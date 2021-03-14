Казалось бы, сложно придумать рецепт приготовления курицы, который бы впечатлил на столько, чтобы хотелось бежать и покупать ещё куриную тушку и готовить, готовить, готовить..... Ан нет, есть такая партия !
Итак,
ЛИМОНЕЯ, блюдо тунисской кухни
На куриную тушку весом 1 кг:
- 1,5 лимона
- 1 очень большой пучок кинзы
- помидоры (у меня ушло 3 большие помидоры)
- 1/2 ст. оливкового масла
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу
Курицу разделать на порционные куски и выложить в латку для запекания.
Из одного лимона выдавить сок, а половину лимона порезать дольками.
Кинзу крупно порубить.
Помидоры мелко порезать.
Смешать кинзу, лимонный сок, помидоры, соль и перец.
Эту смесь выложить поверх курицы.
Латку с курицей поставить в духовку, разогретую до 180 г.
Запекать 40-50 минут.
Подавать со свежим хлебом - им очень хорошо вымакивать образовавшийся соус.
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