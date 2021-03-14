БУДЕТ ВКУСНО!

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Готовим по рецептурам ГОСТ: щи!

Да, сегодня у нас, в рамках марафона Готовим по рецептурам ГОСТ СССР будут щи, да не простые, а

ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ (рецептура №201)

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Готовим по рецептурам ГОСТ: щи!

Для щей сварила грибной бульон из сушёных белых грибов, с добавлением корня петрушки, луковицы, лаврового листа.
Капусту, как и рекомендовалось, тушила около двух с половиной часов, с добавлением растительного масла (10-15% от массы капусты) и воды (20-25% от массы капусты), масло и воду добавляла по нижней границе рекомендуемого количества.

Заправила чесноком, растёртым с солью.
Подавала с зеленью петрушки.

Хоть и постные щи, но вкусные и наваристые. Рекомендую.

 

 

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