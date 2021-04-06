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Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Молниеносный в приготовлении, так же, как и в последующем поедании — этот суп из фарша впечатлит всю семью, без преувеличений! Приготовьте его сегодня же для домочадцев — это не займёт у вас больше, чем полчаса.

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Ингредиенты для супа:

  • фарш — 500 гр;
  • перец сладкий — 2-3 шт;
  • чили перец — 1 шт;
  • капуста — 1/2 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • помидоры (через терку) — 500 гр;
  • лук — 2 шт;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • черный перец, соль, растительное масло по вкусу;
  • вода (кипяток) — 2 л;
  • лавровый лист — 2 шт;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • пучок петрушки.

Тонко нашинкованную капусту отправить на сковороду жариться с растительным маслом. Через пару минут добавить 0,5 ст. л. сахара и хорошую щепотку соли. Обжаривать ещё около 7 минут, пока не появится коричневатый цвет.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

На казане (здесь же будет вариться суп) обжарить фарш. В рецепте используется свиной. Сначала отправить в казан масло, нарезанный чеснок, а затем добавить лук, обжарить до прозрачности. Следом отправить в казан фарш.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Тем временем, к капусте добавить протертые свежие помидоры. Тушить ещё около 5 минут, выключить.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Фарш посолить, поперчить. Добавить морковь, нарезанную кубиками. Обжарить 3 минуты вместе. Затем добавить крупно нарезанный сладкий перец.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

После этого капусту с томатами отправить в казан к фаршу. Залить кипятком до нужной густоты (около 2 л). Досолить по вкусу.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Наверх положить целый чили перец (в конце можно убрать, если вы не очень любите острое). Через 7 мин. добавить лавровый лист и немного лимонного сока, по вкусу (около 1 ст. л.). Проварить суп в целом примерно 10 мин., до готовности всех ингредиентов.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Нарезать мелко пучок петрушки, добавить в суп. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 15 минут настояться. После этого можно подавать к столу со сметаной! Супчик из фарша гарантированно понравится каждому, кто его пробует.

Очень вкусный суп из фарша и капусты! Обязательно попробуйте

Подробнее о том, как приготовить суп из фарша, смотрите в видео ниже:

 

 

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