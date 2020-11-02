Сациви (груз.- ) с курицей

Сациви- соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо. Наибольшее распространение из блюд с данным соусом получила домашняя птица, в основном курица под соусом сациви, называемая просто Сациви.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Курицу отвариваем с добавлением кореньев, чёрного перца горошком, лаврового листа и головки лука. Варим 40- 45 минут и отправляем в духовку запечься на 20 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса дважды пропускаем грецкие орехи через мясорубку, также пропускаем кинзу и чеснок.
Тщательно перемешиваем получившуюся массу, добавляем специи.
Разбавляем куриным бульоном и доводим до кипения, добавляем винный уксус, постоянно помешивая, чтобы ореховая масса не опустилась на дно кастрюли и не пригорела.
Варим пять минут, солим по вкусу.
Курицу достаём из духовки и разделываем на куски по усмотрению, раскладываем в общем блюде и заливаем соусом (густота сметаны).
Прежде чем употребить в пищу Сациви, блюдо должно настояться несколько часов, чтобы мясо вобрало в себя соус и винный уксус.
Сациви готово! Приятного аппетита!!!
ИНГРЕДИЕНТЫ
бульон:
- курица - 1900 гр.
- лук репчатый - 1 гол.
- чёрный перец горошком-
- лавровый лист - 3 шт.
- коренья сельдерея и петрушки - 1 ст.л.
- соль- по вкусу
соус:
- грецкие орехи - 300 гр.
- чеснок - 7 зубчиков
- кинза - 30 гр.
- лук репчатый - 4 шт.
- хмели-сунели - 2 ч.л.
- уцхо-сунели - 1 ч.л.
- кориандр - 1 ч.л.
- чили молотый
- шафран - 0,12 гр.
- куркума - 1 ч.л.
- винный уксус - 3 ст.л.
- масло растительное - 2 ст.л.
- куриный бульон - 250 мл.
- соль- по вкусу
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