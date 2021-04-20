Укропная паста

Паста или макароны — как ни назови, а всё равно вкусно. А вот когда надоедают все соусы и добавки, я готовлю кое-что интересное. Много времени и продуктов не трачу, зато результат получается превосходным. Особенно радуются дети, увидев на тарелках необычное блюдо.

Единственное, что вам нужно подготовить, — побольше укропа. Все остальные ингредиенты найдутся на кухне. Зеленая паста получается вкусной сама по себе. Но можно приготовить сливочно-грибной или томатный соус, обжарить фарш или морепродукты.

Ингредиенты

Укроп 150 г Яйцо 2 шт. Вода 100 мл Соль 0,5 ч. л. Пшеничная мука 450 г

Приготовление