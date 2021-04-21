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Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

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Как вы готовите популярный во всем мире «Греческий» салат? Небось, кубиками нарезаете овощи и фету, заправляете всё оливковым маслом и тщательно перемешиваете? Тогда вы глубоко неправы! Правильным рецептом национального блюда греков спешит поделиться «ЗаграNица»!

«Греческий» салат на его исторической родине называют «хориАтики салАта» (о χωριάτικη σαλάτα), что дословно переводится как «деревенский салат». Заказать его можно в любой таверне, любом ресторане, любом кафе! «Деревенским» он зовется не случайно. Чтобы состряпать вкусное и полезное блюдо, нужно всего 10 минут, а продукты — самые простые и доступные. Даже ребенок может приготовить хориатики!

Правда, есть некоторые тонкости. О том, как готовить настоящий «Греческий» салат, нам рассказали на мастер-классе в школе средиземноморской кухни Magika Asteria. Рецепт — от хозяйки ресторана Meze-Meze в Халкидиках Эвангелии Дардабуки.

Ингредиенты:

  • 2 помидора
  • 1 большой огурец
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 репчатая луковица
  • 150 г оливок
  • 100–150 г сыра фета
  • 50–70 мл оливкового масла (греки любят очень много свежего оливкового — чтоб было куда хлебом «нырнуть»)
  • 1 ст.л. винного уксуса
  • соль, сухой или свежий орегано

Калорийность блюда: 396 ккал

Овощи с грядки идеальны для «Греческого» салата!

Вышли на свой участок, собрали помидоры, огурцы — и сразу их в миску! Если грядки нет, ищите домашние овощи на рынке. На базарах Греции они все наливные и необычайно ароматные. После того как все ингредиенты хориатики куплены и вымыты, можно приступать к готовке.

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Помидоры нарежьте крупными квадратными кусочками. И отправьте в салатницу.

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

С огурца обязательно срежьте кожуру. Нарежьте овощ круглыми «шайбами» шириной примерно 1,5 см. Добавьте огурец к помидорам.

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Такими же широкими колечками нарежьте болгарский перец, а лук — широкими полукольцами. Выложите их в салатницу.

Итак, у нас получился многоярусный салат. Теперь самое время добавить в него оливки, уксус, соль и оливковое масло.

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Часто хориатики вообще не перемешивают — каждый может это сделать у себя в тарелке. Но по рецепту Эвангелии Дардабуки ложкой всё же надо поработать. И только потом положить на овощи большой цельный (!) кусок феты. Сыр предварительно необходимо промыть водой и обсушить бумажной салфеткой. Последний штрих — сбрызните фету оливковым маслом, посыпьте салат орегано и украсьте его каперсами.

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

Приятного аппетита!

Хориатики не хотите? Учимся готовить настоящий «Греческий» салат

 

 

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