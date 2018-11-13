«3 кружки колбасы»: полезная колбаса в стакане — можно даже детям!

Эта домашняя куриная колбаса вкуснее покупной в 100 раз! Итак, хотите приготовить оригинальным, но очень удобным образом «царицу» наших завтраков — домашнюю куриную колбасу? Ура, тогда читайте данную статью!

Сегодня мы поговорим о приготовлении домашней в стаканах или кружках. Такая колбаса готовится до безобразия просто и из самых доступных продуктов, которые продаются в любом магазине. Нам кажется, вы непременно должны попробовать приготовить эту колбаску.

Кстати, если детки плохо кушают мясо, такой вариант подачи мясной колбасы им очень понравится! Хотя и взрослым она очень придётся по вкусу.

Наша колбаса хороша тем, что недорога и быстра в приготовлении, кроме того, вы можете позволить себе ее в гораздо больших кол-вах, чем покупную сестру!

Рецепты

Детская легкая

КБЖУ на 100 гр.: 121 ккал., 16 гр. белка, 2 гр. жира, 9 гр. углеводов.

Один из самых вкусных способов приготовить куриную грудку! Представьте себе — всего из одной грудки получается 4 неполных стакана вкуснейшей домашней варёной колбасы! Итак, для приготовления куриной колбасы весом около 600 гр. вам нужно:

филе куриное — 400 гр.,

рис белый — 50 гр.,

яйцо куриное — 1 шт.,

молоко — 150 мл.,

соль (без горки) — 1 ч. л.,

сахар — 1/2 ч. л.,

хмели-сунели — 1/2 ч. л.,

соевый соус — 1 ч. л.,

чеснок — 2 зуб.

Как приготовить куриную колбасу в кружке:

Мы рекомендуем вам воспользоваться именно блендером с чашей для перемалывания ингредиентов. Это нужно для того, чтобы получалась однородная, мелко и тщательно измельчённая, пастообразная масса — так колбаска выйдет по типу магазинной варёной. Филе куриной грудки промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.

Добавить в курицу соль, сахар, чёрный перец, хмели-сунели, выдавленный чеснок и соевый соус. Перемешать и оставить немного промариноваться.

Если колбаска готовится детям, то перец и чеснок рекомендуем не класть!

Пока фарш маринуется, отварите рис подольше, воду сцедите и остудите. Рис не промывать! Он должен быть хорошо разваренный, чтобы склеить колбасу: так мы заменим крахмал!

В чашу блендера положите мясо, рис, молоко и яйцо. Тщательно смешайте все в нежную, однородную массу.

Кружки, в которых будет готовиться колбаса, нужно смазать изнутри растительным маслом, после чего в них выложить фарш, не докладывая до края стакана, примерно на 1-2 пальца.

Стаканы, кружки или бокалы должны быть с толстыми стенками, чтобы не лопнули при готовке!

Из получившегося фарша получается около 3-4 стаканов фарша.

Наполненные стаканы поставьте в микроволновку ближе к центру, накройте специальной крышкой для СВЧ. Готовить колбасу нужно от 10 до 15 минут на полной мощности. По истечении времени дверцу не открывать и не вынимать ещё 5 минут.

Если вы не любите микроволновку, вы можете воспользоваться либо кастрюлей, либо (описаны ниже)!

Колбасу хорошо остудите, и можно нарезать и подавать к столу. Добавьте в массу грибы, зелень, оливки, сладкий перец, тёртый сыр — и у вас каждый раз новая колбаска!

Вот такая красота у вас получилась, а уж какой аромат пойдет по квартире… Куриная колбаса режется идеально, почти не крошится и даже немного сгибается как варёная магазинная. Самое классное ней, что она идеальна и как элемент для бутербродов, и как дополнение к кашам или яичницы, или как наполнитель в салат!

В холодильнике ее лучше всего хранить в фольге или пакете, до 5 дней. Но уверены, домашние сметут ее раньше 🙂

Важно : если в домашнюю колбасу добавить несколько капель сока свеклы, то колбаса будет нежно-розового цвета.

Мужская

КБЖУ на 100 гр.: 160 ккал., 9,7 гр.белка, 8,6 гр. жира, 11 гр. углеводов.

Эту колбасу отлично будет дополнить кусочками красного болгарского перца. Хотя поверьте, и с зеленью, кукурузой, зеленым горошком, ветчиной, сыром или грибами эта колбаса великолепна!

Состав:

говядина (можно сразу фарш) — 150 гр.,

свинина – 150 гр.,

луковица – 1 шт.,

молоко – 150 гр.,

чеснок – 2-3 зубчика,

яйцо – 1 шт.,

крахмал – 2 ст. л.,

перец красный болгарский – 30 гр.,

соль – 1,5 ч.л.,

сахар – 0,5 ч.л.,

черный перец по вкусу.

Как готовить:

Берем наше мясо и при помощи блендера рубим в фарш. Если же вы купили сразу фарш, то просто тщательно смешиваем их. Мелко крошим лук, добавляем его к мясу в чаше блендера. Перемешиваем 2 минуты на большой скорости. В получившуюся нежную смесь добавляем молоко, яйцо, крахмал, чеснок и хорошенько измельчаем. Получается вот такая светлая, однородная масса:

В массу для красоты добавляем немного свежего красного болгарского перца и снова перемешиваем.

Настало время специй! Вы можете добавить не только сахар, соль и перец, но и куркуму, мускатный орех или хмели сунели.

Берем кружки и смазываем их изнутри растительным маслом.

Раскладываем фарш по кружкам, верх обворачиваем пищевой пленкой и ставим на водяную баню. Во время варки фарш приподнимается, поэтому не стоит накладывать его в кружку под завязку. Пусть кружка будет занята на 2/3.

На дно кастрюли, в которой колбаса будет вариться, не забудьте положить тряпочку. Воды налейте до середины кружек или чуть выше. Главное, чтоб вода не попадала внутрь кружек.

Теперь накрываем кастрюлю с заготовками крышкой и ставим ее на огонь. Варим 40-45 минут после закипания.

Выключаем. Даем остыть. Снимаем пленку. Вытряхиваем колбаску.

Поверьте, муж будет невероятно счастлив от такой вкуснятина, да еще под пиво 😉

Для гурманов с перчинкой

КБЖУ на 100 гр.: 100 ккал., 14, 8 гр. белка, 1,7 гр. жира, 5 гр. углеводов.

Ингредиенты:

куриное филе грудки (примерно 2 шт.) — 500 гр.,

молоко — 300 мл.,

яйца куриные — 1 шт.,

крахмал (1 ст.ложка) — 30 гр.,

соль — 2 ч. л.,

сахар — 0,5 ч. л.,

перец черный молотый — 0,3 ч. л.,

мускатный орех молотый — 0,3 ч. л.,

кориандр молотый — 0,3 ч. л.,

кардамон стручок — 1 шт.,

перец болгарский сушеный — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем и немного измельчаем в блендере.

Добавляем все специи, соли и сахар, а также яйцо.

Снова немного взбиваем и добавляем крахмал.

Не переставая взбивать, аккуратно в куриную смесь вливаем молоко.

Теперь, когда консистенция стала однородной, добавляем 2 чайные ложки сушёной смеси перца и в последний раз перемешиваем.

Варить колбасу мы будем в стаканах. Для этого их нужно смазать внутри любым маслом. Полученную колбасную массу выкладываем в стаканы не доходя до края на 1 сантиметр.

Стаканы очень плотно в несколько слоев укрываем пищевой плёнкой.

На дно кастрюли, в которой будет вариться колбаса, поместим тканевую салфетку и на неё поставим заполненные стаканы.

Заливаем тёплую воду чуть выше, чем середина стаканов, накрываем крышкой и ставим на огонь. С момента закипания варим 40 минут.

Через 40 минут выключаем огонь и даём колбасе немного остыть. Вынимаем стаканы из воды и вытряхиваем из них готовую колбаску.

Колбаску нарезаем и подаём в виде нарезки или готовим с ней вкуснейшие бутерброды. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием 🙂

Для наглядности: