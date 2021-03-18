Натуральное, вкусное сливочное масло за 3 минуты

Самое лучшее, вкусное, натуральное сливочное масло лучше всего, конечно же, сделать самому. Тем более, что это абсолютно не сложно! Без лишних процедур и премудростей — записывайте простой рецепт.

Для натурального масла вам необходимо приобрести натуральные (деревенские) сливки или жирную сметану (более 30 %). Установить венчики и начать взбивать. Примерно через минуту начнёт отходить пахта. Сливайте её по мере необходимости.

В последнюю минуту, чтобы легче было взбивать, поменяйте насадку на венчик. В общей сложности, взбивать миксером нужно не более 3 минут!

Далее слить остатки пахты и сформировать масло в пакете. Отправить в морозилку для долгого хранения.

Из 700 мл жирной сметаны получилось 400 гр натурального сливочного масла!

Подробнее о том, как сделать масло из сметаны, смотрите в видео ниже: