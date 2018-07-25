Куриные крылья в соусе-глазури

Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на один литр соуса-глазури. Но для килограмма крыльев вам потребуется всего 300 мл. Оставшийся можете использовать в следующий раз.
СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА:
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
60 минут
КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ:
3 порции
КАЛОРИЙНОСТЬ:
650 ккал
Ингредиенты
Курица (крылья)1 кг
Соус («стебель бамбука» острый)330 мл
Соус («стебель бамбука» сладкий)330 мл
Сок (томатный)300 мл
Лук (красный)90 г
Чернослив35 г
Сельдерей30 г
Масло (растительное)45 мл
Соус (соевый светлый)30 мл
Соус (чили или паста чили гарлик)20 мл
Чеснок18 г
Крахмал (кукурузный)15 г
Томатная паста15 г
Перец (чёрный молотый)2 г
Соль8 г
Кунжут (чёрный)для подачи
- Промойте крылья под проточной водой и отрежьте у них самую тонкую часть (там есть нечего).
- Сложите крылья в ёмкость и добавьте все ингредиенты для маринада — 20 мл соуса чили (или пасты чили гарлик), 30 мл светлого соевого соуса, 20 мл растительного масла, 15 г томатной пасты, 15 г кукурузного крахмала, 5 г соли и 2 г чёрного молотого перца. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 12 часов.
- Пока крылья маринуются, приготовьте соус-глазурь. Нарежьте чеснок и сельдерей на тонкие слайсы, а красный лук — на мелкие кубики.
- Обжарьте овощи в сотейнике на растительном масле в течение 2-3 минут, пока они не станут прозрачными.
- Добавьте томатный сок и доведите до кипения. Затем добавьте по 330 мл соуса чили (острого и сладкого), 3 г соли и нарезанный на кубики чернослив. Снова доведите до кипения и остудите.
- Достаньте крылья из холодильника и выложите одним слоем на противень, смазанный растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте запекаться на 20 минут. Затем достаньте противень, обильно смажьте крылья соусом-глазурью с помощью силиконовой кулинарной кисти и поставьте запекаться ещё на 10 минут.
- При подаче посыпьте сверху чёрным кунжутом.
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