Курица в лимонном маринаде

Думаете, курятина хороша с чем угодно, включая мандарины, киви и прочую ягоду-брюкву? Удачных соусов для курицы не так много, раз-два и обчелся!

О национальных кухнях мы знаем, что французская изысканна, итальянская божественна, английская скучна, а американской кухни нет — нельзя же считать таковой фаст-фуд! И что для американских классических рецептов характерно ни с чем не сравнимое простодушие, если не простоватость, поэтому расписывать «утонченный вкус», «изящество формы» и «тонкий аромат» никак не получается — не тот формат!

Да, кулинарная традиция Нового Света практична, блюда просты в приготовлении и лишены «наворотов». Но в этом и заключено обаяние традиции! Я рекомендую учиться готовить на несложных, понятных рецептах — они редко подводят, радуют результатом и помогают начинающему кулинару стать увереннее на пути к мастерству. Американские рецепты — удачный выбор.

К

урица в лимонном соусе, или «Лимонный цыпленок» ( «Lemon Chiken») — блюдо «деревенской» кухни Америки: редкая местная хозяйка не умеет готовить куриные ножки с травами под лимонным маринадом. Запеченная курятина получается такой соблазнительный, что, глядя на нее, начинаешь хищно нюхать воздух и недоумевать: «Какое еще здоровое питание, когда тут такое?

Между тем рецепт жирный, калорийный. Готовится не филе, а бедрышки, да и шкурку рекомендуется не снимать — на том основании, что вред куриной кожицы сильно преувеличен и холестерина в ней кот наплакал. К тому же, эту самую «лишнюю» жирность нейтрализуют лимонный сок и цедра.

Травы используются прованские — розмарин да тимьян, чеснока 2 зубчика, чтобы «запечатать» травяной аромат и сделать отчетливей, перец черный свежемолотый.

Так создается сбалансированный вкус блюда. Осталось попробовать и, если хочется, поэкспериментировать. Обмазать куриное мясо еще и дижонской горчицей. Или медом. Поменять розмарин на петрушку или базилик. Взять вместо черного перца паприку.

Время приготовления: 10 минут + 2 часа + 45 минут / Выход: 2-4 порции

Ингредиенты

куриные бедрышки 4 штуки

цедра лимона от 1-2 лимонов

свежевыжатый лимонный сок

чеснок 2 зубчика

тимьян свежий несколько веточек или сушеный 3-4 ч. л. ложки

розмарин свежий 1 веточка или 1 ч. л. сушеного

соль 1 ч. л.

перец черный свежемолотый ½ ч. л

растопленное сливочное масло 2 ст. л.

Как приготовить курицу в лимонном маринаде

Сделайте маринад. Для этого смешайте травы (поломанные свежие или сухие в порошке), пюре чеснока (зубчики пропустить через пресс), цедру лимона, лимонный сок, соль и перец.

Помытые и обсушенные бумажным полотенцем куриные бедрышки проколите в нескольких местах, чтобы мясо хорошенько промариновалось. Старайтесь делать проколы в глубоких местах.

Натрите мясо маринадом с двух сторон, затем миску, в которой лежит курица с соусом, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на час или два. Два часа предпочтительнее, куриные бедрышки получатся ароматнее.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Смажьте противень маслом и выложите в него промаринованные куриные бедра. Полейте сверху остатками маринада, но фрагменты свежей травы удалите — травы горят во время запекания. Сверху обмажьте мясо остатками масла при помощи кисточки (если осталось). Можно еще и свежего лимонного сока плеснуть.

Поставьте курицу запекаться на 40-45 минут — время зависит от величины бедра и особенностей духовки, возможно, у вас уйдет больше. В процессе раза два полейте бедрышки собственным соком, который образуется на дне противня. Этот классический прием приготовления запеченного мяса помогает в образовании красивой хрустящей корочки.

Перед тем как извлечь бедра из духовки, проверьте их на всякий случай на готовность, проткнув мясо ножом в толстом месте: если нож войдет легко и выйдет без сукровицы, курица готова.

Обмакните бедрышки бумажными салфетками и подавайте с ломтиками лимона. Гарнировать можно картофельным пюре или рисом.