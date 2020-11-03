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Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

Сладкий сметанник обязательно понравится вашим детям и будет полезен для них.

Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

Чаще всего сметану используют в качестве дополнения к выпечке. Почему бы не сделать ее основой полезного угощения?

Ингредиенты для сметанника

Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

  • мука — 250 г;
  • масло — 200 г;
  • сахар — 6 ст.л.;
  • яйцо — 3 шт.;
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
  • сметана — 400 г.

Порядок приготовления сладкого лакомства

Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

  1. Смешайте муку, масло, яйцо, сахар и разрыхлитель для теста, а затем уберите его в холодильник на 30 минут.
  2. Смешайте яйца, сахар и сметану для начинки.
  3. Распределите холодное тесто по форме и добавьте к нему начинку.
  4. Уберите будущий десерт в духовку на 35 минут при 180 С.
  5. При подаче можете полить угощение ягодным вареньем или джемом.

Сладкий сметанник - рецепт полезной выпечки

В большинстве случаев полезные блюда обладают специфическим вкусом, но сметанник — исключение. Обязательно приготовьте сладкое лакомство, которое вам точно понравится, а также поделитесь им с друзьями или родственниками, либо предложите на семейном торжестве, как десерт.

 

 

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сладкая выпечка
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