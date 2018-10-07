Пирог «Жербо» – самая традиционная венгерская сладость из всех, которые можно придумать. Представьте себе классичность яблочного пирога для американцев или пудинга для англичан, вот настолько же классическим является и «Жербо». Так как этот торт вышел и родился в домашних условиях, то и ингредиенты, входящие в его состав, вполне понятны и доступны любой, даже не венгерской домохозяйке.

Классический венгерский пирог «Жербо» – рецепт

Ингредиенты:

мука - 320 г;

сахар - 50 г;

сливочное масло - 110 г;

молоко - 60 мл;

сметана - 60 мл;

сода - 3 г;

дрожжи - 1 ч. ложка;

грецкий орех - 2 горсти;

абрикосовое варенье;

черный шоколад - 360 г.

Приготовление

Молоко подогреваем до температуры чуть выше комнатной и разводим в нем дрожжи. Ждем, пока дрожжи активизируются, а тем временем соединяем просеянную муку с содой, щепотью соли и растираем с маслом и сахаром. Добавляем сметану, молоко с дрожжами и вымешиваем тесто до однородности. Разделяем тесто на 3 равных куска и раскатываем каждый из них. Смазываем тесто половиной джема, посыпаем орешками и повторяем слои заново. После того, как пирог собран, его необходимо накрыть полотенцем и оставить подходить в тепле около часа.

«Жербо» выпекается сначала при 160°С, а спустя 10 минут температуру повышают до 180°С и продолжают готовку еще 10 минут.

Рецепт яблочного пирога «Жербо»

Остывший пирог заливаем растопленным шоколадом и оставляем его в холодильнике до полного застывания.

Ингредиенты:

мука - 500 г;

сливочное масло - 200 г;

молоко - 250 мл;

свежие дрожжи - 25 г;

яйца куриные - 2 шт.;

сахар - 60 г;

яблочный джем;

горсть грецких орехов;

черный шоколад.

Приготовление

Растворяем дрожжи в теплом молоке с добавлением пары ложек сахара. Когда они активизируются, вбиваем 2 яйца (белок одного оставляем), добавляем растертую в крошку с маслом муку, оставшийся сахар и замешиваем крутое тесто. Оставляем тесто подойти в тепле в течении часа, после чего делим его на 3 равных порции и раскатываем каждую в пласт равный по размерам вашему противню. Промазываем каждый пласт взбитым яйцом, чтобы он не стал мокрым от джема, затем распределяем джем, измельченные орехи и повторяем слои. Ставим «Жербо» в разогретую духовку (180°С) на 30-40 минут. Остывшее лакомство заливаем растопленным шоколадом, ставим пирог в холодильник и ждем, пока шоколад схватится. После этого десерт можно нарезать и подавать.



