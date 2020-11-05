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Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухне

Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухне

Каждый, кто хотя бы в детстве застал советские столовые, должен помнить такое не замысловатое на первый взгляд блюдо, как жареная рыба, которая чаще всего подавалась вместе с отварным картофелем. Данное блюдо обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но и невысокой стоимостью. При этом оно содержит сбалансированное количество питательных и полезных веществ, а самое главное у такой жареной рыбы есть собственное название – «по-ленинградски». Приготовить рыбешку таким образом может каждый у себя на кухне.

Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухнеЛучше всего сделать филе рыбы.

Для приготовления понадобится: соль, мука 50 гр, лук 100 гр, масло постное 80 мл, картофель 350-400 гр, минтай 2 шт массой по 200-250 гр (можно также использовать хека, треску или навагу).

Готовиться рыба «по-ленинградски» буквально в несколько шагов. Как только все перечисленные выше ингредиенты будут подготовлены, можно смело браться за работу. С готовкой блюда сможет справиться даже абсолютный новичок кулинарного дела.

Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухнеФиле обваливается в муке.

Итак, первым делом рыбу необходимо разрезать и выпотрошить, удалить все кости и разделать на филе. Удаляется не только хребет и ребра, но также и кожа минтая. После этого на большую тарелку высыпается мука.

Нарезанное филе хорошенько обмакивается в нее, после чего рыбешка солится.

Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухнеПосле чего рыба жарится на сковороде.

На сковороду наливается подсолнечное масло. В нем минтай обжаривается с двух сторон. Продолжать жарку следует до тех самых пор, пока мясо рыбы не приобретен характерный румяный цвет. Также должна появиться хрустящая корочка. Очень важно не передержать рыбу на сковороде. Середина филе должна оставаться мягкой и сочной.

Рыба «по-ленинградски»: незабываемый вкус советских столовых у себя на кухнеГотовим к рыбе картошку и лук.

Собственно на этом рыба готова. Само собой, нельзя просто так взять и съесть рыбу «по-ленинградски». Лучше всего приготовит картофель. Варим его в мундирах, а затем нарезаем кружками на сковороду, нужно притрусить мукой и хорошенько обжаривать в масле. Следом обжариваем лук и добавляем его к нашему «второму».

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