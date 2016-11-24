Выпил и упал: 3 коктейля не для слабаков

Никто из нас не оценивает друзей по количеству выпитого или по способу употребления горячительных напитков. Законом не запрещено пить водку вчистую, с соком или вообще ее не пить. С другой стороны, в жизни всегда есть моменты, когда хочется не просто потягивать вино или пить пиво с друзьями во время матча. Порой, человеку необходимо влить в себя нечто, что унесет его на другую планету, откроет врата в иное измерение, заставит плясать под звуки доисторических барабанов. Именно такие рецепты мы и собрали, но будь осторожен — эти коктейли не для слабаков.

1 Смерть после полудня

Классический коктейль, который был изобретен самим Эрнестом Хемингуэем — человеком пьющим, пьющим много, но, меж тем, мужественным и героическим. Составляющие этого напитка просты до безобразия: абсент и шампанское. Все! Больше ничего нет.

Налейте глоток абсента в бокал для шампанского. Добавьте ледяное шампанское и подождите, пока напиток необходимым образом не помутнеет.

– Эрнест Хемингуэй

Ингредиенты:

— 45 мл абсента;

— 140 мл охлажденного шампанского (брют);

— бокал флейта.

Приготовление:

1. В бокал флейта наливаем «глоток абсента» в количестве 45 мл.

2. Заливаем абсент шампанским.

3. Пьем медленно и после полудня.

2 Николашка

Говорят, что этот коктейль возник при Российском Императорском дворе, где «николашкой» называли определенную закуску к коньяку. Закуска представляла собой кружок лимона, покрытый черной икрой и сахаром. Шли годы, империя рухнула, СССР пал, а «николашка» превратилась из закуски в простенький, но жутко пьяный коктейль.

Ингредиенты:

— двойная порция водки;

— кофе (порошок для эспрессо);

— лимон;

— сахар.

Приготовление:

1. Коктейль делаем прямо во рту. И начинаем мы с лимона — кладем его на язык.

2. Лимон посыпаем немного сахаром и кофе (вообще можно это было сделать в самом начале, сглупил).

3. Вливаем в себя одну рюмку водки и начинаем жевать смесь.

4. Как только смесь оказывается в желудке, выпиваем вторую рюмку водки.

Интересно: «Николашка» — это довольно ядреный способ пития водки. Кофеин и витамин С из лимона увеличивают циркуляцию крови в организме, что, в свою очередь, позволяет передать алкогольный взрыв в мозг наиболее быстрым способом.

3 Сазерак

Сазерак — многогранный коктейль, который должен знать каждый бармен. Его история начинается в Новом Орлеане образца XIX, она неразрывно связана с особым биттером, который был придуман местным аптекарем Антуаном Амадеем Пэшо. Биттер называется Peychaud’s (штука дорогая, но довольно доступная). Готовить этот коктейль надо с душой, используя качественный коньяк, но вкус и крепость окупит все затраты.

Ингредиенты:

— 50 мл хорошего коньяка;

— дэш биттера Peychaud’s;

— 20 мл абсента;

— дробленый лед;

— цедра лимона;

— пару кусков сахара.

Дэш — это 4-5 капель.

Приготовление:

1. В заранее охлажденный бокал (лучше использовать рокс) кладем немного дробленого льда и наливаем абсента.

2. Кладем сахар на дно другого стакана, добавляем биттер и растираем сахар ложкой, либо барным пестиком.

3. Добавляем еще немного льда и коньяк. Перемешиваем.

4. Теперь переливаем наш коньяк с биттером из обычного стакана в бокал рокс, где нас ожидает абсент.

5. Выжимаем цедру лимона и опускаем ее в бокал.

6. Наслаждаемся творением своих трудов.

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