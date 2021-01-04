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Куриный рулет с печенью

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Внутри — куриная печень со сладким перцем. Запекание в фольге делает блюдо особенно вкусным и нежным.

Куриный рулет с печенью

Приготовление

  1. Печень нарежьте не очень крупными кусочками. За 4–5 минут обжарьте на среднем огне с 2–3 ложками сливочного масла.

  2. Добавьте измельчённые зелень и сельдерей. Готовьте ещё минуту.

  3. Посолите, поперчите и добавьте специи. Снимите печень с огня и остудите.

  4. Куриные грудки надрежьте, чтобы они раскрылись, как книга. Заверните в пищевую плёнку и отбейте кухонным молотком. Слегка посолите и поперчите.

  5. Выложите на грудки кусочки печени и перец. Заверните в рулеты и каждый плотно упакуйте в фольгу, положив сверху кусочек сливочного масла.

    Если используете крупный перец, нарежьте его соломкой.

  6. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке примерно 30–35 минут.

 

 

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