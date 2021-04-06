Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Молниеносный в приготовлении, так же, как и в последующем поедании — этот суп из фарша впечатлит всю семью, без преувеличений! Приготовьте его сегодня же для домочадцев — это не займёт у вас больше, чем полчаса.

Ингредиенты для супа:

фарш — 500 гр;

перец сладкий — 2-3 шт;

чили перец — 1 шт;

капуста — 1/2 шт;

морковь — 1 шт;

помидоры (через терку) — 500 гр;

лук — 2 шт;

чеснок — 4 зубчика;

черный перец, соль, растительное масло по вкусу;

вода (кипяток) — 2 л;

лавровый лист — 2 шт;

сахар — 0,5 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

пучок петрушки.

Тонко нашинкованную капусту отправить на сковороду жариться с растительным маслом. Через пару минут добавить 0,5 ст. л. сахара и хорошую щепотку соли. Обжаривать ещё около 7 минут, пока не появится коричневатый цвет.

На казане (здесь же будет вариться суп) обжарить фарш. В рецепте используется свиной. Сначала отправить в казан масло, нарезанный чеснок, а затем добавить лук, обжарить до прозрачности. Следом отправить в казан фарш.

Тем временем, к капусте добавить протертые свежие помидоры. Тушить ещё около 5 минут, выключить.

Фарш посолить, поперчить. Добавить морковь, нарезанную кубиками. Обжарить 3 минуты вместе. Затем добавить крупно нарезанный сладкий перец.

После этого капусту с томатами отправить в казан к фаршу. Залить кипятком до нужной густоты (около 2 л). Досолить по вкусу.

Наверх положить целый чили перец (в конце можно убрать, если вы не очень любите острое). Через 7 мин. добавить лавровый лист и немного лимонного сока, по вкусу (около 1 ст. л.). Проварить суп в целом примерно 10 мин., до готовности всех ингредиентов.

Нарезать мелко пучок петрушки, добавить в суп. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 15 минут настояться. После этого можно подавать к столу со сметаной! Супчик из фарша гарантированно понравится каждому, кто его пробует.

Подробнее о том, как приготовить суп из фарша, смотрите в видео ниже: