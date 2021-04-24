Торт «Монастырская изба» - красивый, очень вкусный десерт с простыми рецептами

Торт «Монастырская изба» впечатляет сразу. Сделанный в форме деревянного сруба, с освежающей вишневой начинкой и легким сметанным кремом, он и выглядит эффектно, и необыкновенно вкусен. Особенно приятно, что оставляя изделию его необычную форму, можно менять составляющие рецепта и делать выпечку еще оригинальней и интересней.

Как приготовить торт «Монастырская изба»?

Домашний торт «Монастырская изба» разнообразен вариантами. Начиная от классического - с «бревнышками» на сметанном тесте, начиненных вишней и переслоенных сметанным кремом и заканчивая «бревнышками» из блинов и изделием без выпечки. При этом, вишню можно заменить малиной или черносливом, а крем сделать заварным или из сгущенки.

Классический торт «Монастырская изба» складывается из трубочек. Чтобы торт получился ровным, полоски теста должны быть шириной 5 см и длиной в 25 см. Классический крем для торта «Монастырская изба» делается из взбитой с сахаром сметаны. Чтобы крем получился густым, сметану лучше отцедить.

Рецепт торта «Монастырская изба» с вишней

Оригинальный торт «Монастырская изба» с вишней делается из обычных продуктов. Мука, масло, сахар, сметана и вишня - главные составляющие изделия. Сам процесс также прост: тесто замешивают, охлаждают, нарезают полосками, начиняют вишней, выпекают и собирают «избушку», промазывая «бревенчатые» слои кремом.

Ингредиенты:

мука - 450 г;

масло - 250 г;

сахар - 450 г;

сметана - 900 г;

разрыхлитель - 5 г;

вишня - 900 г.

Приготовление

Соедините 200 г сметаны с маслом и разрыхлителем. Добавьте 200 г сахара и муку. Охлаждайте тесто 30 минут. Разделите на 15 полосок. Начините вишней. Выпекайте при 200 градусах 20 минут. Взбейте 700 г сметаны с 250 г сахара. Уложите трубочки слоями, начиная с 5 штук, уменьшая каждый ряд на одну единицу. Смажьте сметанным кремом. Охлаждайте торт классический «Монастырская изба» 4 часа.

Торт «Монастырская изба» со сметанным кремом

Торт «Монастырская изба» со сметанно-масляным кремом - один из вариантов классического рецепта. Единственное отличие - крем. Он готовится с добавлением масла, которое не только меняет консистенцию крема, делая его более устойчивым и пышным, но и замедляет пропитывание торта. Торт должен настаиваться в холодильнике не менее 10 часов.

Ингредиенты:

масло - 500 г;

мука - 625 г;

ванильный сахар - 10 г;

сахарная пудра - 200 г;

сметана - 850 г;

лимонный сок - 40 мл;

вишня - 1 кг.

Приготовление

Разотрите 200 г масла с 250 г сметаны, мукой и ванильным сахаром. Охладите тесто. Нарежьте на 11 полосок, начините вишней и выпекайте при 180 градусах 10 минут. Взбейте 600 г сметаны с пудрой, маслом и соком лимона. Соберите торт «Монастырская изба», промазывая трубочки кремом.

Торт «Монастырская изба» с заварным кремом

Торт «Монастырская изба» - рецепт на все случаи жизни. Он спасет даже хозяек, которые срочно ожидают гостей и не имеют времени на пропитывание выпечки. Здесь, на выручку придет заварной крем. Он не даст такой контрастности, как сметанный, зато добавит тесту молочного вкуса и быстро его размягчит. В результате, торт можно подать через 2 часа.

Ингредиенты:

мука - 900 г;

яйца - 5 шт.;

сметана - 100 г;

гашеная сода - 1 ч. ложка;

сахар - 500 г;

молоко - 1 л;

маргарин - 300 г;

масло - 100 г;

вишня - 400 г.

Приготовление

Перемешайте 875 г муки, 250 г сахара, маргарин, соду и 100 г сметаны. Испеките 15 трубочек с вишней. Перемешайте 60 г муки с 250 г сахара, 3 яйцами и молоком. Варите крем 10 минут. Остудите и взбейте со 100 г масла. Соберите торт «Монастырская изба», смазывая слои кремом.

Торт «Монастырская изба» со сгущенкой

Рецепт торта «Монастырская изба» со сгущенкой удается всегда. В этом заслуга крема. Взбитый из вареной сгущенки и масла всего за 10 минут, он обладает устойчивостью, не тает даже при комнатной температуре и способен скрыть любые недочеты выпечки. В отличие от обычной сгущенки, не сладкий, имеет приятный аромат и карамельный вкус.

Ингредиенты:

мука - 500 г;

маргарин - 200 г;

сметана - 250 мл;

вишня - 650 г;

масло - 200 г;

вареная сгущенка - 380 г.

Приготовление

Из муки, маргарина и сметаны замесите тесто. Испеките 15 трубочек с вишней. Взбейте масло, добавьте сгущенку и взбивайте еще 10 минут. Соберите торт, промазывая слои кремом.

Торт «Монастырская изба» из блинов

Блинный торт «Монастырская изба» - альтернативный вариант, исключающий работу с песочным тестом, но требующий умения в выпекании блинов. Их можно приготовить на кефире, сыворотке или молоке. Каждый из этих вариантов будет прекрасно сочетаться с вишней. Крем лучше сделать из жирных сливок, тогда блины не раскиснут и быстро пропитаются.

Ингредиенты:

молоко - 700 мл;

сахар - 30 г;

яйцо - 3 шт.;

мука - 270 г;

вишня - 500 г;

масло - 40 мл;

сахарная пудра - 50 г;

сливки 33% - 300 мл.

Приготовление

Взбейте яйца, сахар, муку и молоко. Испеките 21 блинчик. Начините вишней и сверните в рулетики. Взбейте сливки с сахарной пудрой. Уложите блины слоями, начиная с 6 штук. Промажьте кремом. Охлаждайте торт блинный «Монастырская вишня» 2 часа.

Торт «Монастырская изба» из слоеного теста

Торт «Монастырская изба» с замороженной вишней можно печь в любое время года, приобретя упаковку с ягодами, а заодно и со слоеным тестом в магазине. В этом случае весь процесс займет окола часа, без учета времени на размораживание и отцеживания сока с ягод. Последнее нужно сделать обязательно, иначе нежное слоеное тесто размокнет еще при выпекании.

Ингредиенты:

слоеное тесто - 500 г;

замороженная вишня - 400 г;

сахар - 350 г;

сметана - 500 г.

Приготовление

Замороженную вишню разморозьте, пересыпьте 150 г сахара и оставьте на час. Слейте сок. Начините вишней 15 полосок теста. Выпекайте 20 минут при 180 градусах. Взбейте сметану с 200 г сахара. Соберите торт из трубочек и сметанного крема.

Торт «Монастырская изба» без выпечки

Сметанный торт с вишней «Монастырская изба» не перестает удивлять вариативностью, касающейся не только компонентов, но и комфортного приготовления. Можно не стоять возле плиты, а сделать торт из покупных песочных трубочек с начинкой из вишни, которые нужно только размягчить в молоке и собрать изделие, переслоив «бревнышки» кремом.

Ингредиенты:

трубочки с вишней - 350 г;

молоко - 200 мл;

сметана - 500 г;

сахар - 200 г.

Приготовление

Замочите трубочки в теплом молоке на 5 минут. Взбейте сметану с сахаром и соберите торт.

Торт «Монастырская изба» с черносливом и орехами

Торт «Монастырская изба» с черносливом - оригинальная версия лакомства. По легенде, чернослив символизировал монахов, поселенных в избушке. Как бы там ни было, а чернослив, обладая приятной кислинкой и легким копченым вкусом, придает изделию пикантности, а если, добавить к нему орехи, то начинка приобретет маслянистость и хрусткость.

Ингредиенты:

слоеное тесто - 500 г;

орехи - 150 г;

чернослив - 150 г;

сметана - 500 г;

сахар - 300 г.

Приготовление

Замочите чернослив в теплой воде на 20 минут. Орехи измельчите и перемешайте со 100 г сахара. Добавьте кусочки чернослива. Начините массой 15 трубочек из теста. Испеките и соберите торт.

Торт монастырская изба с малиной

Испечь торт «Монастырская изба» можно не только с вишней, но даже с «капризной» малиной - ягодой, которая дает много сока и портит тесто. Чтобы этого избежать, нужно пересыпать ягоду сахаром и крахмалом. С сахаром не переусердствовать - он усиливает выделение соков. Лучше увеличить его количество в тесте или креме, а для начинки взять всего 50 г.

Ингредиенты:

малина свежая - 500 г;

сахар - 50 г;

крахмал - 25 г;

слоеное тесто - 500 г;

сметанный крем - 500 г.

Приготовление