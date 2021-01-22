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Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

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Рецепт:

Тесто слоеное бездрожжевое 500 гр
Фарш ассорти 500 гр
Лук 1 шт
Сыр 200 гр
Уксус 9 % 100 мл Вода 100 мл Соль и специи по вкусу Кетчуп 3 ст. ложки

НАЧИНАЕМ:

  • Духовку разогреть на 180 градусов.
  • Противень застелить пергаментом.

1. Лук нарезать полукольцами и замариновать (вода и уксус в одинаковой пропорции).

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

2. Фарш обжарить до готовности. Посолить по вкусу. Добавить любимые специи, нарезанный стручок острого перца (по желанию).

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

3. Раскатать 2 одинаковых куска слоённого (не дрожжевого) теста. Первый слой переложить на противень. Нанести слой кетчупа (любой кетчуп на ваш вкус). Поверх кетчупа распределить фарш.

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

4. Сверху - маринованный лук. Верх затереть твёрдым сыром.

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

5. Накрыть вторым куском теста. Хорошо слепить края. Вилкой сделай проколы по поверхности. Отправить в разогретую на 180 градусов духовку примерно на 20 мин.

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

Приятного аппетита!

Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

 

 

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