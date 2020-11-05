Рулет из баклажанов «Царский» – очень вкусный, мои гости всегда съедают его до последнего кусочка

Очень хорошая закуска на праздничный стол, получается красиво и вкусно. С начинкой можно экспериментировать по своему вкусу. Если вдруг у вас нет духовки или вы не можете ей воспользоваться, то баклажаны для рулета можно обжарить с двух сторон на сковороде. Да, с блюдом придется немного повозиться, но результат определенно того стоит, гости всегда от него в восторге и съедают всё до последнего кусочка.

Ингредиенты:

баклажаны (крупные) – 2 шт.

яйца вареные – 4 шт.

сыр твердый – 180 г

ветчина – 150 г

чеснок – 2 зубчика

сметана – 2 ст.л.

майонез – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Баклажаны нарезаем тонкими пластинами. Солим и оставляем на 10-15 минут. Затем накрываем салфеткой и сильно отжимаем ладонями. Это делается для того, чтобы баклажаны стали пластичными и хорошо сворачивались в рулет. Сверху слегка смазываем растительным маслом при помощи кисточки и отправляем в горячую духовку.

Запекаем примерно 15-20 минут при 200 С.

Теперь подготовим начинку. Вареные яйца разделяем на белки и желтки, ветчину нарезаем тонкими ломтиками. Для заправки смешиваем сметану и майонез, добавляем чеснок через пресс и размешиваем.

На мелкой терке трем сыр, добавляем немного заправки и перемешиваем.

Яичные желтки также трем на терке и заправляем сметано-майонезной заправкой.

Аналогично поступаем с яичными белками.

Рабочую поверхность застилаем пищевой пленкой и выкладываем пластинки баклажанов внахлест, как показано на фото.

На баклажаны равномерно наносим сырную массу, верхний край оставляем пустым.

Далее идет слой ветчины.

Поверх намазываем желтки.

В последнюю очередь выкладываем белки и посыпаем начинку измельченной зеленью.

Аккуратно скручиваем рулет.

Отправляем его в холодильник на несколько часов. Перед подачей нарезаем на небольшие кусочки.

Приятного аппетита!