Пицца-пирог. Перекус для всей семьи

Рецепт:
Тесто слоеное бездрожжевое 500 гр
Фарш ассорти 500 гр
Лук 1 шт
Сыр 200 гр
Уксус 9 % 100 мл Вода 100 мл Соль и специи по вкусу Кетчуп 3 ст. ложки
НАЧИНАЕМ:
- Духовку разогреть на 180 градусов.
- Противень застелить пергаментом.
1. Лук нарезать полукольцами и замариновать (вода и уксус в одинаковой пропорции).
2. Фарш обжарить до готовности. Посолить по вкусу. Добавить любимые специи, нарезанный стручок острого перца (по желанию).
3. Раскатать 2 одинаковых куска слоённого (не дрожжевого) теста. Первый слой переложить на противень. Нанести слой кетчупа (любой кетчуп на ваш вкус). Поверх кетчупа распределить фарш.
4. Сверху - маринованный лук. Верх затереть твёрдым сыром.
5. Накрыть вторым куском теста. Хорошо слепить края. Вилкой сделай проколы по поверхности. Отправить в разогретую на 180 градусов духовку примерно на 20 мин.
Приятного аппетита!
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