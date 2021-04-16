Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

Несколько доступных ингредиентов превратят обычную водку в оригинальный напиток с утонченным, слегка копченным вкусом и приятным сливовым ароматом с нотками цитруса. Наливка по этому рецепту получается сладкой, почти как ликёр, поэтому отлично подходит в качестве напитка на праздничный стол для прекрасной половины человечества. Готовится она легко и не требует особых способностей кулинара, а получается удивительно вкусной! Крепость наливки составляет 28-32 градусов.

Порций: 10

Время приготовления: 19 д. 30 м. (19 дней для настаивания, 30 минут для подготовки)

Ингредиенты (10 порций)

Вода — 100 мл

Водка — 1 л

Сок лимона — 0.5 шт.

Цедра лимона — 0.5 шт.

Чернослив — 150 г



Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: чернослив, сахар, лимонную цедру, лимонный сок и алкоголь. В качестве алкогольной основы можно брать водку или самогон хорошей очистки.

Чернослив лучше брать не пересушенный, мягкий, мясистый и без косточек.

2. Чернослив хорошо промыть, залить тёплой водой и оставить на 10-15 минут.

Спустя время воду слить, чернослив слегка отжать.

3. Лимон тщательно помыть тёплой водой и насухо вытереть.

С помощью тёрки или специального ножа снять с половины лимона цедру.

С половины лимона выжать сок.

4. В стеклянную банку или другую ёмкость выложить чернослив, лимонную цедру, добавить сок половины лимона и 1 ст. ложку сахара.

5. Залить содержимое водкой, перемешать, герметично закрыть и поставить в тёмное место.

Время от времени встряхивать банку.

Достать через 5 дней.

6. Влить в кастрюлю 100 мл воды. Нагреть, не доводя до кипения.

Добавить 100 гр сахара и варить, пока сахар полностью не растворится и сироп не поменяет свой цвет.

7. Смешать подготовленный настой с сахарным сиропом и убрать в прохладное тёмное место ещё на 14 дней.

Время от времени встряхивать банку.

8. Спустя время процедить наливку через фильтр из ваты и марли и разлить в бутылки для хранения.

9. Подавать в охлаждённом виде.

Приятной дегустации!