Сырники без яиц - вкуснейшее блюдо для полезного и сытного завтрака

Сырники без яиц получаются нежными, мягкими и вкусными. В процессе приготовления они не разваливаются, прекрасно сохраняя свою форму. Такое кушанье часто можно встретить среди рецептов правильного питания, потому как оно выходит более легким и менее калорийным.
Как приготовить сырники без яиц?
Творожники без яиц можно жарить на сковороде, запекать в духовке и даже готовить на пару. В процессе приготовления нет ничего сложного. Рекомендации, представленные далее, помогут приготовить блюдо вкусным даже тем, кто это делает впервые.
- В тесто не нужно класть больше муки, чем указано в рецепте. В противном случае изделия выйдут сильно плотными и невкусными.
- Если хочется, чтобы сырники были однородными, творог лучше предварительно пюрировать блендером или перетереть его через сито.
- Сырники можно жарить в масле, а можно и без него. Во втором случае нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием.
- Для приготовления сырников лучше использовать творог средней жирности, слишком жирный домашний сыр для этого блюда совсем не подходит.
Сырники из творога без яиц – рецепт
Сырники из творога без яиц, приготовленные по данному рецепту, получаются невероятно нежными и аппетитными. Больше сахара, чем здесь указано, брать не нужно, чтобы творог не потек.Лучше изделия потом сверху притрусить сахарной пудрой. Мука в рецепте может быть любая – пшеничная, кукурузная или рисовая.
Ингредиенты:
- творог 9% жирности – 350 г;
- соль – щепотка;
- пшеничная мука – 30 г;
- песок сахарный – 1,5 ч. ложки;
- мука для панировки;
- масло без запаха.
Приготовление
- Творог смешивают с сухими компонентами.
- Из теста формируют толстый жгут и разрезают его на небольшие кусочки.
- Каждый из них панируют в муке, придают им нужную форму и отправляют на сковороду с маслом.
- Когда низ подрумянится, переворачивают сырники без яиц и доводят до готовности.
Сырники без яиц с манкой
Сырники без яиц и муки приготовить вполне реально. Вместо муки нужно использовать манку. Многим такой вариант нравится даже больше, чем классические изделия с мукой. Рекомендуют готовое тесто оставить хотя бы на полчаса, чтобы манная крупа успела набухнуть. Для панировки вместо муки тоже крупа отлично подойдет.
Ингредиенты:
- творог – 150 г;
- манка – 1,5 ст. ложки;
- соль, ванилин – по щепотке;
- изюм – по вкусу;
- сахарный песок – 30 г;
- масло.
Приготовление
- В перетертый через сито творог кладут сахар, соль, ванилин, манку и вымешивают.
- Формируют небольшие шарики и отправляют на разогретую сковороду с маслом.
- Обжаривают простые сырники без яиц с двух сторон до готовности.
Сырники с бананом без яиц
Сырники из творога с бананом без яиц – отличный вариант для полезного завтрака или ужина. Банан можно размять в пюре, как указано в рецепте, а можно нарезать кубиками, чтобы в готовых изделиях он чувствовался. По желанию в тесто можно добавить ванилин или ванильный сахар. Подавать такие сырники лучше всего со сметаной или шоколадным соусом.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- банан крупный – 1 шт.;
- песок сахарный – 50 г;
- крупа манная – 100 г;
- мука;
- масло.
Приготовление
- Смешивают творог с сухими компонентами.
- Добавляют размятый вилкой банан и вымешивают.
- Формируют из теста шарики, немного их придавливают, панируют в муке.
- Помещают заготовки на разогретую сковороду и обжаривают с двух сторон.
Сырники без яиц с рисовой мукой
Сырники без яиц с рисовой мукой смело можно употреблять тем, кто придерживается безглютеновой диеты и всем, кто просто старается питаться правильно. В рецепте вместо сахарного песка используется сироп топинамбура. Если его под рукой не оказалось, можно использовать и другой подсластитель.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- мука рисовая – 120 г;
- сметана 15% жирности – 50 г;
- сироп топинамбура – по вкусу.
Приготовление
- Творог смешивают с сиропом топинамбура или сахаром.
- Добавляют сметану, половину муки и размешивают.
- Формируют лепешки, панируют их в оставшейся муке и обжаривают сырники без глютена и яиц с двух сторон.
Сырники без яиц и сахара
В сырники без яиц для детей лучше совсем не добавлять сахар. Натуральную сладость придаст блюду изюм. Если он слишком сухой, его предварительно заливают кипятком и оставляют на некоторое время, потом воду сливают и кладут изюм в тесто. Для детей предпочтительнее использовать кукурузную или рисовую муку, ведь они не содержат глютен.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- изюм – 150 г;
- мука кукурузная – 200 г.
Приготовление
- В творог добавляют изюм и часть муки.
- Все это тщательно размешивают, всыпают еще муку, оставив немного для панировки, и снова перемешивают.
- Формируют сырники, панируют их в муке, выкладывают их на сковороду с разогретым маслом и с двух сторон обжаривают до румяности.
Сырники без яиц с маком
Сырники без яиц на сковороде будут особенно необычными и вкусными, если в тесто добавить мак. По желанию можно класть и изюм, будет еще аппетитнее. Обжаривать сырники на сковороде можно на растительном масле без запаха, но если есть топленое масло, лучше использовать его. Оно придаст сырникам особенно нежный вкус.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- мука – 1 стакан;
- сода – ½ ч. ложки;
- сахар – 70 г;
- мак – 50 г;
- сметана для подачи.
Приготовление
- Мак заливают кипятком и оставляют для набухания.
- Творог соединяют с сахаром, мукой и содой, добавляют мак и хорошо вымешивают.
- Формируют заготовки желаемого размера и с двух сторон обжаривают до румяной корочки.
- Подают сырники с маком без яиц со сметаной.
Сырники без яиц с овсяной мукой
Сырники без яиц с овсянкой относятся к блюдам правильного питания. Поэтому в рецепте используется творог с небольшим содержанием жира и совсем немного сахара. Готовить такие сырники предпочтительнее в духовке или на сковороде без использования масла. По желанию в сковороду можно налить немного воды.
Ингредиенты:
- творог 5% жирности – 500 г;
- мука овсяная – 3 ст. ложки;
- сахар – 1 ст. ложка;
- изюм – 50 г.
Приготовление
- Изюм промывают, заливают кипятком и минут на 10 оставляют.
- Соединяют творог с сахаром, добавляют изюм, овсяную муку и хорошо вымешивают.
- Из теста формируют шарики, обваливают их в овсяной муке и на сухой сковороде жарят до румяности.
Сырники на кефире без яиц
Вкусные сырники без яиц могут быть не только вкусными, а еще пышными и красивыми. Достигается это путем добавления в тесто кефира и соды. Творог здесь нужно брать примерно 5-9% жирности. Из домашнего творога сырники пышными точно не будут, ведь он жирный и тяжелый. Жирность кефира большую роль не играет, подойдет тот, что есть под рукой.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- ванильный сахар – 1 ч. ложка;
- кефир – 50 мл;
- сода – ½ ч. ложки;
- мука, сахар – по 5 ст. ложек;
- масло для жарки.
Приготовление
- Творог соединяют с сахаром и ванильным сахаром.
- Вливают кефир, кладут соду, всыпают муку и размешивают.
- Формируют сырники, панируют их в муке или манке и выкладывают на сковороду с разогретым маслом.
- Обжаривают пышные сырники без яиц до румяности.
Сырники из творога без яиц в духовке
Сырники без яиц в духовке готовить еще проще, чем на сковороде, а получаются они гораздо полезнее, вкуснее, и кушать их можно вдоволь, не опасаясь за фигуру. Данный рецепт можно дополнить изюмом, тертой цедрой апельсина или лимона. Из указанного количества компонентов получится 2 порции сырников.
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- пшеничная и кукурузная мука – по 50 г;
- масло растительное рафинированное – 1 ст. ложка;
- сахар – 1 ч. ложка;
- соль – щепотка.
Приготовление
- Творог перетирают через сито, добавляют пшеничную муку, соль, сахар и хорошо размешивают.
- Формируют из теста жгут, режут его на кусочки, придают им желаемую форму и панируют в кукурузной муке.
- Выкладывают заготовки на противень с силиконовым ковриком и выпекают при 180 градусах 15 минут.
Сырники без яиц на пару
Творожные сырники без яиц не только жарят и запекают, их еще готовят на пару. При этом лакомство выходит невероятно нежным, сочным, аппетитным и при этом диетическим. Блюдо отлично подходит для детского питания. Сырники, приготовленные таким способом, очень напоминают ленивые вареники. Подавать к столу их можно с вареньем, сметаной или медом.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- манка – 4 ст. ложки;
- сахар, мука – по 70 г.
Приготовление
- Творог растирают с сахарным песком, всыпают муку, манную крупу и хорошо размешивают.
- Формируют сырники, выкладывают их на смазанную маслом решетку пароварки и готовят на пару 10 минут.
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