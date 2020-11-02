Сациви (груз.- ) с курицей

Сациви- соус грузинской кухни. Также по названию соуса может называться готовое блюдо. Наибольшее распространение из блюд с данным соусом получила домашняя птица, в основном курица под соусом сациви, называемая просто Сациви.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Курицу отвариваем с добавлением кореньев, чёрного перца горошком, лаврового листа и головки лука. Варим 40- 45 минут и отправляем в духовку запечься на 20 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса дважды пропускаем грецкие орехи через мясорубку, также пропускаем кинзу и чеснок.

Тщательно перемешиваем получившуюся массу, добавляем специи.

Разбавляем куриным бульоном и доводим до кипения, добавляем винный уксус, постоянно помешивая, чтобы ореховая масса не опустилась на дно кастрюли и не пригорела.

Варим пять минут, солим по вкусу.

Курицу достаём из духовки и разделываем на куски по усмотрению, раскладываем в общем блюде и заливаем соусом (густота сметаны).

Прежде чем употребить в пищу Сациви, блюдо должно настояться несколько часов, чтобы мясо вобрало в себя соус и винный уксус.

Сациви готово! Приятного аппетита!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ

бульон:

курица - 1900 гр.

лук репчатый - 1 гол.

чёрный перец горошком-

лавровый лист - 3 шт.

коренья сельдерея и петрушки - 1 ст. л.

л. соль- по вкусу

соус: