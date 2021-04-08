Блины на пшенной каше – 4 рецепта

Кроме обычных блинов, существуют блины с припеком и разными начинками. Очень интересный и необычный вкус имеют блины на пшенной каше. Их можно приготовить с дрожжами и без них.

Блины на пшенной каше с дрожжами

Пушистые и очень ажурные блинчики оценят все, кто будет их пробовать.

Продукты:

молоко – 350 мл.;

мука (пшеничная) – 120 гр.;

сахар – 1,5 ст.л.;

пшено – 60 гр.;

масло – 50 мл.;

яйцо – 2 шт.;

дрожжи – 1,5 ч.л.;

соль.

Изготовление:

Пшено промойте, залейте парой стаканов кипятка, немножко подсолите и сварите кашу. Она должна получиться немного переваренной. В кастрюле или большой миске смешайте половину чашки теплой воды или молока, половину ложки сахара, дрожжи и пару ложек муки. Поставьте в теплое место минут на двадцать. Кашу переложите в миску, добавьте оставшийся сахар, муку и яйца. Взбивая массу блендером, постепенно влейте теплое молоко. Добавьте опару и хорошо взбейте тесто. Накройте крышкой или затяните пленкой и оставьте подходить на полчаса. Когда масса увеличится вдвое, перемешайте, добавьте подсолнечного масла и сразу жарьте блины. Горячие блинчики смазывайте мягким маслом и складывайте стопочкой на тарелку.

Горячие блинчики хороши со сметаной, домашним вареньем или соленой рыбкой.

Блины на пшенной каше без дрожжей

Очень вкусные тоненькие блинчики готовятся гораздо проще и быстрее.

Продукты:

молоко – 750 мл.;

мука – 180 гр.;

сахар – 2,5 ст.л.;

пшено – 60 гр.;

масло – 50 мл.;

яйцо – 2 шт.;

сода – 0,5 ч.л.;

соль.

Изготовление:

Промойте пшено и поставьте на плиту сотейник с двумя чашками молока. Когда молоко закипит, всыпьте крупу и варите примерно полчаса. Готовую кашу немного остудите, измельчите блендером и добавьте соль, сахар и яйца. Продолжая перемешивать, добавьте муку и подогретое молоко. Добавьте соду, с капелькой сока лимона, дайте немного отдохнуть. Перед готовкой влейте немножко растительного масла, хорошо размешайте. Нагрейте сковородку и испеките тонкие блинчики. Каждый блин смазывайте маслом и складывайте стопочкой в тарелку.

Подавать такие тоненькие и аппетитные блинчики можно как со сладким соусом, так и с соленой рыбой или икрой.

Толстые блины на пшенной каше

Многие хозяйки готовят блины из дрожжевого теста толщиной около сантиметра.

Продукты:

молоко – 850 мл.;

вода –500 мл.;

мука (пшеничная) – 500 гр.;

манка – 150 гр.;

сахар – 1,5 ст.л.;

пшено – 60 гр.;

масло – 50 мл.;

яйцо – 2 шт.;

дрожжи – 1,5 ч.л.;

соль, сода.

Изготовление:

Промойте пшено, залейте водой и сварите вязкую кашу. В кастрюлю насыпьте манную крупу, залейте чашкой теплого молока. Перемешайте манку и добавьте чайную ложечку соли и яйца. В отдельной посуде смешайте дрожжи с сахаром и небольшим количеством теплого молока. Остывшую пшенную кашу переложите в кастрюлю к манке, размешайте. Продолжая перемешивать, добавьте подошедшие дрожжи и муку. Масса получится густой, но это не окончательная консистенция. Накройте и оставьте минут на сорок. Когда субстанция увеличится в размере вдвое, перемешайте её и влейте оставшееся теплое молоко. Добавьте в тесто масло и половинку чайной ложки соды с капелькой лимонного сока. Еще раз тщательно перемешайте тесто и начинайте выпекать толстенькие блины. Осторожно наливайте в центр горячей сковородки половник теста и выпекайте на среднем огне, чтобы блины прожарились.

Готовые блинчики смазывайте маслом и ешьте, пока не остыли с мёдом или джемом.

Блины на кефире с пшенной кашей

Оригинальный рецепт блинов с добавлением гречневой муки и простокваши или кефира.

Продукты:

молоко – 240 мл.;

кефир –100 мл.;

мука пшеничная – 120 гр.;

мука гречневая – 80 гр.;

сахар – 1,5 ст.л.;

пшено – 30 гр.;

масло – 50 мл.;

яйцо – 2 шт.;

сода – 1 ч.л.;

соль.

Изготовление:

Промойте пшено и сварите кашу или используйте оставшуюся от вчерашнего завтрака. Слегка остывшую кашу смешайте с яйцами, молоком, кефиром, сахаром и солью. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте муку, добавьте соду с каплей лимонного сока и растительное масло. Дайте тесту постоять примерно четверть часа, а затем на хорошо разогретой сковородке выпекайте блинчики. Смазывайте готовые блины сливочным маслом. Количество сахара в тесте можно уменьшить или увеличить, если вы собираетесь подать блины на десерт со сладким соусом. Подавайте горячие блины к чаю, или как закуску с рыбой или икрой.

А можно и просто со сметаной, ведь вкус у этих блинчиков и так очень богатый.Попробуйте приготовить блины на основе пшенной каши на скорую руку, или с добавлением дрожжей, и все ваши гости будут просить рецепт этих потрясающих блинчиков. Приятного аппетита!