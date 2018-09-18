Сырники без яиц - вкуснейшее блюдо для полезного и сытного завтрака

Сырники без яиц получаются нежными, мягкими и вкусными. В процессе приготовления они не разваливаются, прекрасно сохраняя свою форму. Такое кушанье часто можно встретить среди рецептов правильного питания, потому как оно выходит более легким и менее калорийным.

Как приготовить сырники без яиц?

Творожники без яиц можно жарить на сковороде, запекать в духовке и даже готовить на пару. В процессе приготовления нет ничего сложного. Рекомендации, представленные далее, помогут приготовить блюдо вкусным даже тем, кто это делает впервые.

В тесто не нужно класть больше муки, чем указано в рецепте. В противном случае изделия выйдут сильно плотными и невкусными. Если хочется, чтобы сырники были однородными, творог лучше предварительно пюрировать блендером или перетереть его через сито. Сырники можно жарить в масле, а можно и без него. Во втором случае нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием. Для приготовления сырников лучше использовать творог средней жирности, слишком жирный домашний сыр для этого блюда совсем не подходит.

Сырники из творога без яиц – рецепт

Сырники из творога без яиц, приготовленные по данному рецепту, получаются невероятно нежными и аппетитными. Больше сахара, чем здесь указано, брать не нужно, чтобы творог не потек.

Лучше изделия потом сверху притрусить сахарной пудрой. Мука в рецепте может быть любая – пшеничная, кукурузная или рисовая.

Ингредиенты:

творог 9% жирности – 350 г;

соль – щепотка;

пшеничная мука – 30 г;

песок сахарный – 1,5 ч. ложки;

мука для панировки;

масло без запаха.

Приготовление

Творог смешивают с сухими компонентами. Из теста формируют толстый жгут и разрезают его на небольшие кусочки. Каждый из них панируют в муке, придают им нужную форму и отправляют на сковороду с маслом. Когда низ подрумянится, переворачивают сырники без яиц и доводят до готовности.

Сырники без яиц с манкой

Сырники без яиц и муки приготовить вполне реально. Вместо муки нужно использовать манку. Многим такой вариант нравится даже больше, чем классические изделия с мукой. Рекомендуют готовое тесто оставить хотя бы на полчаса, чтобы манная крупа успела набухнуть. Для панировки вместо муки тоже крупа отлично подойдет.

Ингредиенты:

творог – 150 г;

манка – 1,5 ст. ложки;

соль, ванилин – по щепотке;

изюм – по вкусу;

сахарный песок – 30 г;

масло.

Приготовление

В перетертый через сито творог кладут сахар, соль, ванилин, манку и вымешивают. Формируют небольшие шарики и отправляют на разогретую сковороду с маслом. Обжаривают простые сырники без яиц с двух сторон до готовности.

Сырники с бананом без яиц

Сырники из творога с бананом без яиц – отличный вариант для полезного завтрака или ужина. Банан можно размять в пюре, как указано в рецепте, а можно нарезать кубиками, чтобы в готовых изделиях он чувствовался. По желанию в тесто можно добавить ванилин или ванильный сахар. Подавать такие сырники лучше всего со сметаной или шоколадным соусом.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

банан крупный – 1 шт.;

песок сахарный – 50 г;

крупа манная – 100 г;

мука;

масло.

Приготовление

Смешивают творог с сухими компонентами. Добавляют размятый вилкой банан и вымешивают. Формируют из теста шарики, немного их придавливают, панируют в муке. Помещают заготовки на разогретую сковороду и обжаривают с двух сторон.

Сырники без яиц с рисовой мукой

Сырники без яиц с рисовой мукой смело можно употреблять тем, кто придерживается безглютеновой диеты и всем, кто просто старается питаться правильно. В рецепте вместо сахарного песка используется сироп топинамбура. Если его под рукой не оказалось, можно использовать и другой подсластитель.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

мука рисовая – 120 г;

сметана 15% жирности – 50 г;

сироп топинамбура – по вкусу.

Приготовление

Творог смешивают с сиропом топинамбура или сахаром. Добавляют сметану, половину муки и размешивают. Формируют лепешки, панируют их в оставшейся муке и обжаривают сырники без глютена и яиц с двух сторон.

Сырники без яиц и сахара

В сырники без яиц для детей лучше совсем не добавлять сахар. Натуральную сладость придаст блюду изюм. Если он слишком сухой, его предварительно заливают кипятком и оставляют на некоторое время, потом воду сливают и кладут изюм в тесто. Для детей предпочтительнее использовать кукурузную или рисовую муку, ведь они не содержат глютен.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

изюм – 150 г;

мука кукурузная – 200 г.

Приготовление

В творог добавляют изюм и часть муки. Все это тщательно размешивают, всыпают еще муку, оставив немного для панировки, и снова перемешивают. Формируют сырники, панируют их в муке, выкладывают их на сковороду с разогретым маслом и с двух сторон обжаривают до румяности.

Сырники без яиц с маком

Сырники без яиц на сковороде будут особенно необычными и вкусными, если в тесто добавить мак. По желанию можно класть и изюм, будет еще аппетитнее. Обжаривать сырники на сковороде можно на растительном масле без запаха, но если есть топленое масло, лучше использовать его. Оно придаст сырникам особенно нежный вкус.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

мука – 1 стакан;

сода – ½ ч. ложки;

сахар – 70 г;

мак – 50 г;

сметана для подачи.

Приготовление

Мак заливают кипятком и оставляют для набухания. Творог соединяют с сахаром, мукой и содой, добавляют мак и хорошо вымешивают. Формируют заготовки желаемого размера и с двух сторон обжаривают до румяной корочки. Подают сырники с маком без яиц со сметаной.

Сырники без яиц с овсяной мукой

Сырники без яиц с овсянкой относятся к блюдам правильного питания. Поэтому в рецепте используется творог с небольшим содержанием жира и совсем немного сахара. Готовить такие сырники предпочтительнее в духовке или на сковороде без использования масла. По желанию в сковороду можно налить немного воды.

Ингредиенты:

творог 5% жирности – 500 г;

мука овсяная – 3 ст. ложки;

сахар – 1 ст. ложка;

изюм – 50 г.

Приготовление

Изюм промывают, заливают кипятком и минут на 10 оставляют. Соединяют творог с сахаром, добавляют изюм, овсяную муку и хорошо вымешивают. Из теста формируют шарики, обваливают их в овсяной муке и на сухой сковороде жарят до румяности.

Сырники на кефире без яиц

Вкусные сырники без яиц могут быть не только вкусными, а еще пышными и красивыми. Достигается это путем добавления в тесто кефира и соды. Творог здесь нужно брать примерно 5-9% жирности. Из домашнего творога сырники пышными точно не будут, ведь он жирный и тяжелый. Жирность кефира большую роль не играет, подойдет тот, что есть под рукой.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

ванильный сахар – 1 ч. ложка;

кефир – 50 мл;

сода – ½ ч. ложки;

мука, сахар – по 5 ст. ложек;

масло для жарки.

Приготовление

Творог соединяют с сахаром и ванильным сахаром. Вливают кефир, кладут соду, всыпают муку и размешивают. Формируют сырники, панируют их в муке или манке и выкладывают на сковороду с разогретым маслом. Обжаривают пышные сырники без яиц до румяности.

Сырники из творога без яиц в духовке

Сырники без яиц в духовке готовить еще проще, чем на сковороде, а получаются они гораздо полезнее, вкуснее, и кушать их можно вдоволь, не опасаясь за фигуру. Данный рецепт можно дополнить изюмом, тертой цедрой апельсина или лимона. Из указанного количества компонентов получится 2 порции сырников.

Ингредиенты:

творог – 200 г;

пшеничная и кукурузная мука – по 50 г;

масло растительное рафинированное – 1 ст. ложка;

сахар – 1 ч. ложка;

соль – щепотка.

Приготовление

Творог перетирают через сито, добавляют пшеничную муку, соль, сахар и хорошо размешивают. Формируют из теста жгут, режут его на кусочки, придают им желаемую форму и панируют в кукурузной муке. Выкладывают заготовки на противень с силиконовым ковриком и выпекают при 180 градусах 15 минут.

Сырники без яиц на пару

Творожные сырники без яиц не только жарят и запекают, их еще готовят на пару. При этом лакомство выходит невероятно нежным, сочным, аппетитным и при этом диетическим. Блюдо отлично подходит для детского питания. Сырники, приготовленные таким способом, очень напоминают ленивые вареники. Подавать к столу их можно с вареньем, сметаной или медом.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

манка – 4 ст. ложки;

сахар, мука – по 70 г.

Приготовление