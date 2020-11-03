Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

Сладкий сметанник обязательно понравится вашим детям и будет полезен для них.
Чаще всего сметану используют в качестве дополнения к выпечке. Почему бы не сделать ее основой полезного угощения?
Ингредиенты для сметанника
- мука — 250 г;
- масло — 200 г;
- сахар — 6 ст.л.;
- яйцо — 3 шт.;
- разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
- сметана — 400 г.
Порядок приготовления сладкого лакомства
- Смешайте муку, масло, яйцо, сахар и разрыхлитель для теста, а затем уберите его в холодильник на 30 минут.
- Смешайте яйца, сахар и сметану для начинки.
- Распределите холодное тесто по форме и добавьте к нему начинку.
- Уберите будущий десерт в духовку на 35 минут при 180 С.
- При подаче можете полить угощение ягодным вареньем или джемом.
В большинстве случаев полезные блюда обладают специфическим вкусом, но сметанник — исключение. Обязательно приготовьте сладкое лакомство, которое вам точно понравится, а также поделитесь им с друзьями или родственниками, либо предложите на семейном торжестве, как десерт.
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