Овощной суп с пельменями







жидкость 1 л

овощная смесь 130 г

пельмени 100 г

лук 1 шт

соль по вкусу



Наверно каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией - как и что приготовить из минимума продуктов за короткое время. На помощь частенько приходят замороженные полуфабрикаты, например пельмени.

Можно конечно их просто отварить и подать со сметаной... а можно приготовить их с овощами и получить более сытное, полезное и насыщенно вкусовое блюдо - суп.



Нам понадобятся конечно же пельмени. Несомненно, если у вас будут собственноручно слепленные - вам почет и уважение. У меня магазинные, но тоже неплохие.

Также понадобятся замороженные овощи - сейчас неплохой выбор этого товара можно найти в магазине. Выбирайте любую смесь из любимых овощей - у меня в морозилке были замороженные морковь, горошек и брокколи.



На чем варить этот суп - выбирайте сами. Можно на бульоне и мясном, и овощном... можно и просто на воде.

Поставьте кастрюлю с жидкостью на огонь и доведите до кипения. За это время очистите луковицу от шелухи и измельчите желаемое количество.



Как только жидкость закипит выкладывайте в кастрюлю нарезанный лук и овощи. Кипение немного приостановится после закладки, ведь овощи замороженные. Поэтому дождитесь повторного закипания и поварите все минуты 2-3, не больше.

Теперь смело выкладывайте к овощам пельмени, посолите по вкусу и варите до готовности.Подавайте сразу же со сметаной, присыпав свежим укропом.Быстро. Вкусно. Питательно. Вот такой вот супчик - "палочка-выручалочка".