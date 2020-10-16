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Яичница в лаваше

Яичница в лаваше

Какой любимый завтрак в вашей семье? Для многих ответ очевиден: "яичница". Хочу поделиться с вами самым, на мой взгляд, вкусным, интересным и сытным вариантом её приготовлением. Получается своего рода "пицца на сковородке", только приготовленная без использования теста и в начинке будут яйца. В составе начинки обязательно должен быть сыр, а в остальном все ограничивается вашей фантазией и наличием продуктов в холодильнике. Это могут быть: зелень, колбаса, ветчина, томаты, болгарский перец и многое другое.

Порций: 4

Время приготовления: 15 м. (2 минуты на подготовку ингредиентов, 13 минут на приготовление.)

Ингредиенты (4 порции)

  • - Лаваш — 2 шт. (Тонкий)
  • - Перец черный молотый — по вкусу
  • - Соль — по вкусу
  • - Сыр твердый — 200 г
  • - Укроп свежий — по вкусу
  • - Яйца куриные — 5 шт.

Приготовление:

1. Для начинки мелко нарезать зелень. Я добавляю укроп, но вообще может быть любая, та, которую любите именно вы, ну или та, которая есть в холодильнике.

Яичница в лаваше

2. Твердый сыр натереть на терке. Количество сыра также зависит от того, насколько вы его любите. Но он служит в рецепте связующим ингредиентом, поэтому обойтись без него совсем нельзя. Я и моя семья сыр любим, в нашем случае его чем больше, тем лучше.

Яичница в лаваше

3. На сковороду выложить лаваш. Поставить на небольшой огонь. Использовать лучше сковороду с антипригарным покрытием, чтобы исключить использование масла. Если такой нет, то смазать сковороду минимальным количеством масла, буквально три капли капнуть на сковороду и смазать с помощью бумажной салфетки или кисточки. Лаваш должен совпадать с диаметром сковороды. Можно использовать и тонкую лепешку.

Яичница в лаваше

4. На лепешку разбить куриные яйца.

Яичница в лаваше

5. Посолить, поперчить по вкусу. Можно добавить любимые специи, получится еще вкуснее.

Яичница в лаваше

6. Посыпать нарубленную зелень и половину натертого на терке сыра.

Яичница в лаваше

7. Накрыть вторым лавашом (лепешкой). Можно слегка прижать на пару секунд. Накрыть крышкой и выпекать 5-6 минут на среднем огне. Следить, чтобы не подгорело.

Яичница в лаваше

8. Спустя 5-6 минут аккуратно перевернуть. Советую переворачивать яичницу при помощи двух лопаток, блюдо достаточно тяжелое.

Яичница в лаваше

9. Посыпать оставшимся сыром, накрыть крышкой и выпекать еще 5 минут на среднем огне.

Яичница в лаваше

10. Готовое блюдо аккуратно переложить на доску, посыпать зеленью. Дать немного остыть.

Яичница в лаваше

11. В теплом виде разрезать острым ножом на треугольные ломтики.

Яичница в лаваше

12. Подавать к завтраку в теплом виде, пока сыр не остыл.

Яичница в лаваше

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лавашзавтракяичница
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