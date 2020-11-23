Я люблю яблочные пироги и готовлю их довольно часто - в том или ином варианте, по новому или старому рецепту, преимущественно с фруктами или преимущественно с вкусным тестом, простые и посложнее, с кремом или без, для семейного чаепития и для гостей. Короче говоря, меня редко чем можно удивить - как правило, ту или иную идею, даже если она кажется новой, я уже пробовала реализовывать в каком-то из вариантом. В общем, при всем при этом все равно еще есть рецепты яблочных пирогов, которые открывают для меня что-то новое и классное. В этот раз на столе оказалось крутейшее сочетание творожного теста, богатой яблочной начинки и восхитительной кокосовой карамели. Вот можете не верить, но эти три довольно простых вкуса вместе превратились во что-то очень и очень невероятное. Данный рецепт яблочного пирога едва ли понравится тем, кто недопонимает вкус кокосовой стружки, равнодушен к сливочным ноткам творожной выпечки или просто не фанатеет от фруктовых десертов, однако, других противопоказаний я не вижу, поэтому смело рекомендую пробовать.

Большой кофе с карамелью в московском "Старбаксе" стоит $10, а моя футболка - $6. Я разлил кофе на себя и испортил... не футболку, нет. Американо.

Яблочный пирог с кокосовой карамелью готовится довольно просто, несмотря на то, что звучит и выглядит пафосно.

Если сумеете дождаться, пока он остынет после приготовления, сумеете нарезать аккуратными квадратами. Не сумеете дождаться - получите порцию восхитительного пирога с хрустящим тестом, ароматной карамелью, теплой яблочной начинкой и бонусом - ванильным пломбиром, который крутыми ручейками стекает по теплому десерту. Это восторг, поверьте!

Ингредиенты для теста:

400 г очищенных яблок;

150 г творога;

50 г сливочного масла;

150 г муки;

50 г сахара

2 яйца;

3 ст. л. лимонного сока;

1/3 ч. л. соли;

1/2 ч. л. соды.

Ингредиенты для начинки:

100 г кокосовой стружки;

50 мл нежирных сливок;

1/4 ч. л. соли;

100 г сливочного масла;

150 г сахара

В чашу кухонного комбайна выкладываем творог и мягкое масло.

Добавляем сахар, соль, ванилин, разбиваем яйца.

Перемешиваем.

Всыпаем муку.

Замешиваем тесто - оно будет жидким и липким.

Дополнительная мука сделает готовое тесто более сухим и жестким - не рекомендую.

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С помощью мокрой ложки выкладываем его в форму для запекания, застеленную бумагой для выпечки, распределяя тесто по дну тонким слоем и формуя бортики. Старайтесь, чтобы толщина теста была везде одинаковой (особенно в углах).

Яблоки очищаем, нарезаем на 8-10 кусочков, сбрызгиваем лимонным соком.

Заполняем ими форму с тестом.

Варим карамель - выкладываем в кастрюльку сливки, масло, сахар.

Помешивая, на минимальном огне ждем растворения сахара.

Всыпаем кокосовую стружку.

Доводим до кипения и выключаем.

Распределяем карамель равномерно по всем яблокам.

Выпекаем пирог при температуре 180 градусов около 40 минут.

Приятного аппетита!