Что можно приготовить за 15 минут: 5 классных блюд на скорую руку

Когда времени в обрез, а завтракать бутербродами и кашами быстрого приготовления больше невмоготу, на помощь приходят рецепты на скорую руку и за 10-15 минут вы запросто сможете приготовить полноценное блюдо как для себя, так и для всей семьи. В прочем, готовить и подавать эти блюда можно как на обед, так и на ужин, и даже в качестве перекуса.

1. Омлет с добавлением крабовых палочек

Омлет с крабовыми палочками.

Омлет по праву может считаться тем самым блюдом, которое можно приготовить менее, чем за двадцать минут. А если в него добавить крабовые палочки и свежую зелень, то оно и вовсе зазвучит по-новому, радуя ярким насыщенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;

• Палочки крабовые - 4-6 шт;

• Молоко - 6 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу;

• Масло растительное - 2-4 ч.л;

• Петрушка свежая - 3-4 веточки.

Омлет с добавлением крабовых палочек.

Способ приготовления:

• Крабовые палочки нарезать мелким кубиком или соломкой;

• Обжарить на растительном масле одну-две минуты;

• Петрушку вымыть;

• Просушить и мелко нарезать;

• В миске смешать яйца с молоком;

• Добавить соль и перец;

• Перемешать и взбить;

• Получившейся смесью залить крабовые палочки;

• Накрыть крышкой;

• Готовить на медленном огне минут десять;

• Затем добавить петрушку;

• Вновь накрыть крышкой;

• Готовить 1-2 минуты;

• Выключить огонь;

• Сверху накрыть полотенцем и дать постоять одну-две минуты;

• Подавать к столу.

2. Бананы в кляре

Бананы в кляре.

Совсем необязательно использовать бананы в качестве добавок в десерты, каши или кисломолочные продукты. Ведь из них можно приготовить отличную закуску в кляре как сладкую, так и пряную, и подать на завтрак с любимым соусом, сметаной или сладкой горчицей.

Ингредиенты:

• Бананы средней спелости - 4 шт;

• Яйца - 1 шт;

• Молоко - 0,5 стакана;

• Мука - 2 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Сушёные травы - по вкусу;

• Разрыхлитель - 1 ч.л;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Жареные бананы в кляре.

Способ приготовления:

• Бананы нарезать кружками средней толщины;

• В миске смешать молоко с яйцами, солью, перцем и сушёными травами;

• Взбить;

• В другой миске смешать разрыхлитель с мукой до однородной консистенции;

• Масло разогреть в скороде (количество масла должно быть таким, чтобы перекрыть бананы);

• Бананы, нарезанные кружками, обмакнуть в яичную смесь, затем в муку;

• Обжарить со всех сторон до румяной корочки.

3. Тортильи с сырно-овощной начинкой

Тортильи с сыром и овощами.

Устали от бутербродов и тостов? Тогда тортильи с начинкой из овощей и сыров – то, что станет отличной альтернативой наскучившей еде.

Ингредиенты:

• Тортильи - 3 шт;

• Фета - 70 г;

• Моцарелла - 150 г;

• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;

• Шпинат - 1 небольшой пучок;

• Помидоры среднего размера - 1 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Масло подсолнечное - 1 ч.л.

Кесадилья с сырно-овощной начинкой.

Способ приготовления:

• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;

• Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;

• Затем мелко нарезать;

• Лук очистить;

• Нарезать тонкими полукольцами;

• Сыр фета накрошить или нарезать мелким кубиком;

• Моцареллу натереть на самой крупной тёрке;

• Помидоры нарезать соломкой;

• Все ингредиенты переложить в миску;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать;

• Получившейся начинкой нафаршировать тортильи;

• Обжарить на подсолнечном масле до лёгкой румяной корочки с двух сторон;

• Подавать как тёплыми, так и холодными.

4. Крабовые палочки, обжаренные в сыре

Крабовые палочки в кляре.

Крабовые палочки отлично сочетаются с любыми продуктами, из них получаются сытные салаты и оригинальные блюда, а если их запечь в сырном кляре, то перед вкуснейшей горячей закуской невозможно будет устоять.

Ингредиенты:

• Крабовые палочки - 12-16 шт;

• Яйца - 2 шт;

• Сыр твёрдый - 50 г;

• Молоко - 4 ч.л;

• Соус соевый - 2 ч.л;

• Мука - 6,5 ч.л;

• Масло подсолнечное - 10-14 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу.

Крабовые палочки в кляре из сыра.

Способ приготовления:

• Соевый соус смешать с яйцами и молоком;

• Добавить соль и перец;

• Перемешать до однородной консистенции;

• Затем добавить муку и натёртый на мелкую тёрку сыр;

• Вновь хорошенько перемешать, чтобы не было комков;

• В получившейся смеси обвалять крабовые палочки;

• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;

• Переложить на бумажные полотенца;

• После подавать к столу с соусом, кетчупом, сметаной или горчицей.

5. Макароны с кукурузными палочками

Макароны с кукурузными палочками.

А вы когда-нибудь пробовали макароны под соусом из кукурузных палочек? Нет? Тогда пришло время приготовить одно из самых популярных американских блюд, потратив на всё про всё не более пятнадцати минут!

Ингредиенты:

• Макароны из твёрдых сортов - 250 г;

• Вода - 1 л;

• Кукурузные палочки со вкусом сыра - 1 упаковка (90-100 г);

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу.

Макароны с сырным соусом по-американски.

Способ приготовления:

• Воду довести до кипения;

• Затем всыпать кукурузные палочки;

• Проварить их 2-3 минуты, время от времени помешивая;

• Приправить солью и перцем;

• После добавить макароны;

• Готовить примерно 10-12 минут или до загустения жидкости;

• Выключить огонь;

• Накрыть крышкой и дать постоять одну-две минуты;

• Перед подачей при желании можно посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.