Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Кроме обычных блинов, существуют блины с припеком и разными начинками. Очень интересный и необычный вкус имеют блины на пшенной каше. Их можно приготовить с дрожжами и без них.
Блины на пшенной каше с дрожжами
Пушистые и очень ажурные блинчики оценят все, кто будет их пробовать.
Продукты:
- молоко – 350 мл.;
- мука (пшеничная) – 120 гр.;
- сахар – 1,5 ст.л.;
- пшено – 60 гр.;
- масло – 50 мл.;
- яйцо – 2 шт.;
- дрожжи – 1,5 ч.л.;
- соль.
Изготовление:
- Пшено промойте, залейте парой стаканов кипятка, немножко подсолите и сварите кашу. Она должна получиться немного переваренной.
- В кастрюле или большой миске смешайте половину чашки теплой воды или молока, половину ложки сахара, дрожжи и пару ложек муки.
- Поставьте в теплое место минут на двадцать.
- Кашу переложите в миску, добавьте оставшийся сахар, муку и яйца.
- Взбивая массу блендером, постепенно влейте теплое молоко.
- Добавьте опару и хорошо взбейте тесто.
- Накройте крышкой или затяните пленкой и оставьте подходить на полчаса.
- Когда масса увеличится вдвое, перемешайте, добавьте подсолнечного масла и сразу жарьте блины.
- Горячие блинчики смазывайте мягким маслом и складывайте стопочкой на тарелку.
Горячие блинчики хороши со сметаной, домашним вареньем или соленой рыбкой.
Блины на пшенной каше без дрожжей
Очень вкусные тоненькие блинчики готовятся гораздо проще и быстрее.
Продукты:
- молоко – 750 мл.;
- мука – 180 гр.;
- сахар – 2,5 ст.л.;
- пшено – 60 гр.;
- масло – 50 мл.;
- яйцо – 2 шт.;
- сода – 0,5 ч.л.;
- соль.
Изготовление:
- Промойте пшено и поставьте на плиту сотейник с двумя чашками молока.
- Когда молоко закипит, всыпьте крупу и варите примерно полчаса.
- Готовую кашу немного остудите, измельчите блендером и добавьте соль, сахар и яйца.
- Продолжая перемешивать, добавьте муку и подогретое молоко.
- Добавьте соду, с капелькой сока лимона, дайте немного отдохнуть.
- Перед готовкой влейте немножко растительного масла, хорошо размешайте.
- Нагрейте сковородку и испеките тонкие блинчики.
- Каждый блин смазывайте маслом и складывайте стопочкой в тарелку.
Подавать такие тоненькие и аппетитные блинчики можно как со сладким соусом, так и с соленой рыбой или икрой.
Толстые блины на пшенной каше
Многие хозяйки готовят блины из дрожжевого теста толщиной около сантиметра.
Продукты:
- молоко – 850 мл.;
- вода –500 мл.;
- мука (пшеничная) – 500 гр.;
- манка – 150 гр.;
- сахар – 1,5 ст.л.;
- пшено – 60 гр.;
- масло – 50 мл.;
- яйцо – 2 шт.;
- дрожжи – 1,5 ч.л.;
- соль, сода.
Изготовление:
- Промойте пшено, залейте водой и сварите вязкую кашу.
- В кастрюлю насыпьте манную крупу, залейте чашкой теплого молока.
- Перемешайте манку и добавьте чайную ложечку соли и яйца.
- В отдельной посуде смешайте дрожжи с сахаром и небольшим количеством теплого молока.
- Остывшую пшенную кашу переложите в кастрюлю к манке, размешайте.
- Продолжая перемешивать, добавьте подошедшие дрожжи и муку.
- Масса получится густой, но это не окончательная консистенция.
- Накройте и оставьте минут на сорок.
- Когда субстанция увеличится в размере вдвое, перемешайте её и влейте оставшееся теплое молоко.
- Добавьте в тесто масло и половинку чайной ложки соды с капелькой лимонного сока.
- Еще раз тщательно перемешайте тесто и начинайте выпекать толстенькие блины.
- Осторожно наливайте в центр горячей сковородки половник теста и выпекайте на среднем огне, чтобы блины прожарились.
Готовые блинчики смазывайте маслом и ешьте, пока не остыли с мёдом или джемом.
Блины на кефире с пшенной кашей
Оригинальный рецепт блинов с добавлением гречневой муки и простокваши или кефира.
Продукты:
- молоко – 240 мл.;
- кефир –100 мл.;
- мука пшеничная – 120 гр.;
- мука гречневая – 80 гр.;
- сахар – 1,5 ст.л.;
- пшено – 30 гр.;
- масло – 50 мл.;
- яйцо – 2 шт.;
- сода – 1 ч.л.;
- соль.
Изготовление:
- Промойте пшено и сварите кашу или используйте оставшуюся от вчерашнего завтрака.
- Слегка остывшую кашу смешайте с яйцами, молоком, кефиром, сахаром и солью.
- Продолжая взбивать, постепенно всыпайте муку, добавьте соду с каплей лимонного сока и растительное масло.
- Дайте тесту постоять примерно четверть часа, а затем на хорошо разогретой сковородке выпекайте блинчики.
- Смазывайте готовые блины сливочным маслом.
- Количество сахара в тесте можно уменьшить или увеличить, если вы собираетесь подать блины на десерт со сладким соусом.
- Подавайте горячие блины к чаю, или как закуску с рыбой или икрой.
А можно и просто со сметаной, ведь вкус у этих блинчиков и так очень богатый.Попробуйте приготовить блины на основе пшенной каши на скорую руку, или с добавлением дрожжей, и все ваши гости будут просить рецепт этих потрясающих блинчиков. Приятного аппетита!
Свежие комментарии