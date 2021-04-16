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Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

Несколько доступных ингредиентов превратят обычную водку в оригинальный напиток с утонченным, слегка копченным вкусом и приятным сливовым ароматом с нотками цитруса. Наливка по этому рецепту получается сладкой, почти как ликёр, поэтому отлично подходит в качестве напитка на праздничный стол для прекрасной половины человечества. Готовится она легко и не требует особых способностей кулинара, а получается удивительно вкусной! Крепость наливки составляет 28-32 градусов.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

Порций: 10

Время приготовления: 19 д. 30 м. (19 дней для настаивания, 30 минут для подготовки)

Ингредиенты (10 порций)

Вода — 100 мл
Водка — 1 л
Сок лимона — 0.5 шт.
Цедра лимона — 0.5 шт.
Чернослив — 150 г

Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов: чернослив, сахар, лимонную цедру, лимонный сок и алкоголь. В качестве алкогольной основы можно брать водку или самогон хорошей очистки.
Чернослив лучше брать не пересушенный, мягкий, мясистый и без косточек.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

2. Чернослив хорошо промыть, залить тёплой водой и оставить на 10-15 минут.
Спустя время воду слить, чернослив слегка отжать.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

3. Лимон тщательно помыть тёплой водой и насухо вытереть.
С помощью тёрки или специального ножа снять с половины лимона цедру.
С половины лимона выжать сок.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

4. В стеклянную банку или другую ёмкость выложить чернослив, лимонную цедру, добавить сок половины лимона и 1 ст. ложку сахара.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

5. Залить содержимое водкой, перемешать, герметично закрыть и поставить в тёмное место.
Время от времени встряхивать банку.
Достать через 5 дней.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

6. Влить в кастрюлю 100 мл воды. Нагреть, не доводя до кипения.
Добавить 100 гр сахара и варить, пока сахар полностью не растворится и сироп не поменяет свой цвет.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

7. Смешать подготовленный настой с сахарным сиропом и убрать в прохладное тёмное место ещё на 14 дней.
Время от времени встряхивать банку.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

8. Спустя время процедить наливку через фильтр из ваты и марли и разлить в бутылки для хранения.

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

9. Подавать в охлаждённом виде.
Приятной дегустации!

Наливка из чернослива "как ликёр". Сама не ожидала, что получится!

 

 

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