, что исключает сухость блюда.

На 4 порции потребуется.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для фарша:

Филе минтая — 400 — 500 г

Батона белого — 100 г

Лука — 65 г

Чеснока — 8 г

Приправы к рыбе — 5 г (по желанию)

Соль, перец

Муки — 50 г

Масла растительного— 75 г

Для соуса:

Лука — 85 г

Томатов — 450 г

Соль, перец

Масла растительного— 50 г

Пошаговая инструкция:

Батон обильно смочить водой, оставить для набухания на пять минут. Приготовить фарш с подготовленного филе минтая с батоном и овощами. Для придания большей пышности и однородности прокрутить на мясорубке ингредиенты повторно. Приправить полученную массу перцем, посолить. Минтай почти не содержит количество жира и фарш из него может получиться суховатым. Для придания сочности рекомендуется добавить в готовую котлетную массу немного сливок. Фарш отбить для придания ему эластичности. Изделия из него можно будет легко сформовать, они не будут распадаться при жарке. Сформовать небольшие котлеты. Готовить на разогретой сковородке до светло-коричневой корочки со всех сторон. По мере готовности изделия укладывать в толстостенную посуду (кастрюля, сотейник, глубокая сковородка). Очищенный лук нашинковать небольшими кубиками. Помидоры вымыть, разрезать пополам и натереть через тёрку со средним размером отверстий. Подготовленный лук спассеровать с добавлением масла. В посуду с пассерованным луком поместить подготовленные помидоры, протушить в течение пяти минут. Котлеты в сотейнике залить подливой, немного их приподнимая, чтоб она равномерно покрыла каждую. Накрыть крышкой, дождаться, пока подливка закипит и, уменьшив нагревание, протушить пять минут.

Рыбные котлеты из минтая с морковью и луком

Запекание без масла позволяет снизить калорийность изделий из рубленой массы. Поэтому они подойдут в качестве одного из приёмов пищи для сторонников диетического питания.

На 3 порции потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 400 г

Лука репчатого— 75 г.

Моркови — 60 г

Лука зеленого — 50 г

Соевого соуса — 50 г

Соль, перец

Пошаговая инструкция:

1. Приготовить фарш из рыбы, лука и моркови.

2. Добавить промытые измельчённые перья зелёного лука.

3. Приправить солью, перцем, соевым соусом.

4. Перемешивая, распределить равномерно все ингредиенты.

5. Сформовать небольшие котлеты.

6. Противень сбрызнуть жиром и разместить полуфабрикаты на расстоянии 1 см друг от друга.

7. Готовить рыбные такие котлеты из минтая нужно около сорока минут, выставив температуру в духовке на 200 градусов.

Классический рецепт

Этот рецепт из минтая заставит вспомнить вкус котлет из детства и станет частым гостем на вашем столе. Секрет этого блюда состоит в правильной пропорции минтая и хлеба, количество которого в замоченном виде должно составлять 1/3 объёма рыбы.

На 4 порции потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 500 г

Лука репчатого— 75 г

Чеснока — 8 г

Молока — 100 г

Батона — 100 г

Яиц — 1 шт.

Соль, перец

Муки — 40 г

Пошаговая инструкция:

1. Батон без корок размочить в молоке.

2. Приготовить фарш из рыбы, овощей и размоченного батона.

3. Ввести массу сырой желток и слегка взбитый белок, приправить.

4. Полученную массу интенсивно взбить.

5. Оставить в холодильнике на 2 часа для увеличения вязкости фарша.

6. Смочить руки в воде, сформовать котлеты.

7. Обвалять полученные изделия в панировке из муки.

8. Готовить до светло-коричневой корочки при среднем нагреве.

Котлетки из минтая с манкой

На 8 порций потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 700 г

Лука репчатого— 225 г

Крупы манной — 50 г

Масла сливочного — 50 г

Соль, перец

Зелени укропа рубленной — 30 г.

Пошаговая инструкция:

1. Прокрутить фарш из филе и лука.

2. Соединить массу с яйцами, манной крупой, измельчённым укропом и натёртым на тёрке охлаждённым сливочным маслом.

3. Приправить перцем, посолить, перемешать до получения однородной массы.

4. Дать постоять один час для набухания крупы.

5. Сформовать котлеты

6. Полуфабрикаты обжарить с добавлением масла на малом огне.

Диетические котлеты из минтая

Мясо минтая отличается высоким содержанием белков и незначительным количеством жира. Поэтому котлеты подойдут для питания во время похудения. Особенность этого рецепта заключается в нежнейшей консистенции фарша, который готовится при помощи блендера. А привычный для котлет процесс жарки заменён на приготовление на пару, что не только исключает поглощение изделиями жира, но и позволяет максимально сохранить полезные свойства продуктов.

На 4 порции потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 400 г

Лука репчатого— 80 г

Зелени петрушки — 20 г

Соль, перец

Пошаговая инструкция:

1. Филе измельчить в блендере.

2. В блендер пересыпать лук и ещё раз измельчить.

3. В полученную массу добавить измельчённую петрушку, посолить, отбить.

4. Сформовать котлеты небольшого размера.

5. Разместить полуфабрикаты на решётке любого приспособления для варки на пару (пароварка, мультиварка или кастрюля со специальным вкладышем).

6. Время готовки на пару — 20 минут.

Рыбные котлеты из минтая в духовке

Особенностью этого рецепта является использование для фарша свиного шпика, благодаря которому изделия будут пышными и сочными. Использование духовки позволяет избежать избыточного жира и высокой калорийности блюда.

На 8 порций потребуется:

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе минтая — 800 г

Лука репчатого— 100 г

Сала свиного — 100 г

Яиц — 1 шт.

Хлеба белого — 100 г

Молока — 100 мл

Соль, перец

Масла растительного— 50 г

Пошаговая инструкция:

С белого хлеба срезать корки, замочите в молоке. Лук спассеровать с добавлением подсолнечного рафинированного масла. При помощи мясорубки измельчить филе, кусочек сала и отжатый батон. Для однородности и пышности измельчить ингредиенты повторно. Вбить в массу яйцо, добавить лук, специи и хорошо отбить. Сформовать котлетки. Поместить полуфабрикаты на смазанную поверхность формы для запекания. Готовить в жарочном шкафу при температуре 180 градусов 40 минут.

Тонкости приготовления котлет из минтая

Правильно приготовленные котлеты из минтая отличаются приятным вкусом. Учитывая незначительное содержание жира в этой рыбе, их можно рекомендовать для питания тех, кто заботится о своей фигуре. Предложенные рецепты не вызовут трудностей даже у начинающих хозяек. Но для того чтоб приготовить рыбные котлеты из минтая вкусно, нужно учесть несколько моментов.

При выборе минтая следует остановиться на крупных экземплярах. Такую рыбу будет проще разделывать, в ней меньше костей. Рыбу перед приготовлением следует слегка подморозить или не оттаивать до конца (если она была замороженной). Нож, миска и весь прочий используемый инвентарь должен быть охлаждённым. А сам процесс замешивания фарша лучше осуществлять в посуде, установленной на льду. В фарш можно добавлять самые разнообразные продукты. Есть рецепты, включающие, помимо основного компонента, капусту морковь, различные крупы (рисовая, манная, гречневая и т.д.). Но, независимо от рецептурного состава котлетный фарш должен включать яйца. Измельчённый фарш довольно жидкий и яйцо является скрепляющим ингредиентом, придающей массе однородность и вязкость. Подготовленную массу для котлет до формования нужно отбить в течение нескольких минут, что также поможет предотвратить потерю формы изделий во время готовки. Сочности изделиям (особенно при использовании рыбы с низким содержанием жира) придадут сливки и тёртый картофель. Для сочности многие хозяйки в процессе формовки помещают в центр каждого изделия немного подмороженного масла или льдинку. Сохранить сок поможет панирование в три этапа: в муке, пены из белков и сухарной крошки. Получившийся слой на поверхности полуфабрикатов не даст соку вытечь при жарке. Чтоб котлетки не впитали много жира при тепловой обработке, важно помещать их на хорошо прогретую поверхность посуды для тепловой обработки.

Вкус рыбных котлет хорошо сочетается с картофелем, крупами, макаронами, свежими, тушёными, припущенными овощами. В качестве гарнира можно подать припущенный рис, картофель в отварном виде или пюре из него. Для соблюдающих диету это блюдо можно подать, например, с овощным рагу или салатом из свежих овощей и зелени.

Пикантности, сочности и остроты котлетам из минтая можно придать при помощи соусов, которых существует множество: томатный, сливочный, грибной, молочный. Можно полить изделия растопленным сливочным маслом или сухарным соусом (обычные сухари для панировки, слегка обжаренные в сливочном масле). Хороши в комбинации этого блюда соусы, приготовленные с добавлением сухого вина или лимонного сока. Сбалансировать их вкус можно при помощи приправ, в состав которых входят сливки, майонез и сметана.