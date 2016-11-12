Желейный торт «Фруктовый новый год»

Ингредиенты:

Для бисквита:

— 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч.л. соды, 1 стакан (200г.) муки.

Для начинки:

— 3 апельсина, 3 мандарина, 150 г. ананасов, 150 г. (1 небольшой) бананов.



Для крема:

— 50 г. желатина, 1 пакетик ванилина, 900 г. сметаны 10%, 1 стакан сахара.

Способ приготовления:

1. Желатин распустить в воде согласно инструкции. Через 40-60 минут подогреть, не кипятить!, до полного растворения. Остудить.

2. Из яиц, сахара, соды и муки замесить тесто для простого бисквита.

3. Выпекать бисквит при температуре 180 С в течение 15 минут.

4. Остывший бисквит порезать на квадратики размером 1,5х1,5 см.

5. Апельсины и мандарины очистить от кожуры, мандарины разобрать на дольки, апельсины порезать кружочками.

6. Ананасы и банан порезать кубиками.

7. Взбить сметану с сахаром, добавить ванилин и остывший желатин, хорошо перемешать, если желатина достаточно, то уже через 10 минут крем начнёт застывать, делать нужно всё быстро.

8. Фрукты красиво выложить на дно формы с разъемными бортами.

9. Выложить часть бисквита.

10. На бисквитные кубики выложить фрукты. Залить кремом, затем выложить опять бисквит и фрукты залить кремом.

11. Торт накрыть пищевой плёнкой и отправить в холодильник на ночь.

12. На следующий день вынуть торт из формы аккуратно перевернув на блюдо. Кусочки у торта ровные, бисквит внутри пропитан кремом, нежный. Сахара в бисквите и креме немного, сладость фруктов хорошо оттеняет торт. Любители желейных тортов будут в восторге!

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