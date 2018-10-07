Пирог «Жербо» – самая традиционная венгерская сладость из всех, которые можно придумать. Представьте себе классичность яблочного пирога для американцев или пудинга для англичан, вот настолько же классическим является и «Жербо». Так как этот торт вышел и родился в домашних условиях, то и ингредиенты, входящие в его состав, вполне понятны и доступны любой, даже не венгерской домохозяйке.
Классический венгерский пирог «Жербо» – рецепт
Ингредиенты:
- мука - 320 г;
- сахар - 50 г;
- сливочное масло - 110 г;
- молоко - 60 мл;
- сметана - 60 мл;
- сода - 3 г;
- дрожжи - 1 ч. ложка;
- грецкий орех - 2 горсти;
- абрикосовое варенье;
- черный шоколад - 360 г.
Приготовление
Молоко подогреваем до температуры чуть выше комнатной и разводим в нем дрожжи. Ждем, пока дрожжи активизируются, а тем временем соединяем просеянную муку с содой, щепотью соли и растираем с маслом и сахаром. Добавляем сметану, молоко с дрожжами и вымешиваем тесто до однородности. Разделяем тесто на 3 равных куска и раскатываем каждый из них. Смазываем тесто половиной джема, посыпаем орешками и повторяем слои заново. После того, как пирог собран, его необходимо накрыть полотенцем и оставить подходить в тепле около часа.
«Жербо» выпекается сначала при 160°С, а спустя 10 минут температуру повышают до 180°С и продолжают готовку еще 10 минут.Остывший пирог заливаем растопленным шоколадом и оставляем его в холодильнике до полного застывания.
Рецепт яблочного пирога «Жербо»
Ингредиенты:
- мука - 500 г;
- сливочное масло - 200 г;
- молоко - 250 мл;
- свежие дрожжи - 25 г;
- яйца куриные - 2 шт.;
- сахар - 60 г;
- яблочный джем;
- горсть грецких орехов;
- черный шоколад.
Приготовление
Растворяем дрожжи в теплом молоке с добавлением пары ложек сахара. Когда они активизируются, вбиваем 2 яйца (белок одного оставляем), добавляем растертую в крошку с маслом муку, оставшийся сахар и замешиваем крутое тесто. Оставляем тесто подойти в тепле в течении часа, после чего делим его на 3 равных порции и раскатываем каждую в пласт равный по размерам вашему противню. Промазываем каждый пласт взбитым яйцом, чтобы он не стал мокрым от джема, затем распределяем джем, измельченные орехи и повторяем слои. Ставим «Жербо» в разогретую духовку (180°С) на 30-40 минут. Остывшее лакомство заливаем растопленным шоколадом, ставим пирог в холодильник и ждем, пока шоколад схватится. После этого десерт можно нарезать и подавать.
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