12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Как правило, все мы готовим на Новый год то, к чему привыкли. Но иногда так хочется сойти с проторенной дорожки и сделать что-то новенькое, при этом не потратить много времени и сил.
Специально для такого случая мы нашли 13 интересных и несложных, а главное — новых новогодних рецептов!
Мексиканская сальса
Сальса — это острый соус, который очень похож на салат. Острая заправка делает этот томатный соус отличным дополнением к мясу.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 4 помидора
- 2 больших огурца
- 2 болгарских перца
- 1 красная луковица
- 1 большое авокадо или 2 маленьких
- 2 головки чеснока
- 1/3 чашки свежевыжатого сока лимона
- пучок кинзы
- 1/4 ч. л. острого перца
- 1–2 банки сладкой кукурузы
- соль и перец по вкусу
- Нарежьте все ингредиенты кубиками, чеснок раздавите в чеснокодавилке.
- Перемешайте и заправьте лимонным соком.
Итальянский салат с макаронами
Салат с холодными макаронами — классическое банкетное блюдо, популярное во всем мире — от США до Италии. Лучше всего выбирать для этого салата некрупную пасту: фузилли (спирали), фарфалле (бантики) или перлине (мелкие ракушки). Отлично подойдут макароны разных цветов.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 600 г ветчины
- 4 помидора
- 4 сладких перца
- 700 г макарон
- 3 стакана консервированной кукурузы
- 2 стакана натертого сыра
- майонез или другой соус по вкусу
- Отварите макароны в подсоленной воде, дайте им остыть.
- Нарежьте помидоры и перец кубиками, ветчину — тонкими ломтиками. Сыр потрите на крупной терке.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте салат.
Закуска из лосося и лаваша
Красная рыба и зимние праздники как будто созданы друг для друга! Вкуснейшая закуска из лосося — отличная замена бутербродам.
Из указанного количества получается примерно 49 кусочков.
Для спреда:
- 250 г сливочного сыра
- 1/2 чашки сметаны или йогурта для салатов
- 1/2 ч. л. чесночного порошка
- цедра 1 большого лимона
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 чашки укропа
Остальные ингредиенты:
- 3 тонких лаваша или тортильи (примерно 23 см в диаметре)
- 350 г копченого или соленого лосося
- немного сливочного масла
- Смешайте ингредиенты для спреда. Намажьте половину на лаваш, учитывая, что наш сэндвич в итоге будет квадратным и края лаваша будут обрезаны.
- Сверху уложите половину лосося.
- Возьмите еще один лаваш и смажьте его тонким слоем масла — это поможет лососю «закрепиться» на лаваше. Накройте слой с лососем маслом вниз. Сверху намажьте спредом, положите лосось и еще один лаваш, намазанный маслом (маслом внутрь).
- Заверните все в пленку, придавите плоским тяжелым предметом, уберите в холодильник на 4 часа, можно на всю ночь.
- Используйте нож с зубчатым краем, чтобы обрезать лишний лаваш и придать квадратную форму тому, что получилось.
- Получившийся квадрат нарежьте на 6–7 полос, их них сделайте квадратики. Перед подачей проткните каждый мини-сэндвич зубочисткой, украсьте укропом.
Необычная подача колбасы
Нарезка из салями или другой колбасы — привычная часть новогоднего стола. Можно обыграть эту закуску иначе, если сделать из нее рулетики или тарталетки.
Ингредиенты (на 8 порций):
- лоток сливочного сыра или 500 г твердого сыра
- полпалки салями
- банка оливок
Сделайте из салями рулетики и заполните сливочном сыром. Или просто насадите на шпажки что угодно, украсив сверху «парусом» из колбасы.
Нежные грибочки в сметане
Для этого рецепта отлично подойдут шампиньоны. Грибы получаются нежными и сочными.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 1 кг свежих грибов
- 10 ст. л. сметаны
- 2,5 ст. л. сыра
- 2 ч. л. муки
- зелень по вкусу
- 4 ст. л. растительного масла
- Очистите грибы, промойте и ошпарьте горячей водой. Откинув их на сито, дайте стечь воде.
- Нарежьте грибы ломтиками, посолите и обжарьте на масле. Перед окончанием жарки в грибы добавьте 1 ч. л. муки и перемешайте.
- Положите сметану, посыпьте тертым сыром и потушите на медленном огне еще немного.
- При подаче на стол посыпьте грибы петрушкой или укропом.
Картофельный гратен
Картофель — частый гость на новогоднем столе. Гратен — отличный способ подать его по-новому.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 12 картофелин
- 2 стакана 30%-ных сливок
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- щепотка мускатного ореха
- соль и молотый черный перец по вкусу
- сыр по вкусу
- Поверхность сковороды или формы натрите зубчиком чеснока и сливочным маслом.
- Картофель нарежьте тонкими круглыми ломтиками и уложите слоями в форму, посыпая солью и перцем.
- Влейте сливки, посыпьте мускатным орехом и кусочками масла.
- Выпекайте при 200 градусах до готовности. Можно сверху посыпать тертым сыром.
Простой рецепт буженины
Такая буженина очень хороша как в горячем, так и в холодном виде. Подавать, нарезав тонкими пластами.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 950 г свиного окорока
- 5–6 зубчиков чеснока
- соль и молотый черный перец по вкусу
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Мясо вымойте, высушите, натрите солью и перцем. Нашпигуйте чесноком.
- Скрутите плотным рулетом, закрепив кулинарной нитью. Плотно заверните в 3 слоя фольги.
- Выпекайте до готовности.
Рулет из индейки с вялеными томатами
Индейка — отличная замена курице. Мясо индейки прекрасно усваивается, в ней мало холестерина и много витаминов.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 4 кг филе индейки
- 2 стакана вяленых помидоров (их можно самостоятельно сделать в духовке)
- 350 г бекона
- щепотка свежего тимьяна
- базилик по вкусу
- 6 ст. л. оливкового масла
- 400 г сливочного масла
- Вяленые помидоры нарежьте, не слишком мелко.
- Филе индейки надрежьте, распластайте, слегка отбейте, посолите, поперчите.
- Выложите на него начинку слоями: бекон, томаты, тимьян, базилик, сливочное масло.
- Сбрызните оливковым маслом. Скрутите рулет, завяжите ниткой.
- Запекайте в духовке 30–40 минут при 180 градусах.
Гусь с яблоками и сухофруктами
Румяный гусь с хрустящей корочкой — «новогоднее» блюда не придумаешь! Вопреки распространенному мнению приготовить гуся совсем несложно.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 1 гусь
- 1 кг кислых яблок
- 200 г урюка
- 200 г чернослива без косточек
- соль и молотый черный перец по вкусу
- около 150–250 г абрикосового варенья
- 2 ст. л. меда
- 700 г красного сухого вина
- Абрикосово-медовая глазурь: абрикосовый джем и мед взбейте в блендере до однородности.
- Гуся поместите в большую кастрюлю с кипящей водой и проварите полчаса с любыми специями и небольшим количеством соли. Это сделает гуся мягким и ускорит процедуру обжаривания.
- Гуся обсушите бумажными полотенцами. Желательно поместить его в холодильник для обсушки на ночь. Но необязательно — можно и сразу жарить.
- Натрите птицу солью и перцем снаружи и изнутри.
- В брюшко натолкайте сухофрукты и мелкие кислые яблоки (оставшиеся яблоки и сухофрукты оставьте на конец жарки).
- Поместите в разогретую до 200 градусов духовку.
- Залейте полбутылки красного вина и жарьте гуся, поливая соком время от времени.
- Примерно через час положите в противень остальные фрукты и добавьте еще вина.
- За 15 минут до окончания жарки смажьте гуся абрикосово-медовой глазурью.
Жареная курица от Джейми Оливера
Джейми Оливер — один из самых знаменитых поваров и телеведущих в мире. Он предложил свой рецепт запеченной в духовке курицы.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 2 курицы
- морская соль и молотый черный перец
- 4 кг картофеля
- 2 лимона или 3 лайма
- 2 головки чеснока
- тимьян, розмарин
- оливковое масло
- Натрите курицу солью и черным перцем, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник.
- Картофель разрежьте на 4 части. Чеснок разберите на зубчики.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Положите картофель, лимон и чеснок в кастрюлю с большим количеством кипящей соленой воды и варите в течение 12 минут.
- Слейте воду и дайте картофелю обсохнуть в течение 1 минуты на огне, встряхивая кастрюлю. Удалите лимон и чеснок. Закройте кастрюлю, чтобы сохранить картофель горячим.
- Пока лимон горячий, проткните его около 10 раз. Достаньте курицу из холодильника, промокните бумажной салфеткой и натрите оливковым маслом.
- Положите в курицу лимон, чеснок и тимьян, затем поместите ее в глубокий противень и готовьте в разогретой духовке в течение 45 минут.
- Переложите курицу на тарелку. Положите картофель с листьями розмарина на противень и перемешайте. Сделайте углубление в центре и пометите туда курицу. Готовьте в течение еще 45 минут или пока курица не приготовится и картофель не зарумянится.
- Когда курица будет готова, удалите лимон и чеснок. Чеснок очистите, разомните и натрите им курицу, удалите листья розмарина.
Окорок с медом и горчицей
Приготовленная таким образом свинина — настоящая домашняя ветчина, которую можно подавать как холодной в качестве закуски, так и горячей, добавив гарнир из овощей и горчичный соус.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 5–5,5 кг свиного окорока
- 2–2,5 головки репчатого лука
- 2 моркови
- 2,5 яичных желтков
- 2,5 ст. л. меда
- 1,5 ст. л. эспрессо
- 6,5 ст. л. дижонской горчицы
- гвоздика и соль по вкусу
- Окорок положите на ночь в большую кастрюлю с подсоленной водой (150 г на 4 л воды).
- Разогрейте духовку до 120–150 градусов. Луковицы очистите и воткните в каждую по несколько гвоздик. Выложите окорок в форму, рядом поместите лук и целую очищенную морковь.
- Налейте воды так, чтобы она покрыла овощи. Запекайте при температуре 120 градусов примерно 2 часа. Или, если у вас есть кулинарный термометр, до достижения температуры внутри мяса 75 градусов. Выньте из духовки и остудите.
- Белки отделите от желтков. Желтки взбейте с медом, охлажденным эспрессо и горчицей. Температуру в духовке увеличьте до 230 градусов. Переложите ветчину из бульона на противень с решеткой, покройте ветчину глазурью.
- Запекайте в течение 8 минут до появления румяной корочки.
Имбирный кекс с клюквой
Сдобная выпечка с имбирем и клюквой создадут неповторимое настроение в один из праздничных вечеров.
Ингредиенты (на 8 порций):
- 150 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. молотого имбиря
- 1/2 ч. л. молотой гвоздики
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- 1/4 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного перца
- 150 г тростникового сахара
- 1/4 ч. л. соды
- 100 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 2 яйца
- 3 ст. л. меда
- сушеная клюква
- Яйца, масло и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись.
- Смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль. В другой миске взбейте сахар и масло, добавьте яйца, мед, молоко и соду, вымешайте.
- Смешайте обе смеси до однородного состояния. Всыпьте сушеную клюкву по вкусу.
- Смажьте форму для кекса сливочным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.
- Готовый кекс можно полить глазурью: к 3–4 ст. л. сахарной пудры добавьте несколько капель лимонного сока и перемешайте. Масса должна получиться густой и непрозрачной.
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