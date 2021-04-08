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Блины на пшенной каше – 4 рецепта

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Кроме обычных блинов, существуют блины с припеком и разными начинками. Очень интересный и необычный вкус имеют блины на пшенной каше. Их можно приготовить с дрожжами и без них.

Блины на пшенной каше с дрожжами

Пушистые и очень ажурные блинчики оценят все, кто будет их пробовать.

Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Продукты:

  • молоко – 350 мл.;
  • мука (пшеничная) – 120 гр.;
  • сахар – 1,5 ст.л.;
  • пшено – 60 гр.;
  • масло – 50 мл.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • дрожжи – 1,5 ч.л.;
  • соль.

Изготовление:

  1. Пшено промойте, залейте парой стаканов кипятка, немножко подсолите и сварите кашу. Она должна получиться немного переваренной.
  2. В кастрюле или большой миске смешайте половину чашки теплой воды или молока, половину ложки сахара, дрожжи и пару ложек муки.
  3. Поставьте в теплое место минут на двадцать.
  4. Кашу переложите в миску, добавьте оставшийся сахар, муку и яйца.
  5. Взбивая массу блендером, постепенно влейте теплое молоко.
  6. Добавьте опару и хорошо взбейте тесто.
  7. Накройте крышкой или затяните пленкой и оставьте подходить на полчаса.
  8. Когда масса увеличится вдвое, перемешайте, добавьте подсолнечного масла и сразу жарьте блины.
  9. Горячие блинчики смазывайте мягким маслом и складывайте стопочкой на тарелку.

Горячие блинчики хороши со сметаной, домашним вареньем или соленой рыбкой.

Блины на пшенной каше без дрожжей

Очень вкусные тоненькие блинчики готовятся гораздо проще и быстрее.

Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Продукты:

  • молоко – 750 мл.;
  • мука – 180 гр.;
  • сахар – 2,5 ст.л.;
  • пшено – 60 гр.;
  • масло – 50 мл.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сода – 0,5 ч.л.;
  • соль.

Изготовление:

  1. Промойте пшено и поставьте на плиту сотейник с двумя чашками молока.
  2. Когда молоко закипит, всыпьте крупу и варите примерно полчаса.
  3. Готовую кашу немного остудите, измельчите блендером и добавьте соль, сахар и яйца.
  4. Продолжая перемешивать, добавьте муку и подогретое молоко.
  5. Добавьте соду, с капелькой сока лимона, дайте немного отдохнуть.
  6. Перед готовкой влейте немножко растительного масла, хорошо размешайте.
  7. Нагрейте сковородку и испеките тонкие блинчики.
  8. Каждый блин смазывайте маслом и складывайте стопочкой в тарелку.

Подавать такие тоненькие и аппетитные блинчики можно как со сладким соусом, так и с соленой рыбой или икрой.

Толстые блины на пшенной каше

Многие хозяйки готовят блины из дрожжевого теста толщиной около сантиметра.

Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Продукты:

  • молоко – 850 мл.;
  • вода –500 мл.;
  • мука (пшеничная) – 500 гр.;
  • манка – 150 гр.;
  • сахар – 1,5 ст.л.;
  • пшено – 60 гр.;
  • масло – 50 мл.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • дрожжи – 1,5 ч.л.;
  • соль, сода.

Изготовление:

  1. Промойте пшено, залейте водой и сварите вязкую кашу.
  2. В кастрюлю насыпьте манную крупу, залейте чашкой теплого молока.
  3. Перемешайте манку и добавьте чайную ложечку соли и яйца.
  4. В отдельной посуде смешайте дрожжи с сахаром и небольшим количеством теплого молока.
  5. Остывшую пшенную кашу переложите в кастрюлю к манке, размешайте.
  6. Продолжая перемешивать, добавьте подошедшие дрожжи и муку.
  7. Масса получится густой, но это не окончательная консистенция.
  8. Накройте и оставьте минут на сорок.
  9. Когда субстанция увеличится в размере вдвое, перемешайте её и влейте оставшееся теплое молоко.
  10. Добавьте в тесто масло и половинку чайной ложки соды с капелькой лимонного сока.
  11. Еще раз тщательно перемешайте тесто и начинайте выпекать толстенькие блины.
  12. Осторожно наливайте в центр горячей сковородки половник теста и выпекайте на среднем огне, чтобы блины прожарились.

Готовые блинчики смазывайте маслом и ешьте, пока не остыли с мёдом или джемом.

Блины на кефире с пшенной кашей

Оригинальный рецепт блинов с добавлением гречневой муки и простокваши или кефира.

Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Продукты:

  • молоко – 240 мл.;
  • кефир –100 мл.;
  • мука пшеничная – 120 гр.;
  • мука гречневая – 80 гр.;
  • сахар – 1,5 ст.л.;
  • пшено – 30 гр.;
  • масло – 50 мл.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сода – 1 ч.л.;
  • соль.

Изготовление:

  1. Промойте пшено и сварите кашу или используйте оставшуюся от вчерашнего завтрака.
  2. Слегка остывшую кашу смешайте с яйцами, молоком, кефиром, сахаром и солью.
  3. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте муку, добавьте соду с каплей лимонного сока и растительное масло.
  4. Дайте тесту постоять примерно четверть часа, а затем на хорошо разогретой сковородке выпекайте блинчики.
  5. Смазывайте готовые блины сливочным маслом.
  6. Количество сахара в тесте можно уменьшить или увеличить, если вы собираетесь подать блины на десерт со сладким соусом.
  7. Подавайте горячие блины к чаю, или как закуску с рыбой или икрой.

А можно и просто со сметаной, ведь вкус у этих блинчиков и так очень богатый.Попробуйте приготовить блины на основе пшенной каши на скорую руку, или с добавлением дрожжей, и все ваши гости будут просить рецепт этих потрясающих блинчиков. Приятного аппетита!

 

 

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выпечка
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