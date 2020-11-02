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Сациви (груз.- ) с курицей

Сациви (груз.- ) с курицейСациви- соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо. Наибольшее распространение из блюд с данным соусом получила домашняя птица, в основном курица под соусом сациви, называемая просто Сациви.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Курицу отвариваем с добавлением кореньев, чёрного перца горошком, лаврового листа и головки лука. Варим 40- 45 минут и отправляем в духовку запечься на 20 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса дважды пропускаем грецкие орехи через мясорубку, также пропускаем кинзу и чеснок.

Тщательно перемешиваем получившуюся массу, добавляем специи.

Разбавляем куриным бульоном и доводим до кипения, добавляем винный уксус, постоянно помешивая, чтобы ореховая масса не опустилась на дно кастрюли и не пригорела.

Варим пять минут, солим по вкусу.

Курицу достаём из духовки и разделываем на куски по усмотрению, раскладываем в общем блюде и заливаем соусом (густота сметаны).

Прежде чем употребить в пищу Сациви, блюдо должно настояться несколько часов, чтобы мясо вобрало в себя соус и винный уксус.

Сациви готово! Приятного аппетита!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ

бульон:

  • курица - 1900 гр.
  • лук репчатый - 1 гол.
  • чёрный перец горошком-
  • лавровый лист - 3 шт.
  • коренья сельдерея и петрушки - 1 ст.
    л.
  • соль- по вкусу

соус:

  • грецкие орехи - 300 гр.
  • чеснок - 7 зубчиков
  • кинза - 30 гр.
  • лук репчатый - 4 шт.
  • хмели-сунели - 2 ч.л.
  • уцхо-сунели - 1 ч.л.
  • кориандр - 1 ч.л.
  • чили молотый
  • шафран - 0,12 гр.
  • куркума - 1 ч.л.
  • винный уксус - 3 ст.л.
  • масло растительное - 2 ст.л.
  • куриный бульон - 250 мл.
  • соль- по вкусу

Сациви (груз.- ) с курицей

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соусыкухни мирагрузинская кухня
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