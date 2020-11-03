Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

Сладкий сметанник обязательно понравится вашим детям и будет полезен для них.

Чаще всего сметану используют в качестве дополнения к выпечке. Почему бы не сделать ее основой полезного угощения?

Ингредиенты для сметанника

мука — 250 г;

масло — 200 г;

сахар — 6 ст.л.;

яйцо — 3 шт.;

разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

сметана — 400 г.

Порядок приготовления сладкого лакомства

Смешайте муку, масло, яйцо, сахар и разрыхлитель для теста, а затем уберите его в холодильник на 30 минут. Смешайте яйца, сахар и сметану для начинки. Распределите холодное тесто по форме и добавьте к нему начинку. Уберите будущий десерт в духовку на 35 минут при 180 С. При подаче можете полить угощение ягодным вареньем или джемом.

В большинстве случаев полезные блюда обладают специфическим вкусом, но сметанник — исключение. Обязательно приготовьте сладкое лакомство, которое вам точно понравится, а также поделитесь им с друзьями или родственниками, либо предложите на семейном торжестве, как десерт.