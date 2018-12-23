12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Как правило, все мы готовим на Новый год то, к чему привыкли. Но иногда так хочется сойти с проторенной дорожки и сделать что-то новенькое, при этом не потратить много времени и сил.

Специально для такого случая мы нашли 13 интересных и несложных, а главное — новых новогодних рецептов!