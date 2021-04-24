Торт «Монастырская изба» - красивый, очень вкусный десерт с простыми рецептами

Торт «Монастырская изба» впечатляет сразу. Сделанный в форме деревянного сруба, с освежающей вишневой начинкой и легким сметанным кремом, он и выглядит эффектно, и необыкновенно вкусен. Особенно приятно, что оставляя изделию его необычную форму, можно менять составляющие рецепта и делать выпечку еще оригинальней и интересней.
Как приготовить торт «Монастырская изба»?
Домашний торт «Монастырская изба» разнообразен вариантами. Начиная от классического - с «бревнышками» на сметанном тесте, начиненных вишней и переслоенных сметанным кремом и заканчивая «бревнышками» из блинов и изделием без выпечки. При этом, вишню можно заменить малиной или черносливом, а крем сделать заварным или из сгущенки.
- Классический торт «Монастырская изба» складывается из трубочек. Чтобы торт получился ровным, полоски теста должны быть шириной 5 см и длиной в 25 см.
- Классический крем для торта «Монастырская изба» делается из взбитой с сахаром сметаны. Чтобы крем получился густым, сметану лучше отцедить.
Рецепт торта «Монастырская изба» с вишней
Оригинальный торт «Монастырская изба» с вишней делается из обычных продуктов. Мука, масло, сахар, сметана и вишня - главные составляющие изделия. Сам процесс также прост: тесто замешивают, охлаждают, нарезают полосками, начиняют вишней, выпекают и собирают «избушку», промазывая «бревенчатые» слои кремом.
Ингредиенты:
- мука - 450 г;
- масло - 250 г;
- сахар - 450 г;
- сметана - 900 г;
- разрыхлитель - 5 г;
- вишня - 900 г.
Приготовление
- Соедините 200 г сметаны с маслом и разрыхлителем.
- Добавьте 200 г сахара и муку.
- Охлаждайте тесто 30 минут.
- Разделите на 15 полосок. Начините вишней.
- Выпекайте при 200 градусах 20 минут.
- Взбейте 700 г сметаны с 250 г сахара.
- Уложите трубочки слоями, начиная с 5 штук, уменьшая каждый ряд на одну единицу.
- Смажьте сметанным кремом.
- Охлаждайте торт классический «Монастырская изба» 4 часа.
Торт «Монастырская изба» со сметанным кремом
Торт «Монастырская изба» со сметанно-масляным кремом - один из вариантов классического рецепта. Единственное отличие - крем. Он готовится с добавлением масла, которое не только меняет консистенцию крема, делая его более устойчивым и пышным, но и замедляет пропитывание торта. Торт должен настаиваться в холодильнике не менее 10 часов.
Ингредиенты:
- масло - 500 г;
- мука - 625 г;
- ванильный сахар - 10 г;
- сахарная пудра - 200 г;
- сметана - 850 г;
- лимонный сок - 40 мл;
- вишня - 1 кг.
Приготовление
- Разотрите 200 г масла с 250 г сметаны, мукой и ванильным сахаром. Охладите тесто.
- Нарежьте на 11 полосок, начините вишней и выпекайте при 180 градусах 10 минут.
- Взбейте 600 г сметаны с пудрой, маслом и соком лимона.
- Соберите торт «Монастырская изба», промазывая трубочки кремом.
Торт «Монастырская изба» с заварным кремом
Торт «Монастырская изба» - рецепт на все случаи жизни. Он спасет даже хозяек, которые срочно ожидают гостей и не имеют времени на пропитывание выпечки. Здесь, на выручку придет заварной крем. Он не даст такой контрастности, как сметанный, зато добавит тесту молочного вкуса и быстро его размягчит. В результате, торт можно подать через 2 часа.
Ингредиенты:
- мука - 900 г;
- яйца - 5 шт.;
- сметана - 100 г;
- гашеная сода - 1 ч. ложка;
- сахар - 500 г;
- молоко - 1 л;
- маргарин - 300 г;
- масло - 100 г;
- вишня - 400 г.
Приготовление
- Перемешайте 875 г муки, 250 г сахара, маргарин, соду и 100 г сметаны.
- Испеките 15 трубочек с вишней.
- Перемешайте 60 г муки с 250 г сахара, 3 яйцами и молоком.
- Варите крем 10 минут. Остудите и взбейте со 100 г масла.
- Соберите торт «Монастырская изба», смазывая слои кремом.
Торт «Монастырская изба» со сгущенкой
Рецепт торта «Монастырская изба» со сгущенкой удается всегда. В этом заслуга крема. Взбитый из вареной сгущенки и масла всего за 10 минут, он обладает устойчивостью, не тает даже при комнатной температуре и способен скрыть любые недочеты выпечки. В отличие от обычной сгущенки, не сладкий, имеет приятный аромат и карамельный вкус.
Ингредиенты:
- мука - 500 г;
- маргарин - 200 г;
- сметана - 250 мл;
- вишня - 650 г;
- масло - 200 г;
- вареная сгущенка - 380 г.
Приготовление
- Из муки, маргарина и сметаны замесите тесто.
- Испеките 15 трубочек с вишней.
- Взбейте масло, добавьте сгущенку и взбивайте еще 10 минут.
- Соберите торт, промазывая слои кремом.
Торт «Монастырская изба» из блинов
Блинный торт «Монастырская изба» - альтернативный вариант, исключающий работу с песочным тестом, но требующий умения в выпекании блинов. Их можно приготовить на кефире, сыворотке или молоке. Каждый из этих вариантов будет прекрасно сочетаться с вишней. Крем лучше сделать из жирных сливок, тогда блины не раскиснут и быстро пропитаются.
Ингредиенты:
- молоко - 700 мл;
- сахар - 30 г;
- яйцо - 3 шт.;
- мука - 270 г;
- вишня - 500 г;
- масло - 40 мл;
- сахарная пудра - 50 г;
- сливки 33% - 300 мл.
Приготовление
- Взбейте яйца, сахар, муку и молоко.
- Испеките 21 блинчик. Начините вишней и сверните в рулетики.
- Взбейте сливки с сахарной пудрой.
- Уложите блины слоями, начиная с 6 штук. Промажьте кремом.
- Охлаждайте торт блинный «Монастырская вишня» 2 часа.
Торт «Монастырская изба» из слоеного теста
Торт «Монастырская изба» с замороженной вишней можно печь в любое время года, приобретя упаковку с ягодами, а заодно и со слоеным тестом в магазине. В этом случае весь процесс займет окола часа, без учета времени на размораживание и отцеживания сока с ягод. Последнее нужно сделать обязательно, иначе нежное слоеное тесто размокнет еще при выпекании.
Ингредиенты:
- слоеное тесто - 500 г;
- замороженная вишня - 400 г;
- сахар - 350 г;
- сметана - 500 г.
Приготовление
- Замороженную вишню разморозьте, пересыпьте 150 г сахара и оставьте на час. Слейте сок.
- Начините вишней 15 полосок теста. Выпекайте 20 минут при 180 градусах.
- Взбейте сметану с 200 г сахара.
- Соберите торт из трубочек и сметанного крема.
Торт «Монастырская изба» без выпечки
Сметанный торт с вишней «Монастырская изба» не перестает удивлять вариативностью, касающейся не только компонентов, но и комфортного приготовления. Можно не стоять возле плиты, а сделать торт из покупных песочных трубочек с начинкой из вишни, которые нужно только размягчить в молоке и собрать изделие, переслоив «бревнышки» кремом.
Ингредиенты:
- трубочки с вишней - 350 г;
- молоко - 200 мл;
- сметана - 500 г;
- сахар - 200 г.
Приготовление
- Замочите трубочки в теплом молоке на 5 минут.
- Взбейте сметану с сахаром и соберите торт.
Торт «Монастырская изба» с черносливом и орехами
Торт «Монастырская изба» с черносливом - оригинальная версия лакомства. По легенде, чернослив символизировал монахов, поселенных в избушке. Как бы там ни было, а чернослив, обладая приятной кислинкой и легким копченым вкусом, придает изделию пикантности, а если, добавить к нему орехи, то начинка приобретет маслянистость и хрусткость.
Ингредиенты:
- слоеное тесто - 500 г;
- орехи - 150 г;
- чернослив - 150 г;
- сметана - 500 г;
- сахар - 300 г.
Приготовление
- Замочите чернослив в теплой воде на 20 минут.
- Орехи измельчите и перемешайте со 100 г сахара.
- Добавьте кусочки чернослива.
- Начините массой 15 трубочек из теста.
- Испеките и соберите торт.
Торт монастырская изба с малиной
Испечь торт «Монастырская изба» можно не только с вишней, но даже с «капризной» малиной - ягодой, которая дает много сока и портит тесто. Чтобы этого избежать, нужно пересыпать ягоду сахаром и крахмалом. С сахаром не переусердствовать - он усиливает выделение соков. Лучше увеличить его количество в тесте или креме, а для начинки взять всего 50 г.
Ингредиенты:
- малина свежая - 500 г;
- сахар - 50 г;
- крахмал - 25 г;
- слоеное тесто - 500 г;
- сметанный крем - 500 г.
Приготовление
- Перемешайте малину с 50 г сахара и крахмалом.
- Начините ягодами полоски слоеного теста. Испеките трубочки.
- Соберите торт.
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