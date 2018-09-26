От зеленой до десертной. 7 необычных рецептов русской каши

Секреты приготовления необычных и оригинальных каш.

Каша может быть не только обыденным завтраком, но и настоящей «изюминкой» в меню каждой хозяйки.

Эти рецепты подтверждают: кашу можно есть не только на завтрак, но и на обед, и на ужин, а также подавать это блюдо на праздничный стол.

Любимая каша Петра I

Несколько столетий назад каша была обязательным блюдом на царском столе. Угощаться этим кушаньем на завтрак предпочитал и Петр I. Царь уважал овсяную и манную кашу, но больше всего любил кашу из ячневой крупы. Петр I ел ячневую кашу, хорошо сдобренную маслом и посыпанную укропом. Такому яству император придумал специальное звание и окрестил ее «любимой романовской». Уже в XIX веке, в память об излюбленном угощении царя, ячневую кашу переименовали в перловую – от английского «pearl», что означает «жемчужина».

Кстати, Петр I стал не единственным представителем царской династии, любящих перловку. Такую же кашу подавал гостям и Николай II на праздничном обеде по поводу своей коронации. Чтобы повторить императорский обед очень просто. Для этого нужно положить в кастрюлю 2 стакана ячневой крупы, залить ее 4 стаканами горячей воды, довести до кипения и варить около 10 минут на слабом огне.

Благодаря Петру I ячневую кашу назвали "жемчужной". Фото: АиФ/ Яна Хватова

Гурьевская каша

После этого в кашу нужно добавить 3 столовые ложки сливочного масла и довести блюдо до готовности на самом маленьком огне в течение 15 минут. Каша Петра I готова!

Гурьевская каша получила свое название по фамилии министра финансов в XIX веке – графа Гурьева.

Однажды в гостях граф был настолько покорен кашей, приготовленной крепостным поваром Захаром Кузьминым, что выкупил Захара вместе со всей семьей у майора Юрисовского и назначил его штатным поваром своего двора. Именно этой каше обязан жизнью император Александр III. В 1888 году монарх ехал в поезде из Крыма в Петербург и решил наведаться в вагон-столовую, где хотел побаловать себя любимой гурьевской кашей. Во время трапезы произошел страшный удар, грохот – и поезд сошел с рельсов! В результате катастрофы вагоны, в которых располагались кабинет и спальня Александра III, были сильно смяты: если бы царь находился там, он бы не избежал гибели. Впоследствии сам император подтверждал, что гурьевская каша спасла ему жизнь.

Чтобы приготовить гурьевскую кашу, нужно поставить в духовку 300 мл молоко в глиняном горшке или другой жаропрочной посуде. По мере подрумянивания надо 5-7 раз снять пенку и положить ее в отдельную посуду. Сливки из духовки вынуть, добавить в них 1,5 столовых ложки манной крупы, столовую ложку сахара и варить кашу на среднем огне до загустения, затем добавить в нее орехи, сухофрукты и перемешать. После этого в жаропрочную посуду следует поочередно выложить несколько слоев каши и пенок и запечь блюдо в духовке в течение 7-10 минут.

Гурьевская каша спасла жизнь императору Александру III. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Каша Рериха

Известно, что Николай Рерих и его жена Елена всегда придерживались правильно питания и тщательно выбирали меню для своего рациона.

Во время изучения книг о полезной еде Рерихи наткнулись на рецепт из Тибета. Художник и супруга узнали, что каша, описанная в рецепте, значительно повышает иммунитет и с тех пор начали регулярно готовить это блюдо для себя.

Для этого Николай Рерих кипятил стакан воды, добавлял стакан молока и через несколько минут засыпал в варево по 2 столовых ложки ячневой и льняной крупы и по чайной ложке муки из расторопши и кедровой муки, а через минуту кидал в кастрюлю шепотку соды.

Когда каша готова была закипеть, художник снимал ее с огня, добавлял сладкий сироп или варенье и подавал на завтрак любимой жене.

Николай Рерих ел кашу из ячневой и льняной крупы. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Солдатская каша

В нашей стране существует несколько рецептов солдатской каши, или, как ее еще называют, «каши из топора».

В основном в рецептах описываются вариации гречки с тушенкой, но есть еще один способ приготовления солдатской каши – считается, что именно он лучше всего подходит для быстрого насыщения и прилива сил, который нужен не только солдатам, но и людям, не служащим в армии. Для ее приготовления нужно хорошо проварить 300 г мяса курицы, после чего мясо отделить от кости, мелко порубить и бросить обратно в кастрюлю. В куриный бульон добавить стакан пшена и нарезанную кубиками картофелину. Тем временем на сковороде нужно обжарить 50 г измельченного сала с луком и тоже положить в кашу. Затем в кастрюлю влить 2 предварительно взбитых яйца, посолить, поперчить и добавить зелень. Через минуту блюдо будет готово!

Солдатская каша должна быть сытной и вкусной. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Сименуха

Кашу сименуху на Руси готовили с давних времен: тогда было принято готовить кашу в основном из гречневой крупы. Такое угощение стояло на столе в любом доме – сименуху, считающуюся традиционной русской кашей, готовили и в обычное время, и на праздники. Несмотря на кажущуюся простоту, каша была очень вкусной и сытной.

Для приготовления сименухи нужно сварить стакан гречневой крупы, измельчить обжаренный лук, 3 вареных яйца и 100 г сваренных грибов: это могут быть сыроежки, подберезовики, белые грибы или лисички. Все эти продукты нужно смешать с гречкой и заправить блюдо сливочным маслом. Привычный вкус гречневой каши сразу заиграет новыми красками!

Под сименухой скрывается гречка с грибами, луком и яйцом. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Зеленая каша

Чуть позже сименухи на Руси появилась ржаная каша, которая получила название «зеленой». Такой эпитет каша приобрела благодаря цвету недозрелого ржаного зерна, из которого ее готовили. Считалось, что именно восковая спелось ржи оказывает благотворное влияние на костную систему человека и придает сил для физической работы в течение всего дня.

Чтобы приготовить такую полезную кашу, брали 200 г колосьев ржи, варили в течение 3-5 минут, а потом целый час подсушивали в печи на слабом огне – в настоящее время эту стадию можно заменить прогревом ржи на противне в духовке при температуре 50 °С. После этого колосья нужно вручную перетереть в крупу, переложить ее в чугунную или керамическую посуду, залить 0,5 л молока, добавить 2 столовых ложки сливочного масла и посолить. Духовку разогреть до 120 °С и отправить туда кашу. Когда содержимое немного уварится, кашу следует закрыть крышкой и подождать 2 часа. Теперь кашу можно достать из духовки и съесть!

Зеленую кашу варили из недозрелых колосьев ржи. Фото: АиФ/ Яна Хватова

Шоколадная рисовая каша

Шоколадная рисовая каша – отличный вариант десерта, которым можно побаловать себя, своих родных или гостей. Такое угощение появилось сравнительно недавно и уже стало очень популярным на востоке России.

Чтобы приготовить лакомство, нужно смешать 100 г риса, пакетик ванильного сахара, 2 столовых ложки обычного сахара, столовую ложку какао, щепотку соли и залить все 0,5 л молока. Далее кашу следует варить в кастрюле, как обычный рис – на среднем огне, до полного впитывания жидкости. Готовую кашу можно посыпать тертым шоколадом или украсить мелко нарезанными фруктами. Каша для сладкоежек готова: приятного аппетита!