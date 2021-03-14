Казалось бы, сложно придумать рецепт приготовления курицы, который бы впечатлил на столько, чтобы хотелось бежать и покупать ещё куриную тушку и готовить, готовить, готовить..... Ан нет, есть такая партия !

Итак,

ЛИМОНЕЯ, блюдо тунисской кухни

На куриную тушку весом 1 кг:

- 1,5 лимона

- 1 очень большой пучок кинзы

- помидоры (у меня ушло 3 большие помидоры)

- 1/2 ст. оливкового масла

- соль и чёрный молотый перец - по вкусу

Курицу разделать на порционные куски и выложить в латку для запекания.

Из одного лимона выдавить сок, а половину лимона порезать дольками.

Кинзу крупно порубить.

Помидоры мелко порезать.

Смешать кинзу, лимонный сок, помидоры, соль и перец.

Эту смесь выложить поверх курицы.

Латку с курицей поставить в духовку, разогретую до 180 г.

Запекать 40-50 минут.

Подавать со свежим хлебом - им очень хорошо вымакивать образовавшийся соус.