Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

Несколько доступных ингредиентов превратят обычную водку в оригинальный напиток с утонченным, слегка копченным вкусом и приятным сливовым ароматом с нотками цитруса. Наливка по этому рецепту получается сладкой, почти как ликёр, поэтому отлично подходит в качестве напитка на праздничный стол для прекрасной половины человечества. Готовится она легко и не требует особых способностей кулинара, а получается удивительно вкусной! Крепость наливки составляет 28-32 градусов.
Порций: 10
Время приготовления: 19 д. 30 м. (19 дней для настаивания, 30 минут для подготовки)
Ингредиенты (10 порций)
Вода — 100 мл
Водка — 1 л
Сок лимона — 0.5 шт.
Цедра лимона — 0.5 шт.
Чернослив — 150 г
Приготовление:
1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: чернослив, сахар, лимонную цедру, лимонный сок и алкоголь. В качестве алкогольной основы можно брать водку или самогон хорошей очистки.
Чернослив лучше брать не пересушенный, мягкий, мясистый и без косточек.
2. Чернослив хорошо промыть, залить тёплой водой и оставить на 10-15 минут.
Спустя время воду слить, чернослив слегка отжать.
3. Лимон тщательно помыть тёплой водой и насухо вытереть.
С помощью тёрки или специального ножа снять с половины лимона цедру.
С половины лимона выжать сок.
4. В стеклянную банку или другую ёмкость выложить чернослив, лимонную цедру, добавить сок половины лимона и 1 ст. ложку сахара.
5. Залить содержимое водкой, перемешать, герметично закрыть и поставить в тёмное место.
Время от времени встряхивать банку.
Достать через 5 дней.
6. Влить в кастрюлю 100 мл воды. Нагреть, не доводя до кипения.
Добавить 100 гр сахара и варить, пока сахар полностью не растворится и сироп не поменяет свой цвет.
7. Смешать подготовленный настой с сахарным сиропом и убрать в прохладное тёмное место ещё на 14 дней.
Время от времени встряхивать банку.
8. Спустя время процедить наливку через фильтр из ваты и марли и разлить в бутылки для хранения.
9. Подавать в охлаждённом виде.
Приятной дегустации!
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