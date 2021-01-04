Куриный рулет с печенью

Внутри — куриная печень со сладким перцем. Запекание в фольге делает блюдо особенно вкусным и нежным.
Приготовление
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Печень нарежьте не очень крупными кусочками. За 4–5 минут обжарьте на среднем огне с 2–3 ложками сливочного масла.
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Добавьте измельчённые зелень и сельдерей. Готовьте ещё минуту.
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Посолите, поперчите и добавьте специи. Снимите печень с огня и остудите.
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Куриные грудки надрежьте, чтобы они раскрылись, как книга. Заверните в пищевую плёнку и отбейте кухонным молотком. Слегка посолите и поперчите.
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Выложите на грудки кусочки печени и перец. Заверните в рулеты и каждый плотно упакуйте в фольгу, положив сверху кусочек сливочного масла.
Если используете крупный перец, нарежьте его соломкой.
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Запекайте в разогретой до 180 °С духовке примерно 30–35 минут.
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