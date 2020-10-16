Яичница в лаваше

Какой любимый завтрак в вашей семье? Для многих ответ очевиден: "яичница". Хочу поделиться с вами самым, на мой взгляд, вкусным, интересным и сытным вариантом её приготовлением. Получается своего рода "пицца на сковородке", только приготовленная без использования теста и в начинке будут яйца. В составе начинки обязательно должен быть сыр, а в остальном все ограничивается вашей фантазией и наличием продуктов в холодильнике. Это могут быть: зелень, колбаса, ветчина, томаты, болгарский перец и многое другое.

Порций: 4

Время приготовления: 15 м. (2 минуты на подготовку ингредиентов, 13 минут на приготовление.)

Ингредиенты (4 порции)

- Лаваш — 2 шт. (Тонкий)

- Перец черный молотый — по вкусу

- Соль — по вкусу

- Сыр твердый — 200 г

- Укроп свежий — по вкусу

- Яйца куриные — 5 шт.

Приготовление:

1. Для начинки мелко нарезать зелень. Я добавляю укроп, но вообще может быть любая, та, которую любите именно вы, ну или та, которая есть в холодильнике.

2. Твердый сыр натереть на терке. Количество сыра также зависит от того, насколько вы его любите. Но он служит в рецепте связующим ингредиентом, поэтому обойтись без него совсем нельзя. Я и моя семья сыр любим, в нашем случае его чем больше, тем лучше.

3. На сковороду выложить лаваш. Поставить на небольшой огонь. Использовать лучше сковороду с антипригарным покрытием, чтобы исключить использование масла. Если такой нет, то смазать сковороду минимальным количеством масла, буквально три капли капнуть на сковороду и смазать с помощью бумажной салфетки или кисточки. Лаваш должен совпадать с диаметром сковороды. Можно использовать и тонкую лепешку.

4. На лепешку разбить куриные яйца.

5. Посолить, поперчить по вкусу. Можно добавить любимые специи, получится еще вкуснее.

6. Посыпать нарубленную зелень и половину натертого на терке сыра.

7. Накрыть вторым лавашом (лепешкой). Можно слегка прижать на пару секунд. Накрыть крышкой и выпекать 5-6 минут на среднем огне. Следить, чтобы не подгорело.

8. Спустя 5-6 минут аккуратно перевернуть. Советую переворачивать яичницу при помощи двух лопаток, блюдо достаточно тяжелое.

9. Посыпать оставшимся сыром, накрыть крышкой и выпекать еще 5 минут на среднем огне.

10. Готовое блюдо аккуратно переложить на доску, посыпать зеленью. Дать немного остыть.

11. В теплом виде разрезать острым ножом на треугольные ломтики.

12. Подавать к завтраку в теплом виде, пока сыр не остыл.