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12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Как правило, все мы готовим на Новый год то, к чему привыкли. Но иногда так хочется сойти с проторенной дорожки и сделать что-то новенькое, при этом не потратить много времени и сил.

Специально для такого случая мы нашли 13 интересных и несложных, а главное — новых новогодних рецептов!

Мексиканская сальса

Сальса — это острый соус, который очень похож на салат. Острая заправка делает этот томатный соус отличным дополнением к мясу.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 4 помидора
  • 2 больших огурца
  • 2 болгарских перца
  • 1 красная луковица
  • 1 большое авокадо или 2 маленьких
  • 2 головки чеснока
  • 1/3 чашки свежевыжатого сока лимона
  • пучок кинзы
  • 1/4 ч. л. острого перца
  • 1–2 банки сладкой кукурузы
  • соль и перец по вкусу
  1. Нарежьте все ингредиенты кубиками, чеснок раздавите в чеснокодавилке.
  2. Перемешайте и заправьте лимонным соком.

Итальянский салат с макаронами

Салат с холодными макаронами — классическое банкетное блюдо, популярное во всем мире — от США до Италии. Лучше всего выбирать для этого салата некрупную пасту: фузилли (спирали), фарфалле (бантики) или перлине (мелкие ракушки). Отлично подойдут макароны разных цветов.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 600 г ветчины
  • 4 помидора
  • 4 сладких перца
  • 700 г макарон
  • 3 стакана консервированной кукурузы
  • 2 стакана натертого сыра
  • майонез или другой соус по вкусу
  1. Отварите макароны в подсоленной воде, дайте им остыть.
  2. Нарежьте помидоры и перец кубиками, ветчину — тонкими ломтиками. Сыр потрите на крупной терке.
  3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат.

Закуска из лосося и лаваша

Красная рыба и зимние праздники как будто созданы друг для друга! Вкуснейшая закуска из лосося — отличная замена бутербродам.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Из указанного количества получается примерно 49 кусочков.

Для спреда:

  • 250 г сливочного сыра
  • 1/2 чашки сметаны или йогурта для салатов
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка
  • цедра 1 большого лимона
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 чашки укропа

Остальные ингредиенты:

  • 3 тонких лаваша или тортильи (примерно 23 см в диаметре)
  • 350 г копченого или соленого лосося
  • немного сливочного масла
  1. Смешайте ингредиенты для спреда. Намажьте половину на лаваш, учитывая, что наш сэндвич в итоге будет квадратным и края лаваша будут обрезаны.
  2. Сверху уложите половину лосося.
  3. Возьмите еще один лаваш и смажьте его тонким слоем масла — это поможет лососю «закрепиться» на лаваше. Накройте слой с лососем маслом вниз. Сверху намажьте спредом, положите лосось и еще один лаваш, намазанный маслом (маслом внутрь).
  4. Заверните все в пленку, придавите плоским тяжелым предметом, уберите в холодильник на 4 часа, можно на всю ночь.
  5. Используйте нож с зубчатым краем, чтобы обрезать лишний лаваш и придать квадратную форму тому, что получилось.
  6. Получившийся квадрат нарежьте на 6–7 полос, их них сделайте квадратики. Перед подачей проткните каждый мини-сэндвич зубочисткой, украсьте укропом.

Необычная подача колбасы

Нарезка из салями или другой колбасы — привычная часть новогоднего стола. Можно обыграть эту закуску иначе, если сделать из нее рулетики или тарталетки.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • лоток сливочного сыра или 500 г твердого сыра
  • полпалки салями
  • банка оливок

Сделайте из салями рулетики и заполните сливочном сыром. Или просто насадите на шпажки что угодно, украсив сверху «парусом» из колбасы.

Нежные грибочки в сметане

Для этого рецепта отлично подойдут шампиньоны. Грибы получаются нежными и сочными.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 1 кг свежих грибов
  • 10 ст. л. сметаны
  • 2,5 ст. л. сыра
  • 2 ч. л. муки
  • зелень по вкусу
  • 4 ст. л. растительного масла
  1. Очистите грибы, промойте и ошпарьте горячей водой. Откинув их на сито, дайте стечь воде.
  2. Нарежьте грибы ломтиками, посолите и обжарьте на масле. Перед окончанием жарки в грибы добавьте 1 ч. л. муки и перемешайте.
  3. Положите сметану, посыпьте тертым сыром и потушите на медленном огне еще немного.
  4. При подаче на стол посыпьте грибы петрушкой или укропом.

Картофельный гратен

Картофель — частый гость на новогоднем столе. Гратен — отличный способ подать его по-новому.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 12 картофелин
  • 2 стакана 30%-ных сливок
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • щепотка мускатного ореха
  • соль и молотый черный перец по вкусу
  • сыр по вкусу
  1. Поверхность сковороды или формы натрите зубчиком чеснока и сливочным маслом.
  2. Картофель нарежьте тонкими круглыми ломтиками и уложите слоями в форму, посыпая солью и перцем.
  3. Влейте сливки, посыпьте мускатным орехом и кусочками масла.
  4. Выпекайте при 200 градусах до готовности. Можно сверху посыпать тертым сыром.

Простой рецепт буженины

Такая буженина очень хороша как в горячем, так и в холодном виде. Подавать, нарезав тонкими пластами.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 950 г свиного окорока
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • соль и молотый черный перец по вкусу
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Мясо вымойте, высушите, натрите солью и перцем. Нашпигуйте чесноком.
  3. Скрутите плотным рулетом, закрепив кулинарной нитью. Плотно заверните в 3 слоя фольги.
  4. Выпекайте до готовности.

Рулет из индейки с вялеными томатами

Индейка — отличная замена курице. Мясо индейки прекрасно усваивается, в ней мало холестерина и много витаминов.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 4 кг филе индейки
  • 2 стакана вяленых помидоров (их можно самостоятельно сделать в духовке)
  • 350 г бекона
  • щепотка свежего тимьяна
  • базилик по вкусу
  • 6 ст. л. оливкового масла
  • 400 г сливочного масла
  1. Вяленые помидоры нарежьте, не слишком мелко.
  2. Филе индейки надрежьте, распластайте, слегка отбейте, посолите, поперчите.
  3. Выложите на него начинку слоями: бекон, томаты, тимьян, базилик, сливочное масло.
  4. Сбрызните оливковым маслом. Скрутите рулет, завяжите ниткой.
  5. Запекайте в духовке 30–40 минут при 180 градусах.

Гусь с яблоками и сухофруктами

Румяный гусь с хрустящей корочкой — «новогоднее» блюда не придумаешь! Вопреки распространенному мнению приготовить гуся совсем несложно.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 1 гусь
  • 1 кг кислых яблок
  • 200 г урюка
  • 200 г чернослива без косточек
  • соль и молотый черный перец по вкусу
  • около 150–250 г абрикосового варенья
  • 2 ст. л. меда
  • 700 г красного сухого вина
  1. Абрикосово-медовая глазурь: абрикосовый джем и мед взбейте в блендере до однородности.
  2. Гуся поместите в большую кастрюлю с кипящей водой и проварите полчаса с любыми специями и небольшим количеством соли. Это сделает гуся мягким и ускорит процедуру обжаривания.
  3. Гуся обсушите бумажными полотенцами. Желательно поместить его в холодильник для обсушки на ночь. Но необязательно — можно и сразу жарить.
  4. Натрите птицу солью и перцем снаружи и изнутри.
  5. В брюшко натолкайте сухофрукты и мелкие кислые яблоки (оставшиеся яблоки и сухофрукты оставьте на конец жарки).
  6. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку.
  7. Залейте полбутылки красного вина и жарьте гуся, поливая соком время от времени.
  8. Примерно через час положите в противень остальные фрукты и добавьте еще вина.
  9. За 15 минут до окончания жарки смажьте гуся абрикосово-медовой глазурью.

Жареная курица от Джейми Оливера

Джейми Оливер — один из самых знаменитых поваров и телеведущих в мире. Он предложил свой рецепт запеченной в духовке курицы.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 2 курицы
  • морская соль и молотый черный перец
  • 4 кг картофеля
  • 2 лимона или 3 лайма
  • 2 головки чеснока
  • тимьян, розмарин
  • оливковое масло
  1. Натрите курицу солью и черным перцем, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник.
  2. Картофель разрежьте на 4 части. Чеснок разберите на зубчики.
  3. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  4. Положите картофель, лимон и чеснок в кастрюлю с большим количеством кипящей соленой воды и варите в течение 12 минут.
  5. Слейте воду и дайте картофелю обсохнуть в течение 1 минуты на огне, встряхивая кастрюлю. Удалите лимон и чеснок. Закройте кастрюлю, чтобы сохранить картофель горячим.
  6. Пока лимон горячий, проткните его около 10 раз. Достаньте курицу из холодильника, промокните бумажной салфеткой и натрите оливковым маслом.
  7. Положите в курицу лимон, чеснок и тимьян, затем поместите ее в глубокий противень и готовьте в разогретой духовке в течение 45 минут.
  8. Переложите курицу на тарелку. Положите картофель с листьями розмарина на противень и перемешайте. Сделайте углубление в центре и пометите туда курицу. Готовьте в течение еще 45 минут или пока курица не приготовится и картофель не зарумянится.
  9. Когда курица будет готова, удалите лимон и чеснок. Чеснок очистите, разомните и натрите им курицу, удалите листья розмарина.

Окорок с медом и горчицей

Приготовленная таким образом свинина — настоящая домашняя ветчина, которую можно подавать как холодной в качестве закуски, так и горячей, добавив гарнир из овощей и горчичный соус.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 5–5,5 кг свиного окорока
  • 2–2,5 головки репчатого лука
  • 2 моркови
  • 2,5 яичных желтков
  • 2,5 ст. л. меда
  • 1,5 ст. л. эспрессо
  • 6,5 ст. л. дижонской горчицы
  • гвоздика и соль по вкусу
  1. Окорок положите на ночь в большую кастрюлю с подсоленной водой (150 г на 4 л воды).
  2. Разогрейте духовку до 120–150 градусов. Луковицы очистите и воткните в каждую по несколько гвоздик. Выложите окорок в форму, рядом поместите лук и целую очищенную морковь.
  3. Налейте воды так, чтобы она покрыла овощи. Запекайте при температуре 120 градусов примерно 2 часа. Или, если у вас есть кулинарный термометр, до достижения температуры внутри мяса 75 градусов. Выньте из духовки и остудите.
  4. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте с медом, охлажденным эспрессо и горчицей. Температуру в духовке увеличьте до 230 градусов. Переложите ветчину из бульона на противень с решеткой, покройте ветчину глазурью.
  5. Запекайте в течение 8 минут до появления румяной корочки.

Имбирный кекс с клюквой

Сдобная выпечка с имбирем и клюквой создадут неповторимое настроение в один из праздничных вечеров.

12 простых рецептов для тех, кто хочет приготовить на Новый год что-нибудь новенькое

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 150 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. молотого имбиря
  • 1/2 ч. л. молотой гвоздики
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • 150 г тростникового сахара
  • 1/4 ч. л. соды
  • 100 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. меда
  • сушеная клюква
  1. Яйца, масло и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель, специи и соль. В другой миске взбейте сахар и масло, добавьте яйца, мед, молоко и соду, вымешайте.
  3. Смешайте обе смеси до однородного состояния. Всыпьте сушеную клюкву по вкусу.
  4. Смажьте форму для кекса сливочным маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.
  5. Готовый кекс можно полить глазурью: к 3–4 ст. л. сахарной пудры добавьте несколько капель лимонного сока и перемешайте. Масса должна получиться густой и непрозрачной.
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