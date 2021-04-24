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Торт «Монастырская изба» - красивый, очень вкусный десерт с простыми рецептами

Торт «Монастырская изба» - красивый, очень вкусный десерт с простыми рецептами

Торт «Монастырская изба» впечатляет сразу. Сделанный в форме деревянного сруба, с освежающей вишневой начинкой и легким сметанным кремом, он и выглядит эффектно, и необыкновенно вкусен. Особенно приятно, что оставляя изделию его необычную форму, можно менять составляющие рецепта и делать выпечку еще оригинальней и интересней.

Как приготовить торт «Монастырская изба»?

Домашний торт «Монастырская изба» разнообразен вариантами. Начиная от классического - с «бревнышками» на сметанном тесте, начиненных вишней и переслоенных сметанным кремом и заканчивая «бревнышками» из блинов и изделием без выпечки. При этом, вишню можно заменить малиной или черносливом, а крем сделать заварным или из сгущенки.

  1. Классический торт «Монастырская изба» складывается из трубочек. Чтобы торт получился ровным, полоски теста должны быть шириной 5 см и длиной в 25 см.
  2. Классический крем для торта «Монастырская изба» делается из взбитой с сахаром сметаны. Чтобы крем получился густым, сметану лучше отцедить.

Рецепт торта «Монастырская изба» с вишней

Рецепт торта «Монастырская изба» с вишней

Оригинальный торт «Монастырская изба» с вишней делается из обычных продуктов. Мука, масло, сахар, сметана и вишня - главные составляющие изделия. Сам процесс также прост: тесто замешивают, охлаждают, нарезают полосками, начиняют вишней, выпекают и собирают «избушку», промазывая «бревенчатые» слои кремом.

Ингредиенты:

  • мука - 450 г;
  • масло - 250 г;
  • сахар - 450 г;
  • сметана - 900 г;
  • разрыхлитель - 5 г;
  • вишня - 900 г.

Приготовление

  1. Соедините 200 г сметаны с маслом и разрыхлителем.
  2. Добавьте 200 г сахара и муку.
  3. Охлаждайте тесто 30 минут.
  4. Разделите на 15 полосок. Начините вишней.
  5. Выпекайте при 200 градусах 20 минут.
  6. Взбейте 700 г сметаны с 250 г сахара.
  7. Уложите трубочки слоями, начиная с 5 штук, уменьшая каждый ряд на одну единицу.
  8. Смажьте сметанным кремом.
  9. Охлаждайте торт классический «Монастырская изба» 4 часа.

Торт «Монастырская изба» со сметанным кремом

Торт «Монастырская изба»

Торт «Монастырская изба» со сметанно-масляным кремом - один из вариантов классического рецепта. Единственное отличие - крем. Он готовится с добавлением масла, которое не только меняет консистенцию крема, делая его более устойчивым и пышным, но и замедляет пропитывание торта. Торт должен настаиваться в холодильнике не менее 10 часов.

Ингредиенты:

  • масло - 500 г;
  • мука - 625 г;
  • ванильный сахар - 10 г;
  • сахарная пудра - 200 г;
  • сметана - 850 г;
  • лимонный сок - 40 мл;
  • вишня - 1 кг.

Приготовление

  1. Разотрите 200 г масла с 250 г сметаны, мукой и ванильным сахаром. Охладите тесто.
  2. Нарежьте на 11 полосок, начините вишней и выпекайте при 180 градусах 10 минут.
  3. Взбейте 600 г сметаны с пудрой, маслом и соком лимона.
  4. Соберите торт «Монастырская изба», промазывая трубочки кремом.

Торт «Монастырская изба» с заварным кремом

Торт «Монастырская изба»

Торт «Монастырская изба» - рецепт на все случаи жизни. Он спасет даже хозяек, которые срочно ожидают гостей и не имеют времени на пропитывание выпечки. Здесь, на выручку придет заварной крем. Он не даст такой контрастности, как сметанный, зато добавит тесту молочного вкуса и быстро его размягчит. В результате, торт можно подать через 2 часа.

Ингредиенты:

  • мука - 900 г;
  • яйца - 5 шт.;
  • сметана - 100 г;
  • гашеная сода - 1 ч. ложка;
  • сахар - 500 г;
  • молоко - 1 л;
  • маргарин - 300 г;
  • масло - 100 г;
  • вишня - 400 г.

Приготовление

  1. Перемешайте 875 г муки, 250 г сахара, маргарин, соду и 100 г сметаны.
  2. Испеките 15 трубочек с вишней.
  3. Перемешайте 60 г муки с 250 г сахара, 3 яйцами и молоком.
  4. Варите крем 10 минут. Остудите и взбейте со 100 г масла.
  5. Соберите торт «Монастырская изба», смазывая слои кремом.

Торт «Монастырская изба» со сгущенкой

Торт «Монастырская изба»

Рецепт торта «Монастырская изба» со сгущенкой удается всегда. В этом заслуга крема. Взбитый из вареной сгущенки и масла всего за 10 минут, он обладает устойчивостью, не тает даже при комнатной температуре и способен скрыть любые недочеты выпечки. В отличие от обычной сгущенки, не сладкий, имеет приятный аромат и карамельный вкус.

Ингредиенты:

  • мука - 500 г;
  • маргарин - 200 г;
  • сметана - 250 мл;
  • вишня - 650 г;
  • масло - 200 г;
  • вареная сгущенка - 380 г.

Приготовление

  1. Из муки, маргарина и сметаны замесите тесто.
  2. Испеките 15 трубочек с вишней.
  3. Взбейте масло, добавьте сгущенку и взбивайте еще 10 минут.
  4. Соберите торт, промазывая слои кремом.

Торт «Монастырская изба» из блинов

Торт «Монастырская изба»

Блинный торт «Монастырская изба» - альтернативный вариант, исключающий работу с песочным тестом, но требующий умения в выпекании блинов. Их можно приготовить на кефире, сыворотке или молоке. Каждый из этих вариантов будет прекрасно сочетаться с вишней. Крем лучше сделать из жирных сливок, тогда блины не раскиснут и быстро пропитаются.

Ингредиенты:

  • молоко - 700 мл;
  • сахар - 30 г;
  • яйцо - 3 шт.;
  • мука - 270 г;
  • вишня - 500 г;
  • масло - 40 мл;
  • сахарная пудра - 50 г;
  • сливки 33% - 300 мл.

Приготовление

  1. Взбейте яйца, сахар, муку и молоко.
  2. Испеките 21 блинчик. Начините вишней и сверните в рулетики.
  3. Взбейте сливки с сахарной пудрой.
  4. Уложите блины слоями, начиная с 6 штук. Промажьте кремом.
  5. Охлаждайте торт блинный «Монастырская вишня» 2 часа.

Торт «Монастырская изба» из слоеного теста

Торт «Монастырская изба»

Торт «Монастырская изба» с замороженной вишней можно печь в любое время года, приобретя упаковку с ягодами, а заодно и со слоеным тестом в магазине. В этом случае весь процесс займет окола часа, без учета времени на размораживание и отцеживания сока с ягод. Последнее нужно сделать обязательно, иначе нежное слоеное тесто размокнет еще при выпекании.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто - 500 г;
  • замороженная вишня - 400 г;
  • сахар - 350 г;
  • сметана - 500 г.

Приготовление

  1. Замороженную вишню разморозьте, пересыпьте 150 г сахара и оставьте на час. Слейте сок.
  2. Начините вишней 15 полосок теста. Выпекайте 20 минут при 180 градусах.
  3. Взбейте сметану с 200 г сахара.
  4. Соберите торт из трубочек и сметанного крема.

Торт «Монастырская изба» без выпечки

Торт «Монастырская изба»

Сметанный торт с вишней «Монастырская изба» не перестает удивлять вариативностью, касающейся не только компонентов, но и комфортного приготовления. Можно не стоять возле плиты, а сделать торт из покупных песочных трубочек с начинкой из вишни, которые нужно только размягчить в молоке и собрать изделие, переслоив «бревнышки» кремом.

Ингредиенты:

  • трубочки с вишней - 350 г;
  • молоко - 200 мл;
  • сметана - 500 г;
  • сахар - 200 г.

Приготовление

  1. Замочите трубочки в теплом молоке на 5 минут.
  2. Взбейте сметану с сахаром и соберите торт.

Торт «Монастырская изба» с черносливом и орехами

Торт «Монастырская изба»

Торт «Монастырская изба» с черносливом - оригинальная версия лакомства. По легенде, чернослив символизировал монахов, поселенных в избушке. Как бы там ни было, а чернослив, обладая приятной кислинкой и легким копченым вкусом, придает изделию пикантности, а если, добавить к нему орехи, то начинка приобретет маслянистость и хрусткость.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто - 500 г;
  • орехи - 150 г;
  • чернослив - 150 г;
  • сметана - 500 г;
  • сахар - 300 г.

Приготовление

  1. Замочите чернослив в теплой воде на 20 минут.
  2. Орехи измельчите и перемешайте со 100 г сахара.
  3. Добавьте кусочки чернослива.
  4. Начините массой 15 трубочек из теста.
  5. Испеките и соберите торт.

Торт монастырская изба с малиной

Торт «Монастырская изба»

Испечь торт «Монастырская изба» можно не только с вишней, но даже с «капризной» малиной - ягодой, которая дает много сока и портит тесто. Чтобы этого избежать, нужно пересыпать ягоду сахаром и крахмалом. С сахаром не переусердствовать - он усиливает выделение соков. Лучше увеличить его количество в тесте или креме, а для начинки взять всего 50 г.

Ингредиенты:

  • малина свежая - 500 г;
  • сахар - 50 г;
  • крахмал - 25 г;
  • слоеное тесто - 500 г;
  • сметанный крем - 500 г.

Приготовление

  1. Перемешайте малину с 50 г сахара и крахмалом.
  2. Начините ягодами полоски слоеного теста. Испеките трубочки.
  3. Соберите торт.
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рецептытортыПудравыпечкакулинария
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