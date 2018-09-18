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Сырники без яиц - вкуснейшее блюдо для полезного и сытного завтрака

Сырники без яиц - вкуснейшее блюдо для полезного и сытного завтрака

Сырники без яиц получаются нежными, мягкими и вкусными. В процессе приготовления они не разваливаются, прекрасно сохраняя свою форму. Такое кушанье часто можно встретить среди рецептов правильного питания, потому как оно выходит более легким и менее калорийным.

Как приготовить сырники без яиц?

Творожники без яиц можно жарить на сковороде, запекать в духовке и даже готовить на пару. В процессе приготовления нет ничего сложного. Рекомендации, представленные далее, помогут приготовить блюдо вкусным даже тем, кто это делает впервые.

  1. В тесто не нужно класть больше муки, чем указано в рецепте. В противном случае изделия выйдут сильно плотными и невкусными.
  2. Если хочется, чтобы сырники были однородными, творог лучше предварительно пюрировать блендером или перетереть его через сито.
  3. Сырники можно жарить в масле, а можно и без него. Во втором случае нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием.
  4. Для приготовления сырников лучше использовать творог средней жирности, слишком жирный домашний сыр для этого блюда совсем не подходит.

Сырники из творога без яиц – рецепт

Сырники из творога без яиц в духовке

Сырники из творога без яиц, приготовленные по данному рецепту, получаются невероятно нежными и аппетитными. Больше сахара, чем здесь указано, брать не нужно, чтобы творог не потек.

Лучше изделия потом сверху притрусить сахарной пудрой. Мука в рецепте может быть любая – пшеничная, кукурузная или рисовая.

Ингредиенты:

  • творог 9% жирности – 350 г;
  • соль – щепотка;
  • пшеничная мука – 30 г;
  • песок сахарный – 1,5 ч. ложки;
  • мука для панировки;
  • масло без запаха.

Приготовление

  1. Творог смешивают с сухими компонентами.
  2. Из теста формируют толстый жгут и разрезают его на небольшие кусочки.
  3. Каждый из них панируют в муке, придают им нужную форму и отправляют на сковороду с маслом.
  4. Когда низ подрумянится, переворачивают сырники без яиц и доводят до готовности.

Сырники без яиц с манкой

Сырники без яиц

Сырники без яиц и муки приготовить вполне реально. Вместо муки нужно использовать манку. Многим такой вариант нравится даже больше, чем классические изделия с мукой. Рекомендуют готовое тесто оставить хотя бы на полчаса, чтобы манная крупа успела набухнуть. Для панировки вместо муки тоже крупа отлично подойдет.

Ингредиенты:

  • творог – 150 г;
  • манка – 1,5 ст. ложки;
  • соль, ванилин – по щепотке;
  • изюм – по вкусу;
  • сахарный песок – 30 г;
  • масло.

Приготовление

  1. В перетертый через сито творог кладут сахар, соль, ванилин, манку и вымешивают.
  2. Формируют небольшие шарики и отправляют на разогретую сковороду с маслом.
  3. Обжаривают простые сырники без яиц с двух сторон до готовности.

Сырники с бананом без яиц

Сырники с бананом без яиц

Сырники из творога с бананом без яиц – отличный вариант для полезного завтрака или ужина. Банан можно размять в пюре, как указано в рецепте, а можно нарезать кубиками, чтобы в готовых изделиях он чувствовался. По желанию в тесто можно добавить ванилин или ванильный сахар. Подавать такие сырники лучше всего со сметаной или шоколадным соусом.

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • банан крупный – 1 шт.;
  • песок сахарный – 50 г;
  • крупа манная – 100 г;
  • мука;
  • масло.

Приготовление

  1. Смешивают творог с сухими компонентами.
  2. Добавляют размятый вилкой банан и вымешивают.
  3. Формируют из теста шарики, немного их придавливают, панируют в муке.
  4. Помещают заготовки на разогретую сковороду и обжаривают с двух сторон.

Сырники без яиц с рисовой мукой

Сырники без яиц

Сырники без яиц с рисовой мукой смело можно употреблять тем, кто придерживается безглютеновой диеты и всем, кто просто старается питаться правильно. В рецепте вместо сахарного песка используется сироп топинамбура. Если его под рукой не оказалось, можно использовать и другой подсластитель.

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • мука рисовая – 120 г;
  • сметана 15% жирности – 50 г;
  • сироп топинамбура – по вкусу.

Приготовление

  1. Творог смешивают с сиропом топинамбура или сахаром.
  2. Добавляют сметану, половину муки и размешивают.
  3. Формируют лепешки, панируют их в оставшейся муке и обжаривают сырники без глютена и яиц с двух сторон.

Сырники без яиц и сахара

Сырники без яиц

В сырники без яиц для детей лучше совсем не добавлять сахар. Натуральную сладость придаст блюду изюм. Если он слишком сухой, его предварительно заливают кипятком и оставляют на некоторое время, потом воду сливают и кладут изюм в тесто. Для детей предпочтительнее использовать кукурузную или рисовую муку, ведь они не содержат глютен.

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • изюм – 150 г;
  • мука кукурузная – 200 г.

Приготовление

  1. В творог добавляют изюм и часть муки.
  2. Все это тщательно размешивают, всыпают еще муку, оставив немного для панировки, и снова перемешивают.
  3. Формируют сырники, панируют их в муке, выкладывают их на сковороду с разогретым маслом и с двух сторон обжаривают до румяности.

Сырники без яиц с маком

Сырники без яиц

Сырники без яиц на сковороде будут особенно необычными и вкусными, если в тесто добавить мак. По желанию можно класть и изюм, будет еще аппетитнее. Обжаривать сырники на сковороде можно на растительном масле без запаха, но если есть топленое масло, лучше использовать его. Оно придаст сырникам особенно нежный вкус.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • мука – 1 стакан;
  • сода – ½ ч. ложки;
  • сахар – 70 г;
  • мак – 50 г;
  • сметана для подачи.

Приготовление

  1. Мак заливают кипятком и оставляют для набухания.
  2. Творог соединяют с сахаром, мукой и содой, добавляют мак и хорошо вымешивают.
  3. Формируют заготовки желаемого размера и с двух сторон обжаривают до румяной корочки.
  4. Подают сырники с маком без яиц со сметаной.

Сырники без яиц с овсяной мукой

Сырники без яиц

Сырники без яиц с овсянкой относятся к блюдам правильного питания. Поэтому в рецепте используется творог с небольшим содержанием жира и совсем немного сахара. Готовить такие сырники предпочтительнее в духовке или на сковороде без использования масла. По желанию в сковороду можно налить немного воды.

Ингредиенты:

  • творог 5% жирности – 500 г;
  • мука овсяная – 3 ст. ложки;
  • сахар – 1 ст. ложка;
  • изюм – 50 г.

Приготовление

  1. Изюм промывают, заливают кипятком и минут на 10 оставляют.
  2. Соединяют творог с сахаром, добавляют изюм, овсяную муку и хорошо вымешивают.
  3. Из теста формируют шарики, обваливают их в овсяной муке и на сухой сковороде жарят до румяности.

Сырники на кефире без яиц

Сырники на кефире без яиц

Вкусные сырники без яиц могут быть не только вкусными, а еще пышными и красивыми. Достигается это путем добавления в тесто кефира и соды. Творог здесь нужно брать примерно 5-9% жирности. Из домашнего творога сырники пышными точно не будут, ведь он жирный и тяжелый. Жирность кефира большую роль не играет, подойдет тот, что есть под рукой.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. ложка;
  • кефир – 50 мл;
  • сода – ½ ч. ложки;
  • мука, сахар – по 5 ст. ложек;
  • масло для жарки.

Приготовление

  1. Творог соединяют с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Вливают кефир, кладут соду, всыпают муку и размешивают.
  3. Формируют сырники, панируют их в муке или манке и выкладывают на сковороду с разогретым маслом.
  4. Обжаривают пышные сырники без яиц до румяности.

Сырники из творога без яиц в духовке

Сырники без яиц в духовке готовить еще проще, чем на сковороде, а получаются они гораздо полезнее, вкуснее, и кушать их можно вдоволь, не опасаясь за фигуру. Данный рецепт можно дополнить изюмом, тертой цедрой апельсина или лимона. Из указанного количества компонентов получится 2 порции сырников.

Ингредиенты:

  • творог – 200 г;
  • пшеничная и кукурузная мука – по 50 г;
  • масло растительное рафинированное – 1 ст. ложка;
  • сахар – 1 ч. ложка;
  • соль – щепотка.

Приготовление

  1. Творог перетирают через сито, добавляют пшеничную муку, соль, сахар и хорошо размешивают.
  2. Формируют из теста жгут, режут его на кусочки, придают им желаемую форму и панируют в кукурузной муке.
  3. Выкладывают заготовки на противень с силиконовым ковриком и выпекают при 180 градусах 15 минут.

Сырники без яиц на пару

Сырники без яиц

Творожные сырники без яиц не только жарят и запекают, их еще готовят на пару. При этом лакомство выходит невероятно нежным, сочным, аппетитным и при этом диетическим. Блюдо отлично подходит для детского питания. Сырники, приготовленные таким способом, очень напоминают ленивые вареники. Подавать к столу их можно с вареньем, сметаной или медом.

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • манка – 4 ст. ложки;
  • сахар, мука – по 70 г.

Приготовление

  1. Творог растирают с сахарным песком, всыпают муку, манную крупу и хорошо размешивают.
  2. Формируют сырники, выкладывают их на смазанную маслом решетку пароварки и готовят на пару 10 минут.
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