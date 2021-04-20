Укропная паста

Паста или макароны — как ни назови, а всё равно вкусно. А вот когда надоедают все соусы и добавки, я готовлю кое-что интересное. Много времени и продуктов не трачу, зато результат получается превосходным. Особенно радуются дети, увидев на тарелках необычное блюдо.
Единственное, что вам нужно подготовить, — побольше укропа. Все остальные ингредиенты найдутся на кухне. Зеленая паста получается вкусной сама по себе. Но можно приготовить сливочно-грибной или томатный соус, обжарить фарш или морепродукты.
Ингредиенты
|Укроп
|150 г
|Яйцо
|2 шт.
|Вода
|100 мл
|Соль
|0,5 ч. л.
|Пшеничная мука
|450 г
Приготовление
- Нарежьте укроп, взбейте яйца, добавьте воду и соль, измельчите ингредиенты блендером до однородности.
- Введите муку и замесите эластичное плотное тесто. Отставьте его для расслоения на 10 минут.
- Раскатайте тесто в пласт и нарежьте его полосками. Отправьте пасту в кипящую воду и варите около 5 минут.
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